Doppelsieg für Wollbacherinnen

Bayernliga Nord Frauen



TV/DJK Hammelburg II - TSV Eibelstadt II 1:3 (22:25, 27:25, 17:25, 19:25).

Hoch motiviert starteten die zweiten Damen des TV/DJK Hammelburg ihr erstes Heimspiel im Jahr 2018. Von Anfang an waren beide Mannschaften konzentriert und auf einer Wellenlänge. Ab dem 17:17 wurde um jeden Punkt gekämpft, doch am Ende hatte Eibelstadt den längeren Atem. In den zweiten Satz startete Hammelburg fokussiert und kam durch risikoreiche Aufschläge zu Punkten. Das Publikum bekam sehr lange Spielzüge zu sehen. Am Ende lag Hammelburg vorne, doch Eibelstadt holte auf. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und bei den letzten entscheidenden Punkten konnte sich Hammelburg durchsetzen. Hammelburg startete in den dritten Durchgang mit einer anfangs instabilen Annahme und einem 0:9-Rückstand. Hammelburg konnte die anfangs verlorenen Punkte im Laufe des Satzes nicht mehr aufholen. Im vierten Durchgang wachten die Hausherrinnen wieder auf und agierten mit Eibelstadt auf einem Niveau. Der Gast erkämpfte sich einen Vorsprung und weil die Hammelburgerinnen erschöpft waren, wurde Eibelstadt über die Mitte und im Angriff stärker.





Bezirksliga Frauen



TSV Wollbach - DJK Schweinfurt 3:0 (25:19, 25:22, 25:17).

Am zweiten Heimspieltag zeigten die Wollbacher Volleyballerinnen zwei sehenswerte Partien, die definitiv nichts für schwache Nerven waren. Zu Beginn ging es im Rückrundenspiel gegen die DJK Schweinfurt ans Netz. Motiviert und konzentriert ging es in den ersten Satz und dieser sicherte den TSVlerinnen mit präzisen Annahmen, gut gestellten Bällen, richtig platzierten Blocks und druckvollen Aufschlägen direkt einen Punktevorsprung. Die Eigenfehler wurden bestmöglich minimiert, die Selbstsicherheit stieg und der Fokus lag bei allen Spielerinnen auf ihren Aufgaben, sodass sich die Mannschaft mit einer souveränen Leistung den ersten Satz sicherte. Auch im zweiten und dritten Satz knüpften die Wollbacherinnen an ihren Erfolgskurs an und boten den Schweinfurterinnen nicht viele Möglichkeiten, Punkteserien einzuholen oder gar in Führung zu gehen. Besonders erwähnenswert waren hier die extrem hohe Laufbereitschaft der Wollbacher Mädels, sowie die gut gewählte Ballverteilung seitens der Zuspielerinnen.



TSV Wollbach - TV Großwelzheim 3:2 (14:25, 23:25, 25:17, 25:17, 15:13).

Dem TV standen die Wollbacher Damen zunächst sehr angespannt gegenüber. Die Technik der Großwelzheimer war definitiv nicht schlecht, besonders die kraftvollen Aufschläge hatten es in sich. Die Wollbacherinnen waren zunächst unsicher und eingeschüchtert, der Enthusiasmus des vorherigen Spiels war schnell verflogen. Die Strategie musste überarbeitet und auf die Spielweise des auftrumpfenden Gegners eingestellt werden. Nachdem der erste Satz recht eindeutig an den TV ging, war der zweite Satz schon wesentlich ausgeglichener. Dieser hätte bereits durch weniger Eigenfehler und vor allem durch die umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen fast für die Wollbacher Mädels entschieden werden können. Der dritte Satz war mit spannenden Spielzügen zu einem Duell auf Augenhöhe geworden. Die Wollbacherinnen entgegneten ebenfalls druckvolle Aufschläge, stark gesetzte Bälle und Angriffsschläge, wodurch sich ein Punktevorsprung bildete. Um den Gegner wurde es langsam ruhiger, was die TSVlerinnen mit frechen und riskanten Bällen ausnutzten. Damit konnte tatsächlich Satz Drei mit einem guten Punkteabstand beendet werden. Die Wollbacher Mannschaft fand im vierten Satz gut in das Spiel. Losgelöst, mit Spaß und wahnsinnig guter Stimmung, dennoch konzentriert und präzise spielten die TSVlerinnen ähnlich wie im vorherigen Satz in einer dermaßen guten Form, wie sie bisher in dieser Saison noch nicht zu sehen war. Das Spiel ging in den Tie-Break. Zunächst lagen die Wollbacherinnen mit 4:0 zurück und auch beim Seitenwechsel hatte noch der TV Großwelzheim die Führung in der Hand. Doch entgegen der bisher unglücklichen Erfahrungen mit dem entscheidenden fünften Satz konnten die TSVlerinnen all ihre Energie sammeln und sich gemeinsam für die letzten Punkte stark machen.





Bezirksklasse Ost Frauen



SpVgg Ermershausen - TSVgg Hausen 0:3 (22:25, 21:25, 17:25).

Wie schon am letzten Spieltag musste Hausen auf fünf Spielerinnen verzichten. Auszeichnen konnten sich gleich zwei Spielerinnen, die dieses Mal wieder dabei sein konnten. So war es Zuspielerin Vivien Heidt, die regelmäßig mit ihren Aufschlägen die gegenerische Annahme zerlegte. Was besonders gut war, dass Hausen diesesmal wieder mit Libero spielen konnten und was noch besser war, dass Pauline Künzl auf dieser Position in Annahme und Abwehr hervorragend spielte. Da beide Diagonalangreiferinnen fehlten, wurde in beiden Spielen mit zwei Zuspielern agiert.



TG Kitzingen - TSVgg Hausen 1:3 (16:25, 12:25, 25:23, 17:25).

Im Spiel gegen Kitzingen war es die konstant gute Annahme, die es den beiden Zuspielerinnen Vivien Heidt und Kerstin Ankenbrand ermöglichte, ihre beiden Schnellangreiferinnen Monique Junge und Vanessa Keßler immer wieder einzusetzen. Damit waren sie immer wieder erfolgreich, da der gegnerische Block sich gar nicht oder nur halb in den Angriff stellen konnte. Auch die Außenangeiferinnen, die in der Annahme sehr stabil waren, sammelten fleißig Punkte, wobei es Drita Dobra mit druckvollen und Johanna Baumgart mit variablen Angriffen schafften, erfolgreich zu sein. "Ein schöner Spieltag für einen Trainer, wenn man auf seinem Stuhl sitzen bleiben kann, weil die Mannschaft konzentriert und souverän ihr Spiel macht", zog Trainer Robert Seller ein Fazit. spion