Ehrenamt der Marke Scheuring

Gewissermaßen wurde es ihnen in die Wiege gelegt. Schließlich war Egbert Scheuring 16 Jahre lang Vorsitzender der DJK Gänheim im Landkreis Main-Spessart. Heute bekleidet sein ältester Sohn Stefan dieses Amt, ist außerdem als Tischtennis-Jugendtrainer aktiv und für die Pressearbeit des Tischtenniskreises Schweinfurt verantwortlich. Der zweitgeborene Sohn Günter war zwei Jahrzehnte Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen, sechs Jahre in Personalunion auch Vorsitzender - auf diesen Posten beschränkt er sich seit 2017. Und der jüngste Scheuring-Sprössling Klaus leitet die Geschicke beim SV Schwanfeld im Landkreis Schweinfurt, ist dort seit sechs Jahren Sport-Vorsitzender und seit drei Jahren auch Fußball-Abteilungsleiter. Die Scheurings, Familie Ehrenamt.



Faktor Zeit spielt eine große Rolle

Oft kann das Trio nicht so entspannt zusammensitzen, wie an diesem Vormittag im Münnerstädter Vereinslokal. Der Wille ist da - nur fehlt die Zeit. "Wie müssten uns noch öfter unterhalten, gerade über Vorstandsthemen", sagt Günter Scheuring, "aber die Zeit fehlt. Jeder hat sein eigenes Ding und viel um die Ohren." Dennoch versuche man freilich, sich auch Tipps voneinander zu holen, verfolgt die sportliche Entwicklung. Bestes Beispiel: Adrian Gahn. Der heutige Trainer der FT Schweinfurt wurde unter Mithilfe von Klaus Scheuring, zuvor selbst Trainer und immer noch Mitglied, Coach der DJK Gänheim und wechselte später nach Münnerstadt.



Vereinsliebe hat sich entwickelt

Sportlich läuft es für das Trio rund in diesem Jahr. Die Münnerstädter Fußballer sind Bezirksliga-Dritter, Schwanfeld ist in der Kreisklasse Fünfter und Gänheim nicht nur in der A-Klasse Tabellenführer, sondern auch mit drei Tischtennis-Mannschaften auf Titelkurs. Dabei gab auch weniger schöne Zeiten für die Scheuring-Brüder. Der 54-jährige Günter sagt: "Die Vereinsliebe hat sich erst entwickelt. Ich bin aus Gänheim nach Münnerstadt gekommen, habe dort mit über 30 Jahren nochmal Fußball gespielt und mich dann überreden lassen, Abteilungsleiter zu werden. Da hieß es: ,Der Scheuring macht das'. So bin ich wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Amt gekommen. Am Anfang war es eine harte Zeit, hat sich aber später zum Positiven entwickelt. Insgesamt hat es mir mehr gegeben, als es mich gekostet hat." Das war in erster Linie Zeit. Gerade während der sechs Jahre in Doppelfunktion "war es schon grenzwertig", so Günter Scheuring, "aber grundsätzlich bin ich ein großer Ehrenamtsverfechter. Die Gesellschaft wäre ohne das Ehrenamt eine Katastrophe."



Diese Einstellung haben die Brüder aus dem Gänheimer Elternhaus mitgenommen. "Unser Vater war wahnsinnig engagiert", sagt Klaus Scheuring, "er war Gemeinderat, CSU- und DJK-Vorsitzender. Dazu im Gewerbeverein und nebenbei hatte er ja ein Geschäft zu Hause." Bei der Feuerwehr beschränkte sich Scheuring senior auf eine passive Mitgliedschaft. "Viel gesehen haben wir nicht von unserem Vater." Heute sind alle drei Scheuring-Söhne selbst Väter, bekommen Familie und Verein aber gut unter einen Hut. "Es gab schon Diskussionen", sagt Günter, "wenn die Familie nicht mitziehen würde, würde es nicht funktionieren", ergänzt Klaus Scheuring. Vereinsliebe ist das eine. Dennoch sagt Stefan Scheuring: "Wenn du alles gedankt kriegen willst, was du machst, brauchst du erst gar nicht anzufangen. Es gibt immer welche, die dich nicht mögen, nicht verstehen oder einfach nicht gut finden, was du machst. Damit musst du leben", so der 55-Jährige.



Erst unmöglich, dann nicht mehr

Das hat vor allem der jüngste Brüder Klaus erleben müssen. "Ich bin von der Sache her ja ein Ur-Gänheimer", sagt der 49-Jährige. "Vor 20 Jahren war es undenkbar, dass ich überhaupt in Schwanfeld aktiv sein könnte. Sportlich gesehen war das für mich ein rotes Tuch und überhaupt nicht mein Metier. Dann heiratest du, baust da rüber, es kommen die Kinder und dadurch gewinnst du die soziale Bindung zum Ort. Und so bin ich über den Juniorenbereich in die Vorstandschaft gekommen und habe gemerkt, dass in Schwanfeld etwas entstehen kann."



Neben den amtseigenen Problemen eines Vorsitzenden hatte Klaus Scheuring so auch einen persönlichen Kampf auszufechten: "Es war nicht einfach, akzeptiert zu werden. So wie ich die Schwanfelder gemocht habe, haben die natürlich auch mich gemocht. Da waren viele Leute, gerade in meinem Alter, die dem Fremden schon Steine in den Weg gelegt haben. Einige sind ausgetreten, das hat mich schon sehr belastet und ich habe mich gefragt, ob es das alles überhaupt wert ist." Inzwischen habe es sich gedreht: "So lange es so gut im Team funktioniert, mache ich gerne weiter. Ich bin aber auch keiner, der sagt, ich muss das jetzt 16 Jahre lang machen."



Entscheidung aus dem Bauch

Da sind sie sich einig, die Scheurings. Wenngleich bei Günter der Amtszeit-Zug in dieser Hinsicht schon abgefahren ist, sagt er: "Es ist immer eine Bauchentscheidung. So lange es so ist wie jetzt, mache ich gerne weiter. Aber es kann auch mal ganz schnell gehen." Seinem älteren Bruder wäre das vielleicht ganz recht, sieht er sich doch eher als "Vorstand auf Zeit. Ich würde mich über einen Nachfolger freuen und bin auch auf der Suche. Aber es scheuen sich vor allem die, die geeignet wären." Das kann man den Scheurings sicher nicht vorwerfen.