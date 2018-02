Eine Kuhweide im Kissinger Sportpark

FC 06 Bad Kissingen - SV Ramsthal 4:4 (2:2). Tore: 0:1 Steven Klitzing (3.), 0:2 Tim Danz (21.), 1:2 Lukas Müller (27.), 2:2 Jonas Schmitt (34.), 3:2 Anthony Brinkley (46.), 3:3, 3:4 Matthias Mock (54., Foulelfmeter, 67.), 4:4 Daniel Götz (78.).

Der pfützenübersäte C-Platz im Sportpark ähnelte nach dem Abpfiff einer intensiv geführten Auseinandersetzung einer Kuhweide in der Hohen Rhön. In Sachen Flachpass-Spiel und Kombinationsfußball mussten Abstriche gemacht werden, "trotzdem war ich mit unserem Auftritt zufrieden, weil ein Spiel unter Wettkampfbedingungen besser ist als eine stupide Laufeinheit", so SV-Coach Udo Romeis. Sein Kollege Mario Wirth konnte dem nur zustimmen, was ihm nicht gefiel, waren verständlicherweise die Gegentreffer. Nach Toren des Kreisligisten durch Steven Klitzing (Freistoß) und Tim Danz (Kopfball) kam der Bezirksligist noch vor der Pause durch die Außenverteidiger Lukas Müller und Jonas Schmitt zum Ausgleich. Schon beim ersten Angriff im zweiten Durchgang netzte der sehr bemühte Anthony Brinkley nach Querpass von Ervin Gergely ein. Matthias Mock egalisierte nach Foul an Klitzing vom Elfmeterpunkt aus, um seine Elf nach Klitzing-Eckball erneut in Führung zu schießen. Für das Endergebnis sorgte Daniel Götz, der von einem schweren Abwehrlapsus der Romeis-Elf profitierte.



TSV Münnerstadt - TSV Großbardorf II 8:1 (3:1). Tore: 1:0 Tobias Kröckel (7., Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Dietz (19.), 2:1, 3:1, 4:1 Simon Snaschel (32., 34., 56.), 5:1 Janik Markert (57.), 6:1 Lucas Fleischmann (72.), 7:1 Nicolas Weber (80.), 8:1 Lucas Fleischmann (86.).

Die Höhe des standesgemäßen Erfolges des Bezirksligisten relativiert sich beim Blick auf das Aufgebot des Kreisligisten. Die "jungen Gallier" traten ohne Auswechselspieler an, im Tor stand ihr Spielertrainer Markus Bach, die Abwehr organisierte Junioren-Koordinator Marc Hartmann. Mit seinem Hattrick stellte Torjäger Simon Snaschel die Weichen auf Kantersieg.



TSV Aubstadt - FC Thulba 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Max Schebak (13.), 2:0 Julius Büttner (83.), 3:0 Michael Dellinger (85.), 4:0 Julian Grell (88.), 5:0 Michael Dellinger (89.).

Eine Woche vor dem Ligamatch am Samstag vor eigener Kulisse gegen die DJK Oberschwarzach mussten sich die Gäste mit Minimalaufgebot gegen den stark besetzten Bayernligisten klar geschlagen geben. Allerdings hielten die Schützlinge von Victor Kleinhenz die Partie lange spannend, erst in den letzten zehn Minuten ließen sie ihren vielbeschäftigten Keeper Daniel Neder etwas im Stich.



SV Memmelsdorf - TSV Großbardorf 1:5 (1:1). Tore: 1:0 Dominik Schütz (6.), 1:1, 1:2 André Rieß (23., 49.), 1:3 Dominik Zehe (54.), 1:4 Shaban Rugovaj (78.), 1:5 Lennart Seufert (85.).

Nach dem torlosen Unentschieden gegen die DJK Don Bosco Bamberg gelang dem Bayernligisten TSV Großbardorf im zweiten Vorbereitungsspiel ein klarer 5:1-Erfolg auf Kunstrasen gegen den Landesligisten SV Memmelsdorf, der aber trotz der Schlappe ein Kompliment von TSV-Trainer André Betz bekam. "Für uns war es ein guter Test, da sich der SV nicht nur hinten reinstellte, sondern versuchte mitzuspielen." Das nächste Testspiel bestreitet der TSV am Donnerstag gegen den Landesliga-Tabellenführer TSV Abtswind auf Kunstrasen in Estenfeld.



FC 06 Bad Kissingen - SV Burgwallbach/Leutershausen 1:1 (1:1). Tore : 0:1 Denis Vogel (25.), 1:1 Anthony Brinkley (44.).

Bereits am Freitagabend kamen die 06-er gegen die Schützlinge von Matthias Stumpf auf dem aufgeweichten C-Platz im Sportpark nicht über ein Unentschieden hinaus. Sorgte der Untergrund schon für einen erschwerten Kombinationsfußball, so machte sich beim Bezirksligisten, bei dem lediglich Coach Mario Wirth auf der Ersatzbank saß, das Fehlen des Mittelfeldtrios Christian Laus, Patrick Stöth und Florian Heimerl für das Offensivspiel negativ bemerkbar. Der Kreisligist spielte munter drauf los und ging durch Denis Vogel, der FC-Goalie Stefan Krieg das Nachsehen gab, in Führung. Diese egalisierte der diesmal im Angriff aufgebotene Anthony Brinkley kurz vor dem Seitenwechsel. Im zweiten Durchgang agierten die Platzherren zwar überlegen, doch ein zweiter Treffer wollte nicht gelingen. Eine Woche vor dem Ligaauftakt, der die Kurstädter zum Tabellenführer FC Geesdorf führt, kann Mario Wirth nur hoffen, dass sich vor allem die personelle Situation bessert.



