Endlich ein Erfolgserlebnis für die Hammelburgerinnen

TV/DJK Hammelburg - HSV Thüngersheim 19:15 (11:6).

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die in dieser Saison so leidgeprüften Saalestädterinnen. Die von Wolfgang Faust gecoachten Handballerinnen überzeugten gegen den HSV Thüngersheim durch eine geschlossene Teamleistung und ließen über 60 Minuten kaum einen Zweifel aufkommen, dass sie als Sieger vom Parkett gehen wollten. Wenn die Gastgeberinnen schnell über die Außenbahnen agierten, wo Laura Finke und Lena Doschko eine tolle Vorstellung ablieferten, dann waren die HSVlerinnen in der Rückwärtsbewegung häufig zu unbeholfen. Doch auch Ute Leidner konnte sich am Kreis immer wieder kraftvoll durchsetzen und sorgte mit ihrer Routine für Stabilität. Dass sich der HSV auf die bekannte Wurfstärke von Nicole Schröter gut eingestellt hatte, war absehbar. Dennoch gelangen der Torjägerin stolze acht Treffer, was aber auch daran lag, dass sie sich auf die Kampfbereitschaft ihrer Nebenleute verlassen konnte. Überhaupt zeigte sich das Hammelburger Team trotz auswegloser Tabellensituation extrem spielfreudig und gut gelaunt. Für gute Laune sorgte auch Kerstin Gigler mit ihren unzähligen Paraden im Hammelburger Kasten. Besonders an der effektiven Fußabwehr der routinierten Keeperin bissen sich die Gäste die Zähne aus. Coach Wolfgang Faust trieb sein Team immer wieder nach vorne und forderte ein druckvolles Spiel ein. Man merkte besonders den jungen Spielerinnen an, dass die aufreibende Saison für einige Verunsicherung gesorgt hat. Wenn sich die vielen jungen Aktivposten rund um Helen Faust, Laura Finke und Lena Doschko noch mehr in der Offensive zutrauen, dann ist das Team durchaus wettbewerbsfähig.

Tore für Hammelburg: Nicole Schröter (8), Ute Leidner (4/1), Laura Finke (4), Lena Doschko (2), Nicole Simon (1).



MHV Schweinfurt III - DJK Nüdlingen 27:34 (18:16).

Die Nüdlinger festigen mit dem 34:27-Erfolg über den MHV Schweinfurt III den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksklasse Nord. Und das, obwohl die DJK bis zur zweiten Halbzeit sogar mit zwei Punkten zurücklag. Doch nach der Pause begann eine Aufholjagd, bei der vier Tore am Stück für das Team von Trainer Oliver Speck fielen. Ab der 48. Minute setzten sich die Nüdlinger deutlicher ab und warfen sieben Tore Unterschied bis zum Spielende heraus. spion

Tore für Nüdlingen: Andreas Petsch (9), Maximilian Memmel (6), Bastian Kiesel (5), Kilian Geßner (5/2), Alexander Schmitt (4), Christian Preissler (3), Jonas Rendl (1), Felix Planetosch (1).



Aufgrund von Verletzungen und einer akuten Grippewelle im Team hat der FC Bad Brückenau beschlossen, das Spiel in der Handball-Bezirksoberliga gegen die HSG Volkach abzusagen und nachzuholen. Das teilte FC-Coach Oliver Hilbert-Probeck am Freitagabend mit.