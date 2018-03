Ein Szenario beschäftigt Liga Zwei und Hammelburg

Hammelburg Volleys - FT 1844 Freiburg (Samstag, 20 Uhr)



Durch einen finanziell angeschlagenen Erstligisten ist die Lage in Liga Zwei noch spannender: "Ja, wir stellen das Projekt erste Liga auf den Prüfstand." So war es vor gut einer Woche auf der Internetpräsenz des Erstligavereins TSV Herrsching zu lesen. Seitdem sammelt das Team vom Ammersee Geld, um die Lizenzbedingungen für ein weiteres Jahr im Liga-Oberhaus zu erfüllen. Erneut bangt ein etablierter Erstligaclub um seinen Existenz, der doch eigentlich in Liga Eins gehört. Eigentlich - denn was zählt das alles, wenn finanzielle Anforderungen nicht erfüllt werden können?



Auch wenn es Herrsching wahrscheinlich gelingen wird, bis zum Stichtag am 1. April die fehlenden 100 000 Euro zusammenzubekommen, schwebt alleine die Androhungen, man könnte es nicht schaffen, wie ein Damoklesschwert auch über der 2. Bundesliga: Denn statt zwei Mannschaften müssten dann drei Teams die Liga verlassen. Konkret bedeutet dies, dass für die Hammelburger Volleys (9./31) Tabellenplatz Zehn tabu sein muss.



Niederlage vermeiden

Ausgerechnet in dieser Gemengelage läuft es für die Hammelburger sportlich schleppend. Der TV/DJK läuft in dieser Saison seinen Erwartungen hinterher. Panik ist allerdings Fehlanzeige, haben die Saalemänner teilweise immer noch ein bis zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz. Dennoch wollen die Spieler von Trainer Tado Karlovic im Heimspiel gegen die Freiburger "Affenbande" (6./35) nach drei Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Mit den Breisgauern kommen traditionell top-motivierte Akteure in die Saalestadt. Die "alte Dame der Liga" ist personell bestens aufgestellt, ist mit Recht stolz auf ihre vielen talentierten Eigengewächse und zielt in der Tabelle noch weiter nach oben.



Die Abwehr gilt es zu knacken

Das Spiel der Breisgauer verkörpert dabei das Gegenteil von Behäbigkeit und Einfachheit: "Freiburg spielt zusammen mit Grafing den schnellsten und kombinationsreichsten Volleyball der Liga", sagt Tado Karlovic, "zudem spielen die Jungs eine verdammt gute Abwehr, haben ein klasse Zuspiel, sodass wir als Kollektiv sehr gut funktionieren müssen, um gegen Freiburg punkten zu können."