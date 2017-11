Die Reichenbacher düpieren den Primus

SV Ramsthal - FC Reichenbach 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Johannes Katzenberger (28., 75.), 0:3 Simon Trägner (78.), 1:3 Sascha Ott (88.).

Eine böse Überraschung erlebte der Spitzenreiter, der bei heftigem Schneetreiben den Siegeszug der Teutonen nicht zu stoppen vermochte. "Unsere Niederlage war ohne Zweifel verdient. Reichenbach war uns in allen Belangen überlegen", attestierte SV-Coach Udo Romeis den Gästen eine starke Leistung. Bereits in der ersten Minute hatten die Schützlinge von Sebastian Schmitt ("Meine Jungs haben wieder toll gekämpft und bringen immer mehr spielerisches Potenzial zum Tragen") die erste Tormöglichkeit, als ein Kopfball von Christian Pickel knapp am langen Eck vorbeischrammte. Pickel und Jannik Schäfer störten danach die Kreise von SV-Spielmacher Steven Klitzing, der in der Offensive kaum Akzente setzen konnte.



Unverständliche Fehler

Dessen Mitspielern unterliefen über die gesamte Spielzeit hinweg unverständliche Fehler in der Vorwärtsbewegung. Der Gast nutzte diese Schwächen und kombinierte sich mit überlegtem Passspiel Richtung Dörfler-Tor. Als der Tabellenführer zum wiederholten Male den Ball dem Gast an der Mittellinie in die Füße schob, ließ Johannes Katzenberger nach Pass von Christian Kühnlein mit einem platzierten Schuss Sascha Dörfler keine Abwehrchance. Die einzige nennenswerte Ausgleichsmöglichkeit vor dem Seitenwechsel hatte der früh eingewechselte Sascha Ott auf dem Fuß, scheiterte dabei an Yannick Kriener, der den Nachschuss von Nico Morper zur Ecke lenkte. Die frierenden Ramsthaler Fans wärmten sich in der Pause mit Glühwein auf, das Spiel der Heimelf vermochte dies bei heftigem Schneetreiben auch in der zweiten Halbzeit nicht. Die Rot-Schwarzen dominierten das Geschehen weiter, gewannen die Mehrzahl der Zweikämpfe und agierten nach vorne unaufgeregt. Ein zweiter Treffer lag ständig in der Luft, für diesen zeigte sich dann wieder Johannes Katzenberger verantwortlich. Nach einem weiten Schäfer-Schlag in den Rücken der Abwehr funktionierte deren Abseitsfalle nicht, Katzenberger startete durch und schlenzte das Spielgerät überlegt in den Winkel. Drei Minuten später sorgte der technisch versierte Jonas Trägner für die Vorentscheidung: Nach einem Diagonalpass umkurvte der Teutone SVler Tim Danz und setzte den Ball ins lange Eck. Die Gastgeber reagierten endgültig konsterniert. Nachdem Florian Hahn einen Volleyschuss über die Latte gesetzt hatte, gelang Sascha Ott wenigstens der Ehrentreffer, als er nach einem Steilpass das Leder über Kriener hinweghob. "Das Fehlen einiger Leistungsträger lasse ich nicht als Entschuldigung für unseren enttäuschenden Auftritt gelten", so Romeis. sbp



TSV Nordheim - SC Diebach 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Johannes Fischer (16., Handelfmeter), 2:0 Dominik Baumüller (67.), 3:0, 4:0, Julian Diemer (75., 77.), 4:1 Mark Kurek (90.+2). Rot: Michael Mathes (42., Diebach).

Die Hausherren starteten furios und besaßen bereits nach 60 Sekunden eine Riesenmöglichkeit, doch Pascal Müller scheiterte an Gästekeeper Lukas Wahler. Es entwickelte sich eine Partie, die vor allem von beinharten Zweikämpfen geprägt war. Beide Abwehrreihen standen relativ sicher, so gab es bis zum Seitenwechsel - außer dem sicher verwandelten Handelfmeter von Johannes Fischer - lediglich eine nennenswerte Chance hüben wie drüben zu notieren. Zunächst hatte Diebach nach einem blitzsauberen Konter durch Florian Brune die Möglichkeit zum 1:0, verzog aber knapp (6.). Pascal Müller hätte nach einer halben Stunde für Nordheim auf 2:0 erhöhen können: Doch anstatt selber den Abschluss zu suchen, legte er noch einmal quer, und so konnte die Diebacher Abwehr mit vereinten Kräften diese brenzlige Situation bereinigen. Unrühmlicher Höhepunkt der ersten Halbzeit war die rote Karte für Michael Mathes nach einem Foul an Björn Hergenhan an der Seitenauslinie, was heftige Proteste der Diebacher zur Folge hatte. Nach dem Seitenwechsel trauten die knapp 100 Zuschauer zunächst ihren Augen nicht. In Unterzahl dominierten die Frankonen die Partie und drängten auf den Ausgleich. Sie scheiterten innerhalb von acht Minuten zweimal am glänzend reagierenden Nordheimer Keeper Marcel Heinrich. Gerade als die Partie zu kippen drohte, ging es Schlag auf Schlag. Zum Zunge schnalzen das 2:0: Die SC-Abwehr erwartete wohl ein Abspiel von Dominik Baumüller zum freigelaufenen Johannes Fischer, doch entschied sich "Baumi" für einen gefühlvollen Schlenzer ins lange Eck. Herrlich auch das 3:0: Nach einem Doppelpass mit Dominik Baumüller netzte der eingewechselte Julian Diemer zum 3:0 ein: Und als derselbe Spieler auf 4:0 erhöhte, war die Partie entschieden. Ein sehenswertes Kopfballtor von Mark Kurek bedeutete den Diebacher Ehrentreffer. rus





Außerdem spielten



VfL Spfr. Bad Neustadt - TSV Großbardorf II 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Waldemar Hergert (5., Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Dietz (9.), 1:2 Kilian Wenzel (44.), 2:2 Alexander Ortloff (69.), 2:3 Kilian Wenzel (88.). Gelb-Rot: Florian Dietz (90.+2, TSV).