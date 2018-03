Ein enorm wichtiger Sieg für den SC Diebach

SC Diebach - FC Eibstadt 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Daniel Schaub (5.), 1:1 Michael Süß (23.), 2:1 Aldin Dzafic (45.).

Der Trend stimmt beim SC Diebach, denn nach der Packung gegen Bad Königshofen wurde erst Untererthal, jetzt Eibstadt besiegt, was die Chance auf den Ligaverbleib deutlich verbessert. "Dass es für beide Teams um viel geht, hat man gemerkt. Das war guter Fußball mit Zug zum Tor", sagte SC-Abteilungsleiter Karsten Heurung, dessen Elf früh durch Daniel Schaub vorlegte, ehe Michael Süß kunstvoll mit der Hacke egalisierte nach dem Sololauf von Daniel Fürst, der Eibstadt mit seinem knapp verzogenen Schuss auch in Führung hätte bringen können. Stattdessen jubelten wieder die Frankonen, als sich Patrick Schmähling durchgetankt und Aldin Dzafic abgestaubt hatte in der wohl besten Phase der Diebacher mit mehreren Hochkarätern. Gleich zweimal scheiterte Daniel Schaub freistehend an FC-Keeper Stefan Trammer. Nach dem Wechsel wurde es vor den Toren deutlich ruhiger, dafür wurde leidenschaftlich um jeden Zentimeter gekämpft. Während die Diebacher ihre Konter zu unsauber zu Ende spielten, verpasste Eibstadt den Ausgleich, als SC-Torwart Lukas Wahler einen Fürst-Schuss zur Ecke klärte. js



FC Reichenbach - SV Burgwallbach/Leutershausen 0:0.

Eher schwere Kost bekamen die Fans in Reichenbach geboten, wo Torchancen die absolute Ausnahme blieben. Typisch, dass die Gäste kurz vor Schluss per Standard in guter Position zum Tor des Tages hätten treffen können, stattdessen aber das Leder in die Mauer ballerten. "Das war ein maues Spiel, in das wir nur schwer hineinfanden. Nach dem Wechsel waren wir die bessere Mannschaft, aber bis auf einen Kopfball von Christian Pickel gab es auch unsererseits keine zwingenden Chancen", sagte Jonas Schäfer. Was daran lag, dass beide Teams stark verteidigten aber in der Offensive nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Dennoch konnte der FC-Abteilungsleiter der Partie etwas Gutes abgewinnen. "Wir haben mal wieder zu Null gespielt und wollten Burgwallbach auf Distanz halten, das ist uns gelungen. und den direkten Vergleich haben wir jetzt ebenfalls gewonnen, darauf lässt sich aufbauen. Jetzt fahren wir mit Selbstvertrauen nach Rödelmaier." js



TSV Großbardorf II - FC Untererthal 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Benjamin Diemer (5.), 1:1 Matthias Tartler (21.), 2:1 Pascal Stahl (35.), 3:1 Maximilian Dietz (48.), 4:1 Jonas Alber (78.), 4:2 Lukas Tartler (83.).

"Für uns zählen nur die drei Punkte", sagte der Großbardorfer Teammanager Nico Kirchner. Zäh war es, gestand Kirchner ein, aber das interessierte die Grabfeld-Gallier letztlich nicht. "Untererthal ist nicht gerade unser Lieblingsgegner. Der FC steht tief und versucht es mit langen Bällen, da tun wir uns immer schwer." Besonders freute sich Pascal Stahl: Dem lange verletzten Angreifer gelang in seinem ersten Spiel seit einer gefühlten Ewigkeit gleich ein Tor. "Er hat 60 Minuten durchgehalten. Dann musste er raus", sagte Nico Kirchner. Das Spiel hatte mit der Führung durch Benjamin Diemer gut für die Markus-Bach-Elf begonnen. Doch schon in der Frühphase war erkennbar, dass diesmal spielerisch nicht viel geboten sein würde. "Es gab im Mittelfeld viele Ballverluste", urteilte Nico Kirchner, "und nach dem 1:1 durch Matthias Tartler haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht." Pascal Stahl und Maximilian Dietz brachten die Grabfelder auf die Siegerstraße. Von der sie nur noch hätten abkommen können, hätte Torwart Christopher Harth nicht dreimal den Untererthaler Anschlusstreffer verhindert. Jonas Alber stellte das Ergebnis auf 4:1, den Schlusspunkt unter die 90 Minuten setzte Lukas Tartler für Untererthal. rus



Sportfreunde Herbstadt - SV Ramsthal 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Willi Voss (12.), 1:1 Bernd Warmuth (64.), 1:2 Björn Morper (67.), 2:2 Mathias Leicht (82., Handelfmeter). Rot: Nico Morper (81., Ramsthal).

Zweimal nach Rückstand zurückgekommen und dem Tabellenführer ein Remis abgetrotzt. Hört sich aus Sicht der Sportfreunde Herbstadt erst einmal nicht so schlecht an. Aber Vorsitzender Benedikt Jörg antwortete auf die Frage, ob er mit dem Ergebnis zufrieden sei: "Nein. Weil wir zur Pause 3:1 hätten führen müssen." Tatsächlich hieß es auf dem Herbstädter Nebenplatz aber 0:1. Willi Voss sorgte für die SVR-Pausenführung. Den Ausgleich, oder sogar die Wende, verpassten Franz Brückner (20.) und Julian Leicht sowie Dominik Firnschild, die in der 38. Minute in einer Szene jeweils den Innenpfosten trafen. Dem Ausgleich durch Bernd Warmuth ließ Björn Morper kurz darauf das 1:2 folgen, als er aus der Drehung traf. "Wäre ich Ramsthal, würde ich sagen: schönes Tor", sagte Jörg. Das 2:2 markierte Mathias Leicht per Strafstoß, nachdem zuvor Nico Morper den Ball auf dem sicheren Weg ins Netz mit der Hand aufgehalten hatte. In den letzten Minuten setzten beide Mannschaften auf Sieg. Vergeblich. Aber die bis dahin faire Partie wurde richtig hektisch. "Da wurde viel von draußen reingetragen", fand Benedikt Jörg. rus



Außerdem spielten

VfL Sportfreunde Bad Neustadt - TSV Bad Königshofen 0:0.

TSV Nordheim - SV Rödelmaier 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Dominik Baumüller (63.), 1:1 Sebastian Popp (79.), 1:2 Christian Hofgesang (83.).

TSV Hausen - TSV Trappstadt 0:0.