Ein Fachmann für erfolgreiches Handballspiel

Eintracht Baunatal - HSC Bad Neustadt (Samstag, 18 Uhr)



Wenige Tage nach der Trennung vom langjährigen Trainer Margots Valkovskis und der katastrophalen Vorstellung beim TV Gelnhausen sind die Spieler des HSC Bad Neustadt (11./15:19) am Samstag neuerlich in einem Auswärtsspiel gefordert. Statistisch gesehen steht dabei die Reise zur Eintracht aus Baunatal (7./18:16) unter keinem guten Stern.



Schnelle Kombinationen

Auf diesen psychologischen Vorteil setzen die Gastgeber. Neben dem Heimvorteil bauen die sportlichen Verantwortlichen um Trainer Mirko Jaissle auch auf die derzeitige Form der Nordhessen. Diese kämpften den Northeimer HC auf heimischem Parkett mit 31:27 nieder. Die Jaissle-Schützlinge verdankten ihren Heimsieg durch schnelle Kombinationen in der Offensive, wo Spielmacher Marvin Gabriel die Fäden zieht. Dieser ist den Gästen genauso gut bekannt wie seine Nebenleute, mit den Rückraumakteuren Phil Räbiger und Paul Gbur sowie dem Kreisläufer und Mannschaftskapitän Christian Schade haben die Saalestädter schon öfters schlechte Erfahrungen gemacht. Absolut stark und für viele Punktgewinne in dieser Saison verantwortlich waren aber die Außen Sven Vogel und Felix Geßner.



Igor Mijanowski bereitet HSC vor

Auf die Konterstärke hat Igor Mijanowski, der die HSCler in dieser Woche auf das Match vorbereitet hat, ausdrücklich aufmerksam gemacht, das zuletzt schwache Rückzugsverhalten würde bei Fortsetzung den Hausherren in die Karten spielen. Peter Balthasar



"Erfolgreich Handball spielen", so lautet der Titel eines Lehrbuchs, das vielen Anhängern der Sportart als Standardwerk gilt. Und das bei einem großem Onlineshop auf Rang vier der verkauften Handballbücher gelistet wird. An Rang vier verschwendet man beim Drittligisten HSC Bad Neustadt derzeit keine Gedanken. Erfolgreich Handball spielen wollen die Rot-Weißen aber künftig wieder. Deshalb haben sie den Autor des Buchs als neuen Trainer verpflichtet: Christoph Kolodziej wird fortan für die sportlichen Geschicke verantwortlich zeichnen, als Co-Trainer steht dem aus Duisburger stammenden 61-Jährigen weiterhin Igor Mjanowski zur Seite. Sie leiteten am Donnerstagabend erstmals gemeinsam eine Trainingseinheit in der Bürgermeister-Goebels-Halle.



Nach der 18:34-Schlappe in Gelnhausen hatte sich der HSC Anfang der Woche vom bisherigen Coach Margots Valkovskis getrennt. Seit Ende Oktober hat der HSC in acht Spielen nur vier Punkte geholt.



Seit 1993 Landestrainer

Dieter Schulz, HSC-Vorsitzender und Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft, strebt eine längerfristige Zusammenarbeit mit dem früheren Bundesligaspieler (OSC Rheinhausen, Bayer Leverkusen) an. Zunächst läuft sie bis zum Saisonende, solange ist Kolodziej vorerst bei seinem aktuellen Arbeitgeber freigestellt: dem Bayerischen Handball-Verband (BHV). Seit 1993 ist der A-Lizenz-Inhaber hauptamtlicher Landestrainer des BHV. Als solcher ist er unter anderem für die Trainerausbildung und -weiterbildung verantwortlich sowie für bayerische Jugendauswahlmannschaften. "Er ist ein erfahrener Mann, der in der Vergangenheit schon mit einigen unserer Spieler zusammengearbeitet hat", sagt Schulz, "er ist heiß auf die Aufgabe. Ich habe ein gutes Gefühl."



Kolodziej, der seit Jahren in Ebersberg bei München angesiedelt ist, wird durchgängig in Bad Neustadt vor Ort sein. "Das war aus unserer Sicht eine der Grundvoraussetzungen", sagt Dieter Schulz. Zuletzt hat Christoph Kolodziej im Männerbereich den TuS Fürstenfeldbruck II in der Bayernliga trainiert.



Abstiegskampf vermeiden

"Der HSC ist eine sehr interessante und reizvolle Aufgabe mit einem Team, das großes Potenzial besitzt und eigentlich in die obere Tabellenhälfte gehört", wird Kolodziej, der am Freitag nicht erreichbar war, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Ziel sei es, das Punktekonto auszugleichen und mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. Dass das gelingt kann, davon ist der neue HSC-Trainer überzeugt. Die Mannschaft sei individuell top besetzt und befinde sich in einem guten, auch taktischen Zustand. "An der Rumpfmuskulatur der Spieler und an der spezifischen Ausdauer kann man aber noch arbeiten", sagt Christoph Kolodziej. Daniel Rathgeber