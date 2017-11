Eine generelle Absage steht nicht im Raum

Natürlich sind die Wetteraussichten nicht die besten zum Wochenende hin, wo es in den höheren Lagen der Rhön sogar etwas schneien könnte. Aber für eine generelle Spielabsage wird das alles nicht reichen. "Eine solche gäbe es sowieso nur im Bezirk. Und da müsste ja das Wetter überall extrem schlecht sein", sagt André Nagelsmann. Die bereits ausgefallenen Spiele im Fußballkreis Rhön hat der Kreisspielleiter noch für dieses Jahr neu angesetzt. "Was weg ist, ist weg. Und es ist ja lange nicht gesagt, dass die Bedingungen Ende Februar oder Anfang März besser sind", sagt Nagelsmann. Wohl wissend, dass angesetzte Spiele auch wieder ausfallen können in dieser Jahreszeit. "Aber das ist ja sowieso die Entscheidung der Vereine oder der Eigentümer der Plätze." Definitiv der letzte Nachholtermin ist für dieses Jahr der 3. Dezember. "Danach ist Schluss." Foto: ssp