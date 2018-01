Einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze für Landkreis-Athleten

Niclas Floth (LAC Quelle Fürth/Nüdlingen) gewann bei den Nordbayerischen Leichtathletik-Meisterschaften den Titel über 60 Meter der Jugend U20. Silberränge gab es in Fürth für Esmat Rezaei (TV Bad Brückenau) über die 800 Meter der U20, sowie für Lilian Heid vom TV/DJK Hammelburg im Weitsprung der W15. Einen dritten Rang für die Sportler aus dem Bäderkreis steuerte Elisa Eich im Kugelstoßen der W15 bei.



Oberschenkelzerrung bei Laik?

Locker gewann Niclas Floth in 7,24 Sekunden seinen Vorlauf über die 60 Meter. Auch sein Trainingskollege Jonathan Laik (Albertshausen) setzte sich da in beeindruckenden 7,18 Sekunden in seinem Lauf durch. "Wir haben beide in den Vorläufen am Ende das Tempo etwas herausgenommen", berichtete Niclas Floth über den souveränen Einzug in das Finale der schnellsten Acht der Altersklasse Jugend U20. Während sich da Niclas Floth nach schlechtem Start, noch knapp gegen Tim Wermuth von der LG Kitzingen durchsetzte und in 7,18 Sekunden Nordbayerischer Meister wurde, musste Mitfavorit Jonathan Laik das Rennen mit Verdacht auf eine Oberschenkelzerrung aufgeben. "Ich hoffe, dass er spätestens in zwei Wochen bei den Bayerischen Meisterschaften in Fürth wieder dabei ist. Denn da wollen wir wieder zusammen im Finale stehen", wünscht sich Niclas Floth.



Silber für Rezaei

Esmat Rezaei vom TV Bad Brückenau lief das Rennen über die 800 Meter der U20 zunächst verhalten an. "Rund 34 Sekunden für die ersten 200 Meter waren zwar etwas langsam, aber dafür konnte ich im Finish noch zulegen", freute er sich am Ende über Silber. Für die vier Runden in der Halle hatte er dabei 2:09,80 Minuten benötigt. Nachdem sich Heiko Schmitt zum Ende der vergangenen Saison als Trainer beim TV/DJK Hammelburg zurückgezogen hatte, trainieren die in der Vergangenheit so erfolgreichen Schülerinnen des TV/DJK nun bei Paul Fella, der ja mit Viviane Heilmann bekanntlich seit Jahren eine der besten Jugendlichen (400 Meter/400 Meter Hürden) im Freistaat betreut.



In Fürth zeigten die jungen Leichtathletinnen einen vielversprechenden Auftakt in die Hallensaison. Allen voran Lilian Heid, die im Weitsprungwettbewerb der W15 einen Riesensatz landete. Im letzten Versuch steigerte sie sich auf fantastische 5,30 Meter und wurde hinter Naomi Krebs (5,39/LG Bamberg) Zweite. Auch bei den Landesmeisterschaften sollte mit so einer Leistung eine Medaille machbar sein. Die junge Sportlerin aus Fuchsstadt qualifizierte sich zudem für das Finale über 60 Meter. Da wurde es am Ende in 8,39 Sekunden der siebte Rang.



Finale von der Tribüne aus

Etwas besser platzierte sich da ihre Teamgefährtin Elisa Eich, die in 8,26 Sekunden Fünfte wurde und auch im Weitsprung mit 4,91 Metern und Platz Sieben erfreute. Mit Rang Drei im Kugelstoßen (10,26 Meter) der W15 sicherte sich dann auch Elisa Eich noch einen Platz auf dem Podest. Die Bayerische Vize-Meisterin im Siebenkampf der Altersklasse W14 unterstrich ihre Vielseitigkeit auch noch mit der Finalteilnahme über die 60 Meter Hürden. Da wurde sie am Ende in 9,78 Sekunden Sechste. Dieses Finale musste sich Lena Weigand, eine der besten Hürdenläuferinnen ihrer Altersklasse in Bayern, von der Tribüne aus ansehen. "Sie hat sich im Startblock nur etwas bewegt und wurde dafür schon im Vorlauf disqualifiziert", äußerte sich Trainer Paul Fella, der über diese überaus genaue Regelauslegung nicht gerade erfreut war, zumal sie seiner Aussage nach nicht in allen Rennen so konsequent ausgelegt wurde.