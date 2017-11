Ein Edelmann rettet Stangenroth

SG Oberleichtersbach/Modlos - TSV Volkers 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Julian Enders (51.), 2:0 Maximilian Knüttel (58.), 3:0 Florian Friebel (86.).

Die Heimmannschaft war von Anfang an spielbestimmend, wusste aber ihre Chancen nicht zu nutzen. Denn der Volkerser Torwart Matthias Brust hatte einen hervorragenden Tag erwischt und entschärfte zahlreiche gute Möglichkeiten. Erst kurz nach dem Wechsel schob Julian Enders den von Tobias Romeis uneigennützig quergelegten Ball zur Führung über die Linie. Die Gäste waren allerdings das gesamte Spiel über besonders bei Standards gefährlich. "Yannik und Julian Enders haben im Zentrum einen sehr guten Job gemacht", hob SG-Pressewart Alexander Bub die Leistung seiner beiden Mittelfeldspieler hervor.



FC Obereschenbach - DJK Kothen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Lukas Meder (4.), 2:0 Julian Meder (36.), 2:1 Ronald Kömpel (62.), 3:1 Rene Leurer (70.), 4:1 Patrick Hartmann (90.). Gelb-Rot: Alexander Mametov (81., Kothen).

Trotz vieler angeschlagener Spieler hielt die Bavaria die potente Offensive der Kothener um Torjäger Ronald Kömpel in Schach und sicherte sich drei Punkte. "Letztlich haben wir vor allem in der ersten Halbzeit zu wenig aus unserer Überlegenheit gemacht", kritisierte der "Medien-Minister" Achim Meder. Beim Treffer zum 2:0 verletzte sich Gästekeeper Lukas Kömpel und musste durch Feldspieler Anton Kabashi ersetzt werden. Dieser zeigte im Anschluss eine ansprechende Leistung auf der ungewohnten Position.



SV Machtilshausen - TSV Stangenroth 0:1 (0:1). Tor: Johannes Edelmann (45.).

Da war die Hintermannschaft der Hausherren mit den Gedanken wohl schon beim Pausentee, als Johannes Edelmann kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem langen Ball das goldene Tor für den TSV erzielte. Dementsprechend unzufrieden zeigte sich Clemens Schmitt nach dem Spiel: "Das war keine gute kämpferische Leistung, vielleicht müssen einige noch realisieren, dass wir langsam gegen den Abstieg spielen", so der SV-Sprecher, Die Gäste agierten auf dem schweren Geläuf des alten Sportplatzes in Machtilshausen bevorzugt mit langen Bällen und ließen hinten nichts anbrennen.



SV Ramsthal II - FSV Schönderling 1:4 (1:2). Tore: 1:0 Holger Späth (7.), 1:1, 1:2 Christian Knüttel (13., 38.), 1:3 Jacob Schaab (49.), 1:4 Patrick Hahn (77.).

Die Gäste starteten gleich mit einer riesengroßen Chance ins Spiel. Im Gegenzug waren es jedoch die Ramsthaler, die völlig unerwartet den Führungstreffer schossen. Danach nahm Schönderling das Spiel wieder in die Hand. Das Ergebnis hätte für den FSV am Ende noch viel höher ausfallen können, doch dafür ließ man zu viele Chancen liegen.



TSVgg Hausen - TSV Nüdlingen 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Patrick Häfner (31.), 2:0 Tim Dittrich (39.), 2:1 Niklas Voll (57.), 3:1 Patrick Fichte (67., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Marc Lauter (68., Hausen), Meghdad Salehan (86., Nüdlingen). Bes. Vorkommnis: Kilian Schlereth (Hausen) pariert Foulelfmeter von Lukas Meder (18.).

Lediglich 50 Zuschauer hatten sich zum Derby eingefunden. "Unsere Halbzeitführung war schmeichelhaft", berichtete Hausens Trainer Stefan Greubel, "vor unserem Führungstreffer hatten die Gäste zwei Riesenchancen." Bei der ersten scheiterte Lukas Meder mit einem Strafstoß an Keeper Kilian Schlereth, der die Aktion mit einem Foul an Ralph Katholing auch ausgelöst hatte. Dann zeigte sich Katholing freistehend nicht zielsicher. Die Strafe folgte, als Patrick Häfner auf Vorlage von Chris Kraus die Platzherren jubeln ließ. Noch vor der Pause erhöhte der defensivstarke Tim Dittrich nach Häfner-Querpass. Spannend wurde die Partie auf tiefem Geläuf, als Niklas Voll den Anschlusstreffer schaffte. Mit einem verwandelten Strafstoß stellte Patrick Fichte den alten Abstand wieder her, die folgende Überzahl wussten die TSVler nicht zu nutzen.



FC Eltingshausen - TSV Rothhausen/Thundorf 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Markus Röss (23., Foulelfmeter), 1:1 Patrick Link (44.), 2:1 Christian Drescher (47.), 3:1 Alexander Schott (75.), 4:1 Christian Ament (80., Foulelfmeter).

