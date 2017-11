Eine kalte Dusche macht Waldfenster Beine

DJK Schlimpfhof - SpVgg Detter-Weißenbach 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Florian Wehner (7.), 2:0 Rafael Brand (14., Elfmeter), 2:1 Michael Kleinhenz (65.), 2:2 Dominik Marx (68.), 3:2 Markus Schott (90.).

"Unverdient war es nicht", fand Schlimpfhofs Christoph Kleinhenz. Es war jedoch ein enges Spiel. Der Tabellenführer ließ einige Chancen auf ein vorentscheidendes drittes Tor liegen und musste binnen weniger Minuten zwei Gegentore zum Ausgleich hinnehmen. In der letzten Minute hatte Markus Schott genug gesehen. Der DJK-Spielertrainer schnappte sich den Ball, ließ mehrere Gegenspieler aussteigen und schoss ins lange Eck zum Siegtreffer ein.



SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg - FC Westheim II 5:0 (0:0). Tore: 1:0 Simon Hammer (50.), 2:0 Andreas Straub (58.), 3:0 Matthias Kohl (60.), 4:0, 5:0 Daniel Heck (67., 82.).

In einem Spiel auf ein Tor dauerte es bis zur zweiten Halbzeit, ehe die SGler den Ball erstmals im Gehäuse unterbringen konnten. "Nach dem 1:0 ist dann zum Glück der Knoten geplatzt", gab Tino Schlereth erleichtert zu Protokoll. Simon Hammer hatte den starken Westheimer Schlussmann Sven Hengstermann nach einer Ecke von Daniel Heck überwinden können. In der Folge hatten die nur mit elf Mann angetretenen Gäste nicht mehr viel entgegenzusetzen.



TSV Waldfenster - FC Hammelburg II 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Christian Rost (9.), 1:1 Thomas Eckert (13.), 2:1 Alexander Hahn (16.), 3:1 Markus Wehner

(64.), 3:2 Julian Kleinhenz (87.).

Bereits nach zwei Minuten vergab der TSV die Riesenchance, um in Führung zu gehen. Im Anschluss fanden die Gäste gut ins Spiel und gingen verdient in Führung. Vom Gegentreffer wachgerüttelt nahmen die Hausherren aber das Heft in die Hand und kombinierten sich mit schönen Spielzügen zu drei Toren. Julian Kleinhenz gelang kurz vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer. "Das war auch wegen des nassen Rasens kein schönes Spiel", sagte Waldfensters Jochen Schlereth.



SG Poppenroth/Lauter II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Steffan Fichtl (58.), 1:1 Hendrik Stichler (90.+3).

Verdient knöpfte die SG Hassenbach dem Favoriten einen Zähler ab. "In der ersten Halbzeit waren wir unterirdisch", so Poppenroths Pressesprecher Michael Metz. Der Gast agierte aber auch clever. Günter Pfülb und Stefan Muth machten die Mitte dicht und leiteten immer wieder Angriffe ein, von denen einer zum Erfolg führte. Nach dem Wechsel steigerte sich Poppenroth und agierte offensiv variabler. Die Gäste verteidigten geschickt, hatten aber auch Glück bei zwei Alutreffern von Tobias Heilmann und Hendrik Stichler. Als schon niemand mehr damit rechnete, glich Poppenroth doch noch aus. Julian Kühnlein bediente Hendrik Stichler, der sich die Chance nicht nehmen ließ.



SG Euerdorf/Sulzthal II - SG Salz II/Mühlbach 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Patrick Nöth (5.), 0:2 Lukas Erfort (45.), 1:2 Fabian Weber (72.), 1:3 Jonas Cornly (87.). Gelb-Rot: Thomas Wittenberg (90., Salz).

"Das Ergebnis spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider. Heute wurden wir unter Wert geschlagen", lautete das Fazit von Euerdorfs Abteilungsleiter Markus Erhard. Seine Elf zeigte sich nicht geschockt vom frühen Rückstand, sondern spielte in der Folgezeit mutig nach vorne. Was fehlte, waren die zwingenden Torchancen. Das machte Salz auf der anderen Seite besser. Die Gastgeber steckten aber nicht auf und kamen nach einem schönen Spielzug zum Anschlusstreffer. Euerdorf war ganz nah am Ausgleich, doch der Schuss von Markus Keller klatschte an die Latte. Quasi mit dem Schlusspfiff schlug ein Fernschuss zum Endstand ein.



SG Bad Bocklet/Aschach - TSV Pfändhausen II 8:0 (4:0). Tore: 1:0 Jan Blasek (5.), 2:0 Marco Bocklet (15.), 3:0, 4:0, 5:0 Jan Blasek (21., 25., 46.), 6:0 Fabian Götze (55.), 7:0 Sandro Wegmann (58.), 8:0 Fabian Götze (84.).

"Pfändhausen hatte nicht den Hauch einer Chance", so SG-Abteilungsleiter Thomas Kraus. Die Gäste zogen sich komplett in die eigene Hälfte zurück. Der Sieg ging also auch in der Höhe in Ordnung und hätte noch viel höher ausfallen können. Trotz der vielen Tore bekamen die Zuschauer kein schönes Spiel zu sehen. Die Platzverhältnisse waren einfach zu schlecht, um wirklich schönen Fußball zu spielen. skz/sml/smb





B-Klasse Rhön 1

SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II - FC Untererthal II 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Simon Zeier (27.), 2:0 Motitz Leitsch (32., Elfmeter), 3:0 Alexander Latus (48.), 4:0 Peter Schmäling (62.), 5:0 Tobias Romeis (76.), 6:0 Simon Zeier (86.).

SG Machtilshausen II/Langendorf II - SG Diebach II/Morlesau II 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Michael Albert (28., Eigentor), 0:2 Felix Neuland (36.), 1:2 Jürgen Wolf (39.), 2:2 Sebastian Schnabel (70.), 3:2 Jürgen Heil (87.).





B-Klasse Rhön 2

TSV Wollbach II - SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Daniel Gisder (13.), 1:1 Peter Hemmert (38.), 2:1 Daniel Gisder (47.), 2:2 Holger Wieschal (75.), 2:3 Arne WIeschal (80., Elfmeter).