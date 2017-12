Ein Landkreis-Trio löst das Ticket

Drei Vereine aus dem Landkreis haben sich für die Juniorenbezirksmeisterschaft beim TSV Rottendorf qualifiziert: die U-19 und die U-13 der SG Winkels als jeweiliger Turnierzweiter sowie die U-13 der siegreichen SG Ober/Untererthal. "Alle Mannschaften boten ansprechende Leistungen", zeigte sich Kreis-Juniorenleiter Rainer Lochmüller zufrieden. Da wurde der Nichtantritt der SG Oberleichtersbach, die wegen Spielermangel kurzfristig zurückzog, fast schon als einziges Manko angesehen. Unerfreulich war auch der Zuschauerzuspruch, auf der Tribüne im Münnerstädter Sportzentrum saßen im Prinzip nur die Spieler und Betreuer, die gerade nicht im Einsatz waren.



Im Wettbewerb der U-19 machte der TSV Großbardorf in der Gruppenphase mit seinen Konkurrenten wenig Federlesens. Von mehr Spannung geprägt waren die Spiele in der Gruppe B, wo im Endklassement drei Teams punktgleich waren, lediglich die JFG Oberes Werntal schied ohne Punktgewinn aus. Es setzte sich mit der SG Oberthulba ein Team durch, "das man für den weiteren Turnierverlauf auf der Rechnung haben muss", erkannte früh Großbardorfs Trainer André Betz. Platz zwei belegte die SG TSV Wollbach, die dem Gastgeber mit einem 2:1-Erfolg im direkten Vergleich das Nachsehen gaben. "Das ist natürlich unglücklich, wenn dir letztlich ein Pünktchen zum Weiterkommen fehlt", trauerte Münnerstadts Juniorenkoordinator Walter Fleischmann der Chancenverwertung hinterher. Mit ganz trauriger Stimme gab der junge Leon Schneider, laut Juniorenleiter Michael Moritz "weltbester Hallensprecher", das Ergebnis bekannt.



In der Gruppe C war Bezirksoberligist SG Winkels haushoch überlegen mit drei Siegen in drei Spielen. "Da will ich nicht meckern", so Coach Jonas Eschenbacher, "aber unser Ziel ist auch die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft". Gesagt getan. Ins Viertelfinale begleitet wurden die Kurstädter von der 1. JFG Rhön, die sich nach dem 2:2 im direkten Duell gegen die SG Unsleben aufgrund des besseren Torverhältnisses für die nächste Runde qualifizierte. In der Gruppe D musste ebenfalls das Torverhältnis entscheiden, und zwar zu Gunsten der SG Strahlungen und JFG Grabfeld. Lediglich der SC Diebach fiel ab. "Zum einen haben wir einige U-15-Junioren einsetzen müssen, zum anderen haben wir spielerisch enttäuscht, was nicht nur mit der vorabendlichen Weihnachtsfeier zu entschuldigen ist", ärgerte sich SC-Betreuer Rainer Brandenstein. Den "Hecht im Karpfenteich" in dieser Gruppe bildete die SG Untererthal, deren Trainer Nico Hummel mit dem dritten Vorrundenplatz zufrieden war. Die Grün-Weißen hatten in Leon Zwickl einen überragenden Torhüter in ihren Reihen.



Im ersten Viertelfinale knüpften die Betz-Schützlinge nahtlos an die Form der Vorrunde an, der Gegner aus Wollbach war bei der 0:4-Niederlage ohne jede Chance. "Weil man dann doch die individuelle Klasse gesehen hat", so das Thulbaer Urgestein Gottfried Gerlach, dessen Sohn Niklas das Großbardorfer Trikot trug. Ein Kampf auf Biegen und Brechen war die Partie zwischen der SG Oberthulba und der defensivstarken JFG Oberes Streutal, die Spieler aus dem Landkreis Bad Kissingen stellten im notwendigen Siebenmeterschießen das glücklichere Team. Hart gerungen wurde beim 1:0-Erfolg der SG Winkels über die JFG Grabfeld mit ihren Akteuren aus Aubstadt und Umgebung. Ins Halbfinale zogen auch die Strahlunger nach dem 3:1 gegen die 1. JFG Rhön ein. Der Offensive der Großbardorfer war im ersten Semifinale selbst die starke Defensive der Oberthulbaer nicht gewachsen beim 0:2. Die SG Winkels gewann mit 3:0 gegen die Strahlunger, denen die Kraft etwas ausgegangen war, verlor dann aber im Finale gegen die BOL-Kollegen aus dem Grabfeld.



Der Sohn folgt dem Vater

Die Grundlage zu ihrem Erfolg legte die U-13 der SG Obererthal bereits in der starken Gruppenphase. Unter anderem mit einem 4:0-Sieg über die SG Winkels, die mit Max Schaffelhofer einen erstklassigen Keeper zwischen den Pfosten stehen hatte. Da scheint ein Nachwuchstalent in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, das vor allem beim 1:0-Sieg über den TSV Großbardorf brillierte. Mit diesem erfolg war der Grundstein für die spätere Vizemeisterschaft gelegt. Erwartungsgemäß weniger zu bestellen hatten die Teams aus Münnerstadt und Nüdlingen, feierten aber immerhin jeweils einen Sieg, was sowohl Münnerstadts Trainer Andreas Busche wie auch seinen Nüdlinger Kollegen Julian Meder versöhnlich stimmte.



Die Scharte wird ausgewetzt

Bei den C-Junioren qualifizierten sich die Teams aus Großbardorf und von der JFG Grabfeld für die Bezirksmeisterschaft, die am 3. Februar in Rottendorf zur Austragung kommt. "Wir wollen die Scharte unserer D-Junioren auswetzen", erklärte vor Turnierbeginn TSV-Juniorenkoordinator Marc Hartmann, der vertretungsweise das Coaching der TSVler übernommen hatte; das gelang auch prima. Ungeschlagen spielten die Grün-Weißen mit ihren Gegnern Katz und Maus. Knapp am begehrten zweiten Platz schrammten die technisch versierten Kicker der SG Frankenbrunn vorbei mit dem 0:2 gegen die JFG Grabfeld. "Den Unterschied hat die Cleverness im Abschluss ausgemacht", meinte Juniorenspielgruppenleiter Thomas Habermann, der das Turnier bei vorzüglicher Organisation der Münnerstädter ganz entspannt verfolgen konnte. Dass Platz Vier an die Gastgeber ging, war aus deren Sicht keine Enttäuschung, "weil die Teams, die auf dem Feld höherklassig spielen, halt auch in der Halle nicht schlecht sind", so TSV-Junioren-Trainer Peter Bötsch. Aufgrund des besseren Torverhältnisses platzierte sich die SG Winkels vor der SG Stadt Bischofsheim, immerhin auf vier Punkte kam der SV Garitz mit dem 2:1-Achtungserfolg über die Winkelser.