Mit dem zweiten Sieg in Folge haben sich die Gastgeber zu Ende der Vorrunde bis auf fünf Punkte ans rettende Ufer herangekämpft. In einem intensivem, aber von schwierigen Platzverhältnissen beeinträchtigtem Spiel gingen die Gäste nach einem Foul von Christian Drescher durch einen Strafstoß in Führung, kassierten aber nach einer zu kurzen Kopfballabwehr durch den platzierten Schuss von Patrick Link den Ausgleich. "Das 2:1 fiel unter Mithilfe einer Pfütze im TSV-Sechzehner, die Kugel blieb in einer Wasserlache liegen, was unseren Torschützen Christian Drescher erst in Ballbesitz brachte", informierte FC-Spielertrainer Alexander Schott, der nach Hereingabe von René Wasmuth die Kugel zum 3:1 über die Torlinie grätschte. Der Gast bemühte sich dann zwar um die Punkteteilung, doch der Strafstoß von Christian Ament nach Foul an André Karch ließ diese Hoffnung auf den Nullpunkt sinken.



SV Eichenhausen/Saal - TSV Maßbach 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Michael John (81.), 1:1 Sebastian Bayer (84.), 1:2 Michael John (90., Foulelfmeter). Bes. Vorkommnis: Stefan Hein (TSV Maßbach) verschießt Foulelfmeter (60.)

Die Gastgeber waren tonangebend, verpassten es aber, aus den guten Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Entweder scheiterte man am Gästetorhüter oder am eigenen Unvermögen. Der TSV hielt sich dagegen in den ersten 45 Minuten deutlich zurück. Dies änderte sich mit dem Seitenwechsel. Die beste Gelegenheit zur Führung verpasste man aber mit einem verschossenen Foulelfmeter. Die Schlussphase hatte es in sich, zunächst trafen die Hausherren nur die Latte (80.). Im Gegenzug machte es Michael John besser. Der SV fing sich schnell, warf alles nach vorne und Sebastian Bayers Freistoß aus 20 Metern bedeutete der Ausgleich. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den ominösen Punkt. John behielt die Nerven und sorgte für den zehnten Saisonsieg der Maßbacher.



DJK Weichtungen - SpVgg Sulzdorf/Bundorf 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Stefan Denner (45., Foulelfmeter, 46. 66.).

Die Platzherren waren in allen Belangen überlegen und zeigten eine sehr ansprechende Leistung. Einzig die Torausbeute ließ zu wünschen übrig. Schon in der ersten Halbzeit vergab man zahlreiche Möglichkeiten. So fiel der erste Treffer erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff und dazu war ein Elfmeter nötig, den Stefan Denner souverän verwandelte. Der DJK-Spielertrainer war sofort nach Wiederbeginn zur Stelle und sorgte für klare Verhältnisse. Die Spielvereinigung konnte zu keinem Zeitpunkt Akzente setzen und schoss nur ein einziges Mal Richtung gegnerisches Tor. Weichtungen dagegen spielte weiter munter nach vorne und Denner kam zu seinem dritten Treffer.



SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Burghausen/Windheim I/Reichenbach II 7:0 (3:0). Tore: 1:0 Patrick Herchet (8.), 2:0 Ludwig Rothaug (25.), 3:0 Kevin Behr (35.), 4:0 Philipp Schneider (55.), 5:0 Henrik Bauer (70.), 6:0 Ludwig Rothaug (75.), 7:0 Jakob Rothaug (80.). Gelb-Rot: Andreas Schmitt (73., Burghausen).

Die Einheimischen legten ordentlich los und kamen früh durch Patrick Herchet zu ihrem ersten Torerfolg. Bis zur Halbzeitpause fielen in schöner Regelmäßigkeit zwei weitere Treffer, während die erschreckend schwachen Gäste nicht ein einziges Mal gefährlich vor dem Tor des Hausherrn auftauchten. Ab der 73. Minute waren die Hausherren in Überzahl. Ludwig Rothaug gelang der schönste Treffer mit einem satten Weitschuss, er machte damit das halbe Duzend voll. Dessen Bruder sorgte für das 7:0.



SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld - SpVgg Haard 0:2 (0:0). Tore: 0:1 René Bartsch (74.), 0:2 Jens Mammitzsch (84.).

Nichts zu erben gab es für die "große" Spielgemeinschaft aus dem Grabfeld gegen in allen Belangen bessere Haarder. In der ersten Halbzeit sah man zwei Alleingänge der Gäste, die allerdings nicht von einem Torerfolg gekrönt wurden. Die Hausherren blieben dagegen blass, erspielten sich keine nennenswerte Gelegenheit. Die Dominanz der Spielvereinigung blieb nach dem Wechsel bestehen, es war nur eine Frage der Zeit, bis der erlösende Treffer fallen sollte. Dies geschah allerdings erst eine Viertelstunde vor Spielende durch René Bartsch. Zehn Minuten später fiel die endgültige Entscheidung durch Jens Mammitzsch. smb/skz/sml/sbp/rus