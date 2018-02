Eine schmerzliche berufliche Versetzung für die Hammelburg Volleys

Der Kapitän geht von Bord! Zumindest so halb. Felix Bendikowski, Spielführer der Hammelburg Volleys, wird als Referendar ab März an ein Gymnasium in Grünwald bei München versetzt und seinem Team in dieser Saison nur noch sporadisch zur Verfügung stehen. Wie seine sportliche Zukunft in Hammelburg über die Saison hinaus aussieht, ist ungewiss.



Felix, du hattest im vergangenen Jahr dein Lehramtsstudium beendet. Mit Unterstützung deines Vereins konntest du das erste Schulhalbjahr am Riemenschneider Gymnasium in Würzburg absolvieren. Nun die Versetzung nach Grünwald, warum so plötzlich?

Felix Bendikowski: Das ist gängige Praxis. Das Referendariat an bayerischen Gymnasien dauert zwei Jahre. Zu Beginn wird man einer Seminarschule zugewiesen,an der man im ersten und im letzten Halbjahr lernt und unterrichtet. Das ist bei mir das Riemenschneider Gymnasium Würzburg. Dazwischen liegt ein Einsatzjahr, in dem man an bis zu zwei Gymnasien in Bayern unterrichtet. Ich wurde nun für mein zweites Schulhalbjahr ans Gymnasium Grünwald beordert. Dortbleibe ich bis Ende Juli, also bis das Schuljahr 17/18 vorbei ist.



Das heißt, du wirst beim Heimspiel gegen Rüsselsheim am Samstag quasi dein letztes Spiel mit regulärer Trainingsbeteiligung haben?

Richtig. Die Trainingsbeteiligung in Hammelburg wird wohl leider drastisch reduziert werden müssen. Wenn es sich einrichten lässt, komme ich ab und zu mal übers Wochenende nach Würzburg und komme bestimmt auch freitags ins Training und wäre bei einem Heimspiel dabei. Konkret kann ich das allerdings noch nicht sagen, da das von meinem Arbeitspensum in Grünwald abhängt.



Du bringst seit Jahren Topleistungen für deine Hammelburg Volleys und hast maßgeblichen Anteil daran, dass dein Team von der Bezirks- in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Wird man dich in der kommenden Saison weiterhin im Hammelburger Trikot sehen?

Gerne würde ich nach dem halben Jahr wieder in den Würzburger Raum kommen, weil meine Freundin und meine Familie hier sind, weil ich mich hier wohl fühle und weil ich hier mit meinen Freunden Volleyball spielen kann. Spätestens im Februar 2019 werde ich dann wieder an meiner Seminarschule in Würzburg sein. Natürlich würde ich sehr gerne weiterhin meine Hammelburger Jungs unterstützen, allerdings liegt das zumindest für ein Jahr nicht mehr wirklich in meiner Hand.