Ein Kaiser sorgt für die Ramsthaler Krönung

SV Ramsthal - SV Burgwallbach 1:0 (1:0). Tor: Timo Kaiser (8.).

Ein schwer erkämpfter Sieg, der bis zum Abpfiff des 16-jährigen Unparteiischen Sven Mai (Bischofsheim) in Gefahr war, brachte dem Tabellenführer auf dem Wirmsthaler Geläuf drei weitere Punkte ein. Die Gastgeber hatten bereits in der Anfangsphase Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten, als Jonas Wirsing nach einem misslungenen Abschlag ihres Keepers Frank Popp das Leder übers leere Tor schlenzte. Popps Kollege Mario Mölter war dann maßgeblich am entscheidenden Treffer beteiligt: Einen eigentlich harmlosen Schuss von Timo Kaiser, der noch minimal abgefälscht wurde, ließ er über die Hände flutschen. Die spielerisch nicht schlechten Gäste wehrten sich gegen die Niederlage mit Vehemenz und hatten Pech, als ein Kopfball von Thorsten Fleckenstein von Nico Morper von der Torlinie befördert wurde. "Ein Unentschieden wäre nicht unverdient", meinte der Ex-Burgwallbacher und jetzige Großbardorfer Benedikt Floth beim Seitenwechsel - diesen Satz hätte er nach Spielende wiederholen können. Denn der Gast hielt die jetzt torchancenarme Partie weiterhin offen, die Angriffsbemühungen waren aber ebenso wenig durchdacht wie die des Tabellenführers. sbp



TSV Hausen/Rhön - FC Reichenbach 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Sebastian Hautzinger (25.), 1:1 Julian Hergenröther (54.), 1:2 Michael Seith (57.).

In Hausen gibt es keine halben Sachen, denn auch im 14. Spiel der Saison wurden die Punkte nicht geteilt. Dass die drei Zähler etwas überraschend ins Land der Teutonen wanderten, ging durchaus in Ordnung, weil der Tabellenzweite nach dem Rückstand in seiner Schlussoffensive kaum etwas zustande brachte, mal abgesehen vom Abseitstor von Sebastian Hautzinger. Mit Zähnen und Klauen verteidigten die Reichenbacher den wertvollen Vorsprung auf tiefem Geläuf. Den besseren Start ins Spiel hatten die Rhöner, die mit der ersten richtig guten Chance auch in Führung gingen, als Sebastian Hautzinger das Zuspiel von Christian Jackisch aus zwölf Metern veredelte. Zur Pause hätte es eigentlich 2:0 stehen müssen, denn den Freistoßball von Manuel Reinhart hatte FC-Torwart Yannick Kriener wohl hinter der Linie abgewehrt. Dessen Vorderleute schnupperten vor der Pause nur einmal am Ausgleich, als Christoph Hillenbrand am Leder vorbeigrätschte. Mit einem Doppelpack binnen weniger Minuten drehten die Gäste das Spiel. Erst schnappte sich Julian Hergenröther den Ball, ließ drei Mann aussteigen und auch TSV-Schlussmann Stefan Perleth keine Chance. Dann zielte Michael Seith ganz genau nach dem Pass von Jonas Trägner. js



VfL Spfr. Bad Neustadt - SC Diebach 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Thomas Gerhardt (9.), 2:0 Waldemar Hergert (13.), 3:0 Christian Weikert (63.), 4:0 Marek Buchowski (83.). Gelb-Rot: Andreas Weidner (77., Diebach).

