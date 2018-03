Ein Sieg mit langem Anlauf für die Grabfeld-Gallier

TSV Großbardorf - DJK Ammerthal 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Manuel Leicht (15.), 2:0 Björn Schönwiesner (38.), 3:0 André Rieß (69.), 4:0 Dominik Zehe (80.).

Über sieben Monate lang hatte der Fußball-Nord-Bayernligist TSV Großbardorf keinen Heimsieg mehr feiern dürfen. Den Frust darüber schossen sich die Schützlinge von Trainer André Betz aber am Samstag gegen die DJK Ammerthal von der Seele. Sie schenkten den Oberpfälzern gleich vier Treffer ein, gewannen deutlich mit 4:0 (2:0).



Doch dieses klare Ergebnis täuscht über den wahren Spielverlauf hinweg. Nach anfänglicher Überlegenheit der Grabfeld-Gallier kamen die Mannen von Jürgen Press nach etwa 20 Minuten besser ins Spiel und hatten auch einige Torchancen zum Ausgleich. So hätte Mittelfeldspieler Mario Zitzmann gleich zweimal mit seinen Kopfbällen für das 1:1 sorgen können. Aber erst verhinderte TSV-Schlussmann Christian Dietz mit einem tollen Reflex den Einschlag des Leders und dann setzte Zitzmann nach einem Lieder-Eckball den Ball knapp neben das Gehäuse der Hausherren, die damit ihre 1:0-Führung behielten.



Solo über den halben Platz

Diesen Treffer hatte Mannschaftskapitän Manuel Leicht mit seinem fünften Saisontreffer erzielt. Nach einem Pass auf den wieder spielfreudigen André Rieß sah dieser seinen besser postierten Kapitän und dieser setzte mit seinem an sich schwächeren rechten Fuß das Leder in den Winkel (15.). Nachdem die Gäste ihre Ausgleichschancen vergeben hatten, schlugen die Platzherren zum zweiten Mal zu. Und dieses Tor war ein echtes Sahnehäubchen. Noch in der eigenen Hälfte schnappte sich Björn Schönwiesner das Leder, ließ sich bei seinem Solo von keinem Ammerthaler aufhalten und schloss zudem noch eiskalt mit einem platzierten und unhaltbaren Schuss ins lange Eck ab. Allein dieses Tor war schon das Eintrittsgeld wert.



Trotz dieser Pausenführung war der TSV-Coach André Betz nicht ganz zufrieden mit seinen Mannen, die vor allem in der Defensive nicht immer die erforderliche Kompaktheit an den Tag legten und so den Gästen einige Male Torchancen gestatteten. Die Abwehr wurde in den zweiten 45 Minuten zunehmend sicherer, was ihren Trainer erfreute. "Wir gingen mit dem Vorsatz in Halbzeit zwei, abzuwarten und durch Konter zum Erfolg zu kommen", sagte der Coach. Und dies setzten die Grabfeld-Gallier auch in die Tat um. Denn nach einem dieser Konter fiel das spielentscheidende 3:0. Im Mittelfeld eroberte Björn Schönwiesner, der ein unheimliches Laufpensum auf der linken Außenbahn absolvierte, den Ball und passte ihn auf Shaban Rugovaj, der in der Spitze agierte. Dieser steckte im richtigen Augenblick das Leder für den startenden André Rieß durch, der dann allein vor DJK-Keeper Dominik Haas auftauchte, ihn umkurvte und den Ball ins leere Tor schob. "Damit war die Messe gelesen", atmete Betz auf, der sogar noch einen vierten Treffer bejubeln durfte.



Wieder war es ein Ballgewinn von Dominik Zehe im Mittelfeld, der diesem Tor vorausging. Nach dem Zuspiel auf André Rieß lief Zehe weiter in den Strafraum und lenkte die genaue Rieß-Eingabe ins Netz. "Der Großbardorfer Sieg geht in Ordnung", urteilten beide Trainer. Doch der Gästecoach vertrat die Meinung, dass er zu hoch ausgefallen sei. Doch das war Betz letztendlich egal.



Rieß gibt sich kritisch

Lukas Illig, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder auflief, lobte vor allem die Effektivität seiner Mannschaft. "Die war heute sehr gut. Alle Tore waren gut herausgespielt und sehenswert. Aber der Gast hat es uns in der ersten Halbzeit schwer gemacht und hatte auch Chancen", sagte er. Seinen Kapitän erfreute es sehr, dass es daheim wieder einmal geklappt hat. "Es war sicher ein verdienter Erfolg. Von Beginn an haben wir gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Wir haben stets schnell nach vorne gespielt." Kritisch gab sich André Rieß, der ein Tor und zwei Torvorlagen sich gutschreiben lassen konnte: "Wir haben nicht so gut wie gegen Eltersdorf und Würzburg gespielt. Wir können es besser." mad

Großbardorf: Dietz - Zang, Mangold, Hölderle, Poznic - Illig - Rieß (81. Müller), Zehe, Schönwiesner - Rugovaj (76. Dinkel), Leicht (61. Mosandl)