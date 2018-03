Die Hammelburg Volleys brauchen ihre Fans

Hammelburg Volleys - Oshino Volleys Eltmann (Samstag, 20 Uhr)

Die Liga befindet sich im Endspurt und an der Tabellenspitze tobt noch immer das Meisterschaftsrennen. Am Tabellenende steht bisher erst Leipzig als Absteiger fest. Ausgerechnet jetzt bitten die Hammelburg Volleys (8./34), deren Ligaverbleib noch immer nicht in trockenen Tüchern ist, den amtierenden Meister Eltmann (3./48) zum Frankenderby ins heimische Wohnzimmer. "Es werden sicher nicht nur Volleyballbegeisterte, sondern auch Sportbegeisterte an sich nach Hammelburg schielen und wahrscheinlich wird die Halle auch wieder aus allen Nähten platzen", vermutet Hammelburgs Trainer Tado Karlovic. Fanden sich beim Hinspiel etwa hundert Hammelburger Fans im Eltmanner Hangar ein, haben sich für Samstag ebenfalls Fanbusse zum Gegenbesuch angemeldet. "Wir raten unseren Zuschauern deswegen, noch pünktlicher als sonst zu erscheinen", sagt Hallensprecher Olly Wendt, der sich beim drittletzten Saisonauftritt der Hammelburg Volleys vor Heimpublikum auf eine fantastische Kulisse freut. Der Fan-Support wird von Nöten sein, denn der Kampf um den Ligaverbleib ist noch in vollem Gange. Völlig offen also, welches Team den L.E. Volleys aus Leipzig in Anbetracht des finanziell angeschlagenen Erstligisten Herrsching folgen wird. "Deswegen wollen wir Gas geben und in den entscheidenden Situationen abgezockter auftreten als vielleicht noch gegen Rüsselsheim und Schwaig", sagt Karlovic, der es auf der anderen Netzseite mit einem Team aus geballter Erfahrung und Souveränität zu tun bekommt. "Vielleicht sind die Chancen auf die Titelverteidigung für Eltmann nicht mehr ganz so realistisch. Dennoch werden sie alles daransetzen, die Saison mit einem guten Tabellenplatz zu beenden und das Derby gegen uns zu gewinnen."



Beste Abwehr der Liga

Gäbe es in dieser Saison schon einen Titel für die Oshino Volleys zu vergeben, stünde dieser für Coach Karlovic fest: Bestes Abwehrteam der Liga. "Es ist schon beeindruckend, wie Eltmann sein Spielfeld verteidigt. Manchmal hat man den Eindruck, da stehen vier Liberos auf dem Feld. Und wenn du dich gerade in der oft ungeliebten Verteidigung so reinhängst, dann musst du wirklich willig und geil auf Volleyball sein." "Höher, schneller, weiter" lautet somit die Devise von Hammelburgs Offensivabteilung, um die Defensivkraft der Gäste aus Eltmann vielleicht das eine oder andere Mal auszuhebeln. Pünktlich zum Derbykracher hat sich Mittelblocker Henning Schulte wieder gesund gemeldet.

spion

TSV Ansbach - TV/DJK Hammelburg (Samstag, 16 Uhr)

Der Blick auf das Auswärtsspiel der Hammelburger First Ladies (11./3) gegen Spitzenreiter Ansbach (1./39) beginnt für Coach Oliver Möller mit einem Rückblick: "Dieser Erfolg meiner Mädels gegen Lohhof, der war so verdammt wichtig, weil es gezeigt hat, dass die Mädels es noch können." Gepuscht von dieser Einsicht steigt das Team erst einmal mit gutem Gefühl in den Bus: Zu verlieren gibt es ohnehin nichts. "Ansbach als Aufsteiger wird heuer wohl einen Durchmarsch in die 2. Bundesliga hinlegen, gönnen würde ich es der Truppe allemal", sagt Möller, der in der "Cinderella-Story" der Tabellenführerinnen Parallelen zum eigenen Verein sieht: "Die haben Ähnliches vollbracht wie unsere Bundesliga-Jungs, spielen seit Jahren zusammen, sind ein eingeschworenes Team und auf gutem Weg, Ähnliches zu erreichen." Das Erfolgsrezept der Ansbacherinnen besteht für Möller dabei aus dem Mix aus einem tollen Kollektiv und der Rückkehr einer ehemaligen Nationalspielerin an alte Wirkungsstätte: "Dass Cornelia Dumler wieder zu ihrem Heimatverein gestoßen ist, gibt der Mannschaft zusätzliche Klasse und Souveränität, zumal die Außen-Annahme-Position in der Dritten Liga immens wichtig ist." Auf den Hinweis, dass Hammelburg die Auswärtsfahrt erneut mit einer gerade noch dem Regelwerk entsprechenden Anzahl an Spielerinnen bestreitet, ist dabei fast nicht mehr erwähnenswert. "Theresa von Waldenfelds muss studienbedingt passen, sodass ich froh bin, dass erneut Eva Plehn aus der zweiten Mannschaft aushilft", so Möller, der augenzwinkernd hinzufügt: "Somit ist ihr ein Stammplatz garantiert." olly