"Wir sind aufgrund unserer riesigen personellen Verletzungsprobleme, heute haben wir zusätzlich mit Alexander Drachenberg einen wichtigen Verteidiger verloren, einfach nicht in der Lage, unser Spiel aufzuziehen", so SC-Coach Michael Leiber zerknirscht. Die Saalestädter, nach zwei Niederlagen in Folge verunsichert ins Match gegangen, nutzten individuelle Fehler des Gegners gnadenlos und dominierten nach der 2:0-Führung die Partie. Den Führungstreffer erzielte ihr Trainer Thomas Gerhardt nach einer Freistoßflanke per Kopf. Dann zog Waldemar Hergert einen Freistoß um die nicht optimal gestellte Mauer herum in die Maschen. Die Heimelf hatte nach einer Stunde die Frage nach dem Sieger dieser Auseinandersetzung endgültig geklärt. Nach einem Diagonalschlag von Hergert war die SC-Abwehrreihe ausgehebelt, den Aufsetzer von Christian Weikert musste der vielbeschäftigte Keeper Lukas Wahler passieren lassen. Dessen Kollege Benedikt Kolb konnte sich dagegen nie richtig auszeichnen, was an der Harmlosigkeit der Frankonen lag, die in Unterzahl vorzeitig die Segel strichen. Neuerlich sah die Gäste-Deckung nach einem Diagonalschlag der Gerhardt-Elf tatenlos zu, wie Marek Buchowski mit einer Direktabnahme das "Tor des Tages" erzielte. Während die Platzherren mit diesem Erfolg erst einmal die Wende zum Positiven geschafft haben, "befinden wir uns derzeit halt in einem Loch, aus dem wir uns aber auch wieder herausarbeiten werden", so Leiber. sbp



TSV Bad Königshofen - FC Untererthal 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Alexander Sarwanidi (43.), 2:0 Florian Zirkelbach (54.), 3:0 Thomas Peschke (90.). Bes. Vorkommnis: Daniel Hammer (Untererthal) hält Foulelfmeter von Marcus Lockner (20.).

Der Tabellenletzte präsentierte sich an der Aubstädter Straße erschreckend harmlos. "Die haben zweimal auf unser Tor geschossen. Ansonsten war unser Torwart arbeitslos", sagte TSV-Sprecher Gerhard Harth. Der freilich über die Sorglosigkeit der eigenen Mannschaft vor dem gegnerischen Tor genauso erstaunt war. "Es war ein Spiel auf ein Tor. Man kann gar nicht richtig erklären, wie viele Chancen wir nicht genutzt haben." Mit einer Prise Humor versuchte er es dann doch: "Wir haben uns bemüht, den Ball fast immer noch am Tor vorbeizubringen. Das ist uns gut gelungen." Immerhin drei Mal misslangen die Versuche: dem ersten und zweiten Tor, erzielt von Alexander Sarwanidi und Florian Zirkelbach, gingen Freistöße von Marcus Lockner und Frederic Werner voraus, den Schlusspunkt setzte Thomas Peschke mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante. Ungenutzt blieb dafür ein Foulelfmeter, der nicht zwingend hätte verhängt werden musste, wie Harth einräumte. Thorsten Eckart war zuvor zu Fall gekommen. Marcus Lockner zielte auf die Mitte, die Daniel Hammer aber nicht aufgemacht hatte. Der Abpraller landete wieder bei Lockner, der den Ball aber mit voller Wucht über die Latte ballerte. Schon eher elfmeterreif war eine Szene, in der wiederum Thorsten Eckert in die Mangel genommen wurde. Diesmal blieb die Pfeife des Schiedsrichters aber stumm. rus





SV Rödelmaier - FC Eibstadt 4:3 (1:1). Tore: 1:0 Marcel Gernert (10.), 1:1 Joschka Hartmann (14.), 1:2 Daniel Fürst (47.), 2:2 Sebastian Popp (50.), 2:3 Dominik Wachenbrönner (54.), 3:3 Andre Stühler (59., Eigentor), 4:3 Sebastian Popp (78.).

TSV Großbardorf II - Spfr. Herbstadt 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Dominik Firnschild (12.), 1:1 Florian Dietz (20., Foulelfmeter), 1:2 Thomas Reder (56.), 1:3, 1:4 Dominik Firnschild (65., 73.).