TSV Rottendorf - SV Riedenberg 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Martin Hesselbach (4., 58.), 3:0 Robin Busch (61.).

Beim Tabellenvierten der Bezirksliga West gab es für die Rhöner nichts zu holen. Die spielstarken Gastgeber, bei denen im Mittelfeld der Ex-Münnerstädter Sebastian Halupczok auflief, gingen früh durch ihren Torjäger Martin Hesselbach in Führung. Die Gastgeber kontrollierten auch danach die Partie, mit einem Doppelpack bezwangen Hesselbach und Robin Busch SV-Keeper Niklas Geppert binnen vier Minuten zweimal. Die Schützlinge von Marius Kubo, die witterungsbedingt auf eine unbefriedigende Vorbereitung zurückblicken, reisen nächste Woche ebenfalls in den Steigerwald, Gegner ist dann der abstiegsgefährdete TSV/DJK Wiesentheid.





Testspiele im Stenogramm

VfL Spfr. Bad Neustadt - TSV Steinach 4:3 (0:2). Tore: 0:1 Aaron Friedel (12.), 0:2 Maximilian Hein (38.), 1:2, 2:2 Marek Buchowski (61., 64.), 2:3 Maximilian Hein (69.), 3:3, 4:3 Waldemar Hergert (80., 87., jeweils Foulelfmeter).

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SV Hofheim 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Korbinian Graf (23.), 1:1 Joachim Hofmann (37.), 2:1 Frank Schmitt (50.), 2:2 Yannick Derra (66.), 3:2 Joachim Hofmann (67.), 3:3 Dominik Röhner (87.).

SG Premich/Langenleiten - DJK Weichtungen 4:4 (0:3). Tore: 0:1 Stefan Denner (22.), 0:2, 0:3 Christoph Mikoschek (26., 41.), 0:4 Stefan Denner (53.), 1:4 Sandro Oppelt (60.), 2:4 Nico Schlesinger (70.), 3:4 Moritz Bühner (72.), 4:4 Michael Denner (83., Eigentor).

FV Gemünden/Seifriedsburg - FC Untererthal 7:1 (6:0). Tore: 1:0 Markus Mjalov (2.), 2:0, 3:0, 4:0 Artur Jarkin (8., 21., 24., Foulelfmeter), 5:0 Markus Mjalov ((32.), 6:0 Jens Fromm (45.), 6:1 Maurice Fella (59.), 7:1 Tim Strohmenger (68.).

SV Obererthal - SV Morlesau/Windheim 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Johannes Rüth (6.), 2:0 Erik Widiker (46.), 3:0 Luca Biemüller (55.), 3:1 Daniel Doschko (87.).

F C Westheim - SV Aura 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Yanik Pragmann (17.), 1:1 Lukas Baldauf (44.), 2:1 Yanik Pragmann (88.).

VfR Sulzthal - SG Schleerieth 4:2 (2:2). Tore: 0:1 David Pfister (6.), 1:1 Mario Eberlein (7.), 1.2 Simon Pfeuffer (23.), 2:2 Andreas Halbig (25.), 3:2 Jonas Schmitt (70.), 4:2 Mario Eberlein (81.).

SG Oerlenbach/Ebenhausen - TSV Ettleben/Werneck 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Tim Rottmann (34.), 0:2 Sebastian Förster (47.), 0:3 Simon Michel (50.), 0:4, 0:5 Sebastian Förster (70., 75.), 1:5 Matthias Dees (85.).

FC Hammelburg - FT Schweinfurt II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Fabian Lieb (43.), 1:1 Felix Pany (81.), 2:1 Max Petrunin (89.).

SG Reiterswiesen/Post-SV Bad Kissingen - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach II 3:2 (0:0). Tore: 1:0 Valmir Munishi (56.), 1:1 Jan Ludwig (64.), 2:1 Florian Heller (65.), 2:2 Jan Ludwig (74.), 3:2 Marlon Schwientek (79.). Gelb-Rot: Frederic Mützel (19., DJK).

FSV Hohenroth - SpVgg Haard 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Dietz (62.), 1:1 Heiko Müller (65.), 1:2, 1:3, 1:4 Jens Mammitzsch (74., 80., 83.).

FV Nieder-/Oberwerrn - TSV Rothhausen/Thundorf 0:2 (0:1). Tore: 0:1 René Weimann (7.), 0:2 André Schmitt (92., Foulelfmeter).

SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - VfB Burglauer 5:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Fabian Schäfer (36., 40.), 3:0 Aaron Friedel (55.), 4:0 Fabian Schäfer (60.), 4:1 Jan Schneider (63.), 5:1 Patrick Wehner (75., Foulelfmeter).