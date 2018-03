Die Hammelburger Tradition möglichst wahren

SV Schwaig - Hammelburg Volleys (Samstag, 19.30 Uhr)

"Gerne würden wir die Tradition beibehalten und erneut über fünf Sätze gegen", wünscht sich Hammelburgs Trainer Tado Karlovic vor dem schweren Auswärtsspiel gegen den SV Schwaig (2./50). Alle bisherigen fünf Partien beider Teams in drei Jahren 2. Bundesliga wurden im Tie-Break entschieden, und das würde in der hochspannenden Endphase der Saison ja immerhin einen wichtigen Punkt für die Saalestädter (9./33) bedeuten.



Gegner mit Vorsprung

Die bisherige Bilanz aller Fünfsatzspiele zeichnet mit 3:2-Siegen einen leichten Vorsprung der Gelb-Blauen heraus, den die Hammelburger natürlich zu gerne egalisieren würden. Eher ungerne erinnern sich die Schwaiger dabei an das Hinspiel an der Saale, welches nach eigener 2:1-Führung noch verloren ging. Und auch wenn sich keines der Teams ab Platz Acht momentan gerne die Tabelle ansieht, ist eine realistische Auseinandersetzung mit dieser mehr als ratsam. Denn die Konstellation hält zumindest die Spannung hoch: "Es ist schon krass, wenn man überlegt, dass wir genauso oft gewonnen haben wie Mainz, und die haben den Liagverbleib schon vor Wochen klar gemacht", konstatierte Diagonalangreifer Peter Wolf nach dem Heimspiel gegen Freiburg. Aber so ist das, wenn man das Team mit den meisten Fünfsatz-Erfolgen der Liga ist, und eben diese "verlorenen" Punkte fehlen. "Wir wissen natürlich um die Heimstärke der Schwaiger, die in ihrer gelben Halle einen ähnlichen Lärm machen, wie wir ihn aus unserer Halle kennen", sagt der Hammelburger Headcoach. "Schwaig besteht aus vielen ehemaligen Profis und trainiert ebenso professionell und häufig wie vielleicht kein anderes Team in der Liga."



Dass die Aufgabe eine ist, die man mit dem vor 4000 Jahren ausgestorbenen Tier aus der Gattung der Elefanten vergleichen kann, steht dabei nicht zur Diskussion. Die Gastgeber aus Mittelfranken befinden sich immer noch dick im Meisterschaftsrennen, sodass man eine Niederlage oder zumindest einen Punktverlust gegen die Saalestädter natürlich unbedingt vermeiden möchte. Zum Frankenderby werden die Saalestädter ohne ihren Zuspieler Aldin Dzafic reisen, auch Felix Bendikowski wird aus beruflichen Gründen fehlen.



TV/DJK Hammelburg - SV Lohhof II (Samstag, 20 Uhr)

Für die Hammelburger First Ladies (16./1) bedeutet der Heimspieltag gegen Lohhof (6./28) fast so etwas wie Wellness. Nach gut 2000 Kilometern auf bayerischen Autobahnen in vier zurückliegenden Auswärtsspielen dürfen die Mädels endlich wieder vor Heimpublikum ran.



"Natürlich wussten wir alle vor der Saison, was auf uns zukommt; und auch, dass wir in der Rückrunde wesentlich mehr Auswärtsspiele haben werden. Trotzdem habe ich einen riesen Respekt vor den Mädels, die das alles trotz eindeutiger Tabellensituation ertragen und dabei niemals mit der Situation gehadert haben", kann Coach Oliver Möller seine Anerkennung nicht oft genug unterstreichen. "Die Mädels haben trotz Abstieg Bock und vielleicht verleiht uns dieser Bock ja die nötigen Flügel."



Hammelburg kennt Lohhofs Spiel

Zumindest stehen die Chancen gut, dass die heimischen Unterstützer guten Volleyballsport erleben dürfen: Mit Lohhof kommt eine Mannschaft an die Saale, die attraktiven Volleyball spielt und die Liga seit Jahren aufmischt. Bereits vor drei Wochen trafen beide Teams im Nachholspiel aufeinander, sodass das Spiel der Gäste allen Akteurinnen noch sehr präsent sein sollte. "Wir werden weiterhin mit unseren glorreichen Sieben ins Spiel gehen. Ob die ein oder andere Spielerin aus der zweiten Damenmannschaft aushelfen kann, weiß ich noch nicht", sagt Coach Möller zum bekannten Minikader. Um vielleicht noch den ein oder anderen Zuschauer mehr in die heimische Saaletalhalle zu locken, gibt es am Abend freien Eintritt für jeden, der die Mädels auf der Tribüne unterstützt.



Oliver Möller zieht alle Register

Der Rahmen für das vielleicht erste Erfolgserlebnis steht, fehlt nur noch eine passende Kampfansage, bei der Oliver Möller augenzwinkernd alle Register zieht: "Wir ziehen den Münchnern nicht die Lederhosen aus, sondern legen uns ein verfrühtes Ei ins Osternest und packen die Lohhoferinnen mal ordentlich an den Löffeln."