Die Hammelburger Revanche ist geglückt

Bayernliga Frauen



VGF Marktredwitz - TV/DJK Hammelburg II 3:0 (25:10, 25:13, 25:17).

Nach einer langen Anfahrt durch Schneegestöber wirkte der TV/DJK Hammelburg II anfangs etwas verschlafen. Die wenigen Fans machten in der kleinen Halle in Marktredwitz so viel Lärm, dass die Ansagen von Trainerin Katharina Lux nicht beim Team ankamen. Zudem gab es ein verdrehtes Bild im Vergleich zu den bisherigen Spielen: Im Angriff verwertete Hammelburg alle Bälle fast zu hundert Prozent, dafür war die Annahme aber zu wackelig. In den zweiten Satz startete Marktredwitz mit 7:0, die Annahme der Hammelburgerinnen war nach wie vor schwach. Auch im Aufschlag machte der TV/DJK viele dumme Fehler. Im dritten Durchgang stellte Lux taktisch um mit Franziska Siegl über Mitte und Maren Schröder über Außen, die dort fleißig Punkte sammelte. Bis zum 13:13 hielt Hammelburg mit, bis die Hauptangreiferin von Marktredwitz immer mehr zum Zug kam.





Bezirksliga Männer



TV Mömlingen III - TSV Münnerstadt 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:20).

Nach einer langen und beschwerlichen Anfahrt durch den verschneiten Spessart kamen die Münnerstädter im beschaulichen Mömlingen an. Die Mürschter verlangten dem Gegner einiges ab. Im ersten Satz war der Gast bis zuletzt an Mömlingen dran und hat das Spiel bis zu einer Aufschlagserie, bei der einfach keine Annahme optimal zum Zuspieler Uwe Knipping kam, aktiv mitgestaltet. Vor dem zweiten Satz wurden die Fehler offen angesprochen und konnten so reduziert werden. Auf der Seite der Heimmannschaft wurde ordentlich durchgetauscht und mehr auf die Jugend gesetzt. Durch gut getimte Angriffe und Blocks der Mürschter kam Mömlingen immer mehr unter Druck und produzierte auf eigener Seite leichtsinnige Fehler. Diese führten zum Satzgewinn für die Gäste. Satz Drei und Vier liefen ähnlich ab. Die Hausherren hatten sich wieder stabilisiert.



TSV Jahn 1892 Würzburg - TSV Münnerstadt 3:0 (25:16, 27:25, 25:22).

Nach der inzwischen sechsten Saisonniederlage war die Hoffnung vor dem Spiel gegen Würzburg nicht gerade hoch. Das manifestierte sich besonders im ersten Satz, bei dem Münnerstadt den Gegner fast ohne Gegenwehr schalten und walten ließ. Im zweiten Satz wurde aber noch einmal alles mobilisiert und dem Gegner die Stirn geboten. Bis zum Schluss war es ein heißer Tanz, der letztendlich durch drei dumme Fehler nicht gewonnen werden konnte. Im dritten Durchgang spielte Münnerstadt ordentlich mit, aber der Landesligaabsteiger agierte deutlich konzentrierter. "Schlussendlich kann man unter den Gegebenheiten zufrieden sein mit der Leistung. Jedoch ist es nicht mehr als ein Schritt in die richtige Richtung mit dem Ziel, noch den einen oder anderen Sieg in dieser Saison zu holen", sagte Trainer Sandro Petzoldt.



DJK Schweinfurt - TV/DJK Hammelburg II 1:3 (25:20, 17:25, 18:25, 12:25).

Gegen Schweinfurt hatten die Hammelburger noch eine Rechnung vom ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison offen. In der damaligen hitzigen Auseinandersetzung zog Hammelburg mit 1:3 den Kürzeren. In der jetzigen Partie machte der Gastgeber von Beginn an Druck und punktete ein ums andere Mal. Beim Stand von 18:18 erlaubten sich die Hammelburger zudem eine Serie von Eigenfehlern und Nachlässigkeiten und der erste Satz ging verdient an Schweinfurt. Auch im zweiten Durchgang ging zunächst nicht viel zusammen. Beim Stand von 4:8 nahm Hammelburg die erste Auszeit. Danach besannen sich die Mannen von Klaus Baden auf ihre Stärken und zeigten sich von ihrer besten Seite. Über 12:12 erarbeitete sich Hammelburg schließlich eine solide Führung. Angeführt von Routinier Kjeld Claßen bewies das Hammelburger Sextett, zu welchen Leistungen sie bei konsequenter Spielweise im Stande sind. Es wurden kaum noch Eigenfehler gemacht, die Annahme und auch Abwehr stand bombensicher und die beiden Mittelblocker Morice Zehner und Marcel Plehn zogen den gegnerischen Angreifern ein ums andere Mal den Zahn. Der anschließende vierte Satz sollte zum Triumphzug der Hammelburger werden: Über die stabile Annahme zog Christian Schäder sein variables Zuspiel auf und brachte seine Angreifer permanent in aussichtsreiche Positionen, die ihm das mit wuchtigen Angriffsschlägen dankten. Doch beim Stand von 19:7 verletzte sich Andre Helfmann am Sprunggelenk und musste vom Feld. Allerdings brachte diese Situation die TV/DJKler nicht von ihrem Weg ab und der Satz wurde mit 25:12 gewonnen.

TV/DJK Hammelburg II - TSV Großheubach 3:1 (25:17, 22:25, 25:13, 25:18).

Gegen Großheubach entwickelte sich eine technisch anspruchsvolle Partie. Für den verletzten Andre Helfmann rückte Lukas Baden auf die Position des Außenangreifers und der nachgereiste Philipp Schäder ersetzte Marius Schlereth auf der Libero-Position. Von Beginn an war Hammelburg hellwach und lag zur Mitte des Satzes dank des fehlerfreien Spiels mit 16:10 in Führung. Eine starke Aufschlagserie von Morice Zehner beendete den ersten Satz. Ausgeglichener sollte sich dagegen der nachfolgende Spielabschnitt gestalten. Großheubach enteilte zunächst mit 21:17, ehe Hammelburg noch einmal ausgleichen konnte, dann aber dank einiger guter Aktionen der Großheubacher den Satz abgeben musste. Im dritten Durchgang konnte Christian Schäder dank der guten ersten Bälle seine Angreifer wiederholt blockfrei und in Eins-zu-Eins-Situationen bringen. Selbst die hart umkämpften langen Ballwechsel gingen fast alle an Hammelburg. Großheubach hatte seinerseits die Flinte jedoch noch lange nicht ins Korn geworfen und hielt in Satz Vier bis zum 11:10 mit. Dann jedoch brachten zwei Aufschlagserien von Lukas Baden und Marcel Plehn eine komfortable Fünf-Punkte-Führung. "Heute fällt es schwer für mich als Trainer, einzelne Spieler herauszuheben. Und dies macht mich umso stolzer, da wir in allen Mannschaftsteilen über weite Strecken ein sehr hohes Niveau beibehalten und unsere Fehlerquote auf ein Minimum begrenzen konnten", sagte Klaus Baden.





Bezirksklasse Männer



TSV Münnerstadt II - TSV Röttingen 0:3 (13:25, 16:25, 13:25).

Zu Beginn des ersten Satzes spielten Münnerstadt noch gut mit und ging gegen Röttingen ein paar Mal in Führung. Als dann jedoch die zweistelligen Punktzahlen erreicht waren, drehten die Röttinger auf und ließen ihre Gegner kaum noch zum Stich kommen. Der zweite Satz verlief ähnlich, wobei Münnerstadt teilweise mit vier Punkten Vorsprung führte. Doch Röttingen konnte den Rückstand recht schnell aufholen, da sie sehr von den vielen Fehlern in der Münnerstädter Abwehr profitierten. Im dritten Durchgang fingen die Tabellenführer stark an und ließen sich die anfangs erkämpfte Führung bis zum Ende hin nicht mehr nehmen. Trotz der deutlichen Niederlage spielten die Münnerstädter vor allem in der ersten Hälfte der Sätze sehr gut mit, dennoch war ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften zu erkennen.



TSV Münnerstadt II - SG Ochsenfurt/Gaukönigshofen 0:3 (10:25, 11:25, 14:25).

Wie gegen Röttingen fingen die Münnerstädter stark an und gingen zunächst in Führung. Doch dann legte Ochsenfurt zwei Aufschlagserien hintereinander hin, in denen die Mannschaft 19 Punkte erzielte. Das brach den Gastgebern sozusagen das Genick. Im zweiten Durchgang hielten die Gastgeber zuerst recht gut mit, doch hatten sie auch hier wieder mit guten Angaben und Annahmen ihrer Gegner zu kämpfen. Die wiederholten, sehr guten Rettungstaten von Thom Bauer und die starken Doppelblocks der Münnerstädter Tobias Böhm und Peter Kaiser halfen nichts. Das Problem mit der Annahme war auch im dritten Satz sehr präsent bei den Gastgebern. Sie hinkten von Anfang an hinterher und Ochsenfurt baute den Vorsprung immer weiter aus.





Bezirksklasse Frauen



TG Würzburg II - TSVgg Hausen 1:3 (21:25, 16:25, 25:12, 15:25).

Im ersten Durchgang lag die TSVgg Hausen lange gegen die TG Würzburg II zurück. Effektive Aufschläge von Elli Kühnlein am Ende des Satzes brachen Würzburg das Genick. In Satz Zwei ermöglichte es eine stabile Annahme, dass Vivien Heidt ihr Zuspiel variabel gestalten konnte. Dadurch spielte Hausen den Block aus und erzielte viele Punkte im Angriff. Im dritten Durchgang stand eine Rotation an. Doch das tat der Mannschaft nicht gut, Hausen fand seinen Rhythmus nicht mehr. Deshalb rotierte die TSVgg in Durchgang Vier zurück zur Mannschaft von Satz Eins und Zwei mit Heidt im Zuspiel, Monique Junge und Vanessa Keßler als Mittelblockerinnen und Drita Dobra und Pauline Künzl auf Außen. Kühnlein auf der Diagonal-Position und Paula Beck als Libera brachten zusätzlich Stabilität und Sicherheit.



TSV Wonfurt - TSVgg Hausen 3:0 (25:19, 25:13, 25:20).

Mit zwei Zuspielerinnen in den beiden ersten Sätzen wurde versucht, bei den erahnbaren langen Ballwechseln gegen Wonfurt wenigsten die Zuspieler zu entlasten. Allerdings war die Eigenfehlerquote in den entscheidenden Momenten zu hoch. Im dritten Satz stellte Hausen das Spielsystem wieder um, doch da war es zu spät. Mit 0:3 ging das Spiel verloren. "Nach zehn Spielen, sieben Siegen und drei Niederlagen sowie Tabellenplatz Drei in der Winterpause sind wir sehr zufrieden", resümierte Trainer Robert Seller.