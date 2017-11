Die TSVgg Hausen erholt sich schnell

Bayernliga Frauen



TSV Eibelstadt - TV/DJK Hammelburg II 3:0 (25:19, 25:9, 25:14).

Das Geduldsspiel setzt sich fort, denn die Hammelburger Frauen warten auch nach sieben Spielen in der Bayernliga weiter auf den ersten Saisonsieg. "Was im Training einwandfrei geklappt hatte, haben wir im Spiel nicht umgesetzt. Das macht uns schon etwas ratlos. Jetzt heißt es Wunden lecken und neue Kraft tanken vor dem nächsten Spiel in Regenstauf", sagte TV/DJK-Spielerin Eva Wüscher. Nur acht Akteure hatte Trainerin Katharina Lux in Eibelstadt aufbieten können. Der kleine Kader zeigte sich motiviert, hatte aber erneut das Handicap einer fehlenden Zuspielerin. Diese so wichtige Position wurde beim Aufsteiger diesmal von Maxi Bindrum ausgefüllt. Und es sah lange richtig gut aus für die Gäste, die bis zum 17:15 führten, sich dann aber von einer Aufschlagserie des Gegners entscheidend aus dem Konzept bringen ließen. Die Unsicherheit wurde mit in den zweiten Satz genommen. Der schnelle 2:9-Rückstand war nicht mehr korrigierbar aufgrund verschlagener Aufschläge, unnötiger Netzberührungen oder schlecht platzierter Bälle. Der dritte Durchgang versprach Besserung mit dem 6:6-Gleichstand, "aber dann hat uns der Gegner die Bälle regelrecht um die Ohren gehauen", so Eva Wüscher.





Bezirksliga Frauen



TSV Wollbach - SV Straßbessenbach 1:3 (29:27, 20:25, 14:25, 20:25).

Die Wollbacher Volleyballerinen starteten gut gelaunt und voll motiviert. Die ersten Punkte waren schnell erzielt, allerdings wurde es zum Ende des ersten Satzes wieder spannend. Die Rhöner Mädels hatten das größere Durchhaltevermögen und entschieden die letzten umkämpften Bälle für sich. Im zweiten Satz führte schwindende Konzentration zu vielen Eigenfehlern, die, gepaart mit umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen, den Straßbessenbacher Damen einen entscheidenden Vorsprung einbrachten. Die Punkteserien, die Straßbessenbach zu Gute kamen, waren ein Ergebnis aus zu wenig Wollbacher Kampfgeist, Unkonzentriertheit und zu wenig direkt erzielter Punkte. Im vierten Satz wurde nochmals gekämpft, aber die Chancenverwertung blieb bis zum letzten Ball das große Problem.



DJK Schweinfurt - TSV Wollbach 3:2 (14:25, 25:23, 25:21, 21:25, 15:7).

Gute Angriffe und taktisches Spielen waren die Strategie für einen zufriedenstellenden Punktevorsprung, der in den Wollbacher Satzgewinn mündete. Im zweiten Satz erfolgte das bekannte Phänomen: Wertvolle Punkte wurden verschenkt, die am Ende fehlen sollten. Satz drei entwickelte sich ähnlich, weil die zeitweise errungene Führung durch unbedachte Aktionen leichtsinnig aus der Hand gegeben wurden. Die intensiven Ballwechsel und die vorherige Partie mit vier Sätzen hatten den Spielerinnen bereits deutlich zugesetzt. Trotz alledem zeigten die Wollbacherinnen schöne Spielzüge, die die Nerven in den entscheidenden Punkten behielten. Im Tiebreak erkämpften sich die TSV-Frauen zwar noch ein paar Punkte, doch waren die Kräfte nun am Ende. Immerhin wurde dem TSV-Konto mit der Fünfsatz-Niederlage der erste Punkt in dieser Saison gutgeschrieben. Am 2. Dezember soll in heimischer Halle in Premich gegen die SB Uffenheim und den TSV Lohr endlich der erste Sieg folgen.





Bezirksklasse Frauen



TSVgg Hausen - TSV Wonfurt 1:3 (20:25, 16:25, 25:20, 10:25).

Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle kam der gewohnt gute Spielfluss auf Hausener Seite in den ersten beiden Sätzen nicht zum Tragen. Im dritten Satz fruchteten endlich die Umstellungen in der Mannschaft mit Sabine Heidt auf der Mittelblockerposition sowie Vivien Heidt und Kerstin Ankenbrand im Zuspiel. Der gute Start in den vierten Abschnitt förderte die Hoffnung auf den Tiebreak, doch als der Gegner mit einem Zwischenspurt auf 13:9 davon zog, sank der Mut trotz der vielen Rettungsaktionen von Kapitänin Elli Kühnlein. Die erste Saisonniederlage war damit nicht zu verhindern.



TSVgg Hausen - TSV Ostheim 3:1 (25:18, 17:25, 25:9, 25:21).

Die Niederlage zuvor wurde gut weggesteckt von den Hausener Mädels mit einem souveränen Etappensieg. Vor allem Libera Paula Beck, die zum ersten Mal Bezirksklassen-Luft schnupperte, wurde immer sicherer. Verkehrte Welt dagegen im zweiten Satz, in dem die Ostheimer Außenangreiferin nicht zu bremsen war. Ein Erlebnis, das schnell abgehakt war. Die Aufschlagserien von Sabine Heidt und Monique Junge brachten Ostheim in Satz drei entscheidend aus dem Konzept. Danach glänzte Drita Dobra mit effektiven Hinterfeldangriffen und Sabine Heidt hämmerte auf der Mitte. Dennoch war es ein enger Satz, in dem sich der Hausener Block vor allem auf die Ostheimer Außenangreiferin konzentrierte. Daher war es keine Überraschung, dass der Doppelblock von Elli Kühnlein und Monique Junge für den entscheidenden Unterschied sorgte. "Hervorheben möchte ich Kapitänin Elli Kühnlein, die in beiden Partien vor allem auf der Diagonalposition glänzte", so das Resümee von Trainer Robert Seller. js