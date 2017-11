Die Gücker sind zurück im Geschäft

FC Geesdorf - FC 06 Bad Kissingen (Samstag, 14 Uhr)

Im ersten von zwei Auswärtspartien vor der Winterpause hat der FC 06 Bad Kissingen (12./18) eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Die Mannschaft von Trainer Mario Wirth muss zum FC Geesdorf (1./37), der sich dank eines 2:1-Auswärtserfolges über Dampfach und Thulbas gleichzeitiger Niederlage am vergangenen Spieltag die Tabellenführung zurückeroberte. Mit 46 Treffern erzielte die Mannschaft von Spielertrainer Hassan Alremeithi mit Abstand die meisten Treffer aller Teams, was auch Mario Wirth beeindruckt: "Das ist die Tormaschine der Liga. Die Alremeithi-Brüder und Markus Pfeufer haben zusammen alleine 34mal getroffen und dann haben sie ja auch noch einen wie Stefan Weiglein." Das Rezept gegen solch ein torgefährliches Team ist einfach, aber auch unglaublich schwer: den Gegner vom eigenen Tor fernhalten. Das hatten sich die 06er auch in Münnerstadt gegen den Top-Sturm Snaschel/Göller vorgenommen - was gründlich misslang. Wirth: "Da haben wir einen schlechten Tag erwischt und den Gegner durch viele individuelle Fehler im Spielaufbau und Passspiel zum Toreschießen eingeladen." Das soll in Geesdorf anders werden, wobei sich Kissingens Trainer mit seinem Team nicht nur aufs Verteidigen beschränken will: "Wir wollen auch mitspielen und nach vorne Nadelstiche setzen." In jedem Fall hofft Wirth, trotz einiger Fragezeichen im Kader, dass die Partie in Geesdorf noch ausgetragen wird.



FC Thulba - SV-DJK Oberschwarzach (Samstag, 14 Uhr)

Nach neun Spielen ohne Niederlage musste der FC Thulba (2./35) wieder einmal klein beigeben und unterlag in Unterspiesheim mit 0:2. "Die Niederlage war nicht unverdient. Es war eine Partie, die man gewinnen, aber eben auch verlieren kann. Unterspiesheim war an diesem Tag einen Tick cleverer. Wir konnten wenig große Chancen kreieren, deswegen müssen wir die Niederlage so hinnehmen. Sie wirft uns aber keinesfalls um", konstatierte FC-Spielertrainer Victor Kleinhenz und möchte den eigenen Fans in der letzten Begegnung vor Weihnachten gegen den SV-DJK Oberschwarzach (7./24) nochmal einiges bieten. Kleinhenz: "Wir wollen richtig einen raushauen." Dabei möchten die Frankonen auch Revanche nehmen für die im Hinspiel erlittene 1:3-Pleite. Es war die erste von bisher vier Saisonniederlagen, und schon da zeigte die Kleinhenz-Elf ihr großes Potential gegen einen Gegner, den man zur Bezirksliga-Spitze zählte. Doch die Elf des Spielertrainer-Duos Simon Müller/Alexander Greß präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf zu wankelmütig, als dass es für die Spitzenplätze reichte. "Das ist eine sehr emotionale Truppe. Sie haben zwei Gesichter, können Rückstände drehen, sind aber auch für Gegentore gut. Mit den beiden Spielertrainern sowie Stürmer Philipp Mend haben sie drei überragende Leute. Sie waren nicht umsonst vergangene Saison Zweiter", weiß Kleinhenz um die Stärke des Gegners und geht mit unverändertem Kader in die Partie.



TSV/DJK Wiesentheid - SV Riedenberg (Sonntag, 14 Uhr)

Mit drei Niederlagen am Stück hat sich der SV Riedenberg (8./24) die Laune selbst etwas vermiest und eine noch bessere Ausgangsposition für die zweite Saisonhälfte verpasst. Beim TSV/DJK Wiesentheid (11./19) strebt die Elf von Trainer Marius Kubo nochmals einen Dreier an, um das Jahr mit einem gutem Gefühl zu beschließen. Für Riedenbergs Abteilungsleiter Stefan Dorn liegt es jetzt an der Mannschaft, dies mit aller Macht zu bewerkstelligen: "Die Truppe ist jetzt gefordert. Ein Sieg ist eigentlich Pflicht." Mit dem Spielerischen an sich ist Dorn im Großen und Ganzen zufrieden, lediglich den Torabschluss sieht er, unisono mit Coach Marius Kubo, als stark verbesserungswürdig an: "Der Spielaufbau ist prima und schaut gut aus. Auch Chancen waren immer da, nur wir machen sie nicht rein. Wenn wir in den letzten Spielen immer drei, vier Tore geschossen hätten, wären wir von außen komplett zufrieden. Jetzt gilