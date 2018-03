Eltingshausen gibt die rote Laterne ab

SV Ramsthal II - FC Elfershausen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Thorsten Büttner (17.), 1:1 Sebastian Koch (78.), 2:1 Holger Späth (90.+1). Gelb-Rot: Fabian Meindl (88., Ramsthal).

"Es war von beiden kein gutes Spiel", gestand Ramsthals Trainer Christian Hänelt. Thorsten Büttner fing einen Fehlpass der SV-Defensive ab und brachte die Gäste in Führung. Sebastian Koch glich nach einer Ecke von Florian Hahn aus. "Spielerisch war es ausgeglichen, kämpferisch waren wir überzeugender", sagte Hänelt. Ein Traumpass von Andre Sixt auf Holger Späth, der zum Siegtreffer einschob, machte den Unterschied. "Vor dem Schlusspfiff hat Elfershausen noch einmal Druck aufgebaut, wir haben die Führung clever über die Zeit verteidigt", sagte der SV-Coach.



DJK Kothen - TSV Volkers 1:3 (0:3). Tore: 0:1 Louis Messerer (3.), 0:2 Markus Brust (16.), 0:3 Jerry Wanke (26.), 1:3 Ronald Kömpel (55.).

"Unsere Vorbereitung ist nicht sonderlich gut gelaufen, das hat man auch heute gemerkt", sagte DJK-Abteilungsleiter Daniel Vogler. Volkers ging durch einen abgefälschten Ball in Führung und erhöhte mit einem Distanztreffer. "Beim 0:3 hat es der Stürmer gut gemacht", sagte Vogler. Zusehends kam die DJK besser in die Partie. Manuel Bug legt von außen vor und Ronald Kömpel erzielte den Anschlusstreffer. "Wir haben uns noch einige Chancen herausgespielt, insgesamt gesehen war es für uns ein eher unglückliches Spiel und Volkers hat verdient gewonnen, da sie cleverer verteidigt haben."



SV Aura - TSV Stangenroth 1:0 (0:0). Tor: Malte Förster (75.). Rot: Dominik Graser (42., Aura), Nico Wehner (51., Stangenroth).

Nach einer Ecke von Florian Schießer entschied Malte Förster das Spitzenspiel. "Zu Beginn war das Spiel ausgeglichen, Christof Sauer und Mirko Hälbig hatten Chancen für uns", berichtete SV-Abteilungsleiter Daniel Sauer. Dominik Graser flog vom Platz, als er sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen wusste. Aura rettete das Remis in Unterzahl in die Halbzeit. Nach Wiederanpfiff brannten Stangenroths Nico Wehner die Nerven durch und er sah nach einer Tätlichkeit die rote Karte. Gleichzahl war wieder hergestellt und Aura am Drücker. Mirko Hälbig und Florian Schießer trafen nur den Pfosten, ehe der eingewechselte Malte Förster den Tabellenführer erlöste.



FC Obereschenbach - SG Oberbach 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Benedikt Meder (11.), 2:0 Julian Meder (61.), 3:0 Andreas Graf (63.), 4:0 Benedikt Meder (72.), 5:0 Julian Meder (75., Foulelfmeter).

"Auf fiesem Geläuf kamen wir nur schwer in die Partie, die erste Hälfte war geprägt von langen Bällen", sagte FCO-Pressewart Achim Meder. Benedikt Meder erzielte per Freistoß die Führung. In der zweiten Hälfte tat sich der Hausherr leichter, kombinierte und baute den Vorsprung durch Julian Meder, Andreas Graf und Benedikt Meder aus. Oberbach hingegen hatte nur wenige Torgelegenheiten. "Es hätte durchaus einen Tick höher ausfallen können, aber ich bin zufrieden, auch weil wir in den letzten vier Monaten nicht ein Vorbereitungsspiel hatten", sagte Achim Meder.



FC Thulba II - FSV Schönderling 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Moritz Schroll (26.), 1:1 Lucas Zeitz (41.), 1:2 Markus Heil (62.), 2:2 Lorenz Heim (68.). Gelb-Rot: Markus Heil (84., Schönderling).

"Wir haben das Spiel gemacht und sind nach dem 0:1 wieder zurückgekommen", sagte FC-Betreuer Julian Brönner. Auf dem alten Platz in Thulba glich der eingewechselte Lucas Zeitz nach einem Ball von Timm Manger aus. Schönderling ging durch einen Strafstoß erneut in Führung. Der FC rannte weiter an und wieder war es Timm Manger, der den Ball zum Ausgleichstreffer für Lorenz Heim auflegte. Im Laufe des weiteren Spiels hatte Thulba noch etliche Gelegenheiten, den Tabellennachbarn zu bezwingen. "Leider hat es einfach nicht geklappt", sagte Brönner. sjs



TSVgg Hausen - SG Burghausen 4:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Patrick Häfner (14., 27.), 3:0 Tobias Burigk (42.), 3:1 Simon Trägner (61.), 4:1 Chris Kraus (81.).

Patrick Häfner stellte mit seinem Doppelpack bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg für die favorisierten Hausherren. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Burigk auf 3:0, weshalb Hausen nach Wiederanpfiff einen Gang zurückschalten konnte. So erzielte Simon Trägner zwar ein schmeichelhaftes Tor für die Gäste, Chris Kraus stellte in der Schlussphase den alten Abstand wieder her.



TSV Nüdlingen - TSV Maßbach 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Niklas Voll (56.), 1:1 Meghdad Salehan (65., Eigentor), 1:2 Sebastian Händel (90.).

Erst kurz vor Schluss konnte der Tabellenführer aus Maßbach gegen tapfer kämpfende Nüdlinger den Siegtreffer erzielen. In einer kampfbetonten Partie, in der Schiedsrichter Josef Brüger achtmal die gelbe Karte zückte, ging die Heimmannschaft zunächst durch Niklas Voll in Führung. Meghdad Salehan glich das Spiel mit einem unglücklichen Eigentor wieder aus. In letzter Minute gelang den Gästen schließlich doch noch das entscheidende Tor.



DJK Weichtungen - SpVgg Haard 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Leon Kilian (30.), 1:1 Rene Bartsch (45.), 1:2 Marian Kelch (55.), 2:2 Stefan Denner (65.).

"Das Spiel müssen wir klar gewinnen, auch wenn Haard heute sehr gut verteidigt hat", sagte DJK-Abteilungsleiter Volker Kneuer nach dem Spiel und monierte dabei besonders die mangelhafte Chancenverwertung. So gingen die Hausherren zwar durch Leon Kilian in Führung, verpassten es aber, die Führung auszubauen. Die Gäste drehten das Spiel und stellten den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf. Aus dem Getümmel erzielte Stefan Denner wenigstens noch den Ausgleich für die etwas enttäuschten Weichtunger. kmb



SG Sulzfeld - FC Eltingshausen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Patrick Herchet (44.), 1:1 Pascal Metzler (83.). Bes. Vorkommnis : Ludwig Rothaug (Sulzfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Arne Moritz (13.).

Viel Aufwand und letztlich zu wenig Ertrag. So fasste SG-Sprecher Thomas Lorenz die Punkteteilung gegen den Gast aus Eltingshausen zusammen. Der Blick aus Hausherrensicht geht nach dem verpassten Dreier nach der Winterpause also weiter nach unten. Eltingshausen gab die rote Laterne nach Eichenhausen/Saal weiter. rus