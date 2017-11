DJK Schlimpfhof verteidigt Tabellenführung

SG Machtilshausen II/Langendorf - DJK Schlimpfhof 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Markus Schott (40., 55.), 0:3 Johannes Straub (75.).

Mit dem verdienten Sieg verteidigt die DJK Schlimpfhof ihre Tabellenführung. Der Spitzenreiter tat sich allerdings lange Zeit schwer gegen die gut verteidigenden Gastgeber. Erst fünf Minuten vor der Halbzeitpause besorgte Spielertrainer Markus Schott die Führung. Der trickreiche Coach sorgte auch nach dem Wechsel für die Vorentscheidung, als er auf 2:0 erhöhte. Damit war Machtilshausen endgültig der Zahn gezogen und Schlipfhof spielte den Sieg am Ende locker und verdient nach Hause.



SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - FC Untererthal II 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Felix Emmert (33.), 2:0 Maximilian Kiesner (39.), 3:0 Felix Emmert (57.), 4:0, 5:0 Günter Pfülb (62., 80.), 6:0 Fabian Zahaczewski (90.). Bes. Vorkommnis: Günter Pfülb (Hassenbach) verschießt Handelfmeter (36.).

Nach dem Ausfall der ersten Mannschaft hatte sich die SG Hassenbach mit einigen Spielern aus deren Kader verstärkt. Die Gäste hielten aber vor allem in der ersten Viertelstunde gut mit und gestalteten das Spiel ausgeglichen. Nach einer halben Stunde wurde Hassenbach stärker und nach schöner Vorarbeit von Stefan Gerlach traf Felix Emmert. Noch vor der Pause stieg Maximilian Kieser nach einer Ecke am höchsten und nickt ein. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drängte Untererthal auf den Anschlusstreffer, der fiel aber nicht. Ganz im Gegenteil, auf der anderen Seite sorgte erneut Felix Emmert für die Vorentscheidung. "Nach dem 3:0 gingen die Köpfe der Gäste nach unten", erkannte Hassenbachs Presssprecher Stefan Eyrich-Halbig. Ein Highlight war der Treffer zum 6:0. Fabian Zahaczewski zog aus 40 Meter ab und der Ball landete abgefälscht im Kasten.



SG Euerdorf/Sulzthal II - SG Oerlenbach II/Ebenhausen II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Fabian Weber (39.), 2:0 Philipp Hesselbach (42.), 3:0, 4:0 Fabian Weber (44., 64.), 5:0 Jonas Schmitt (72.).

"Durch das Mitwirken von Philipp Hesselbach und Jonas Schmitt aus der ersten Mannschaft kam etwas mehr Spielkultur in unser Spiel", berichtete Euerdorfs Abteilungsleiter Markus Erhard. Der Mann des Spiels war zweifelsohne Fabian Weber mit seinen drei Treffern. "Endlich hat er seine Chancen mal genutzt", so Erhard. Der sah in der ersten Halbzeit Gäste, die mithielten. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren aber immer dominanter und siegten am Ende auch in der Höhe verdient. "Endlich passte das Ergebnis mal zu unseren guten Stimmung." sml



TV Jahn Winkels - SG Bad Bocklet/Aschach 1:0 (1:0). Tor: Christian James (40.).

"Das war definitiv ein glücklicher Sieg", meinte Winkels Trainer Harald Morper. Denn bis zur 40. Minute waren es die Gäste aus Bad Bocklet, die das Spiel im Griff hatten. Trotzdem waren es die Gastgeber, die in der ersten Halbzeit in Führung gingen. Nach einem Pass von Andrej Rasvalaev schoss Christian James aus der Drehung heraus unhaltbar ins Eck. In der zweiten Halbzeit musste Winkels noch einige Chancen der Bad Bockleter von der Linie kratzen, Trainer Morper lobte deshalb vor allem die kämpferische Leistung seiner Mannschaft. Besonders viel Glück hatte Winkels noch kurz vor Schluss, als die Gäste nach einer Ecke den Ball ins Tor schossen, der Treffer jedoch nicht gezählt wurde. Der Schiedsrichter hatte vorher schon abgepfiffen, weil er gehört hatte, wie sich zwei Spieler gegenseitig beleidigten. szk





B-Klasse Rhön 4

TSV Maßbach II - TSV Bad Königshofen II 1:5 (1:2). Tore: 0:1 Marcus Lockner (5.), 1:1 Heiko Seufert (19.), 1:2, 1:3 Thorsten Eckart (43., Elfmeter, 59., Elfmeter), 1:4 Marcus Lockner (61.), 1:5 Patrice Wüscher (72.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - TSV Aubstadt III 0:11 (0:6). Tore: 0:1 Julian Bauer (8.), 0:2 Manuel Köhler (18., Elfmeter), 0:3 Oliver Merkl (28.), 0:4, 0:5 Manuel Köhler (39., 42.), 0:6 Julian Bauer (44.), 0:7 Manuel Köhler (56.), 0:8 Nikita Steinbach (60.), 0:9 Manuel Köhler (61.), 0:10 Julian Bauer (77.), 0:11 Andreas Heuring (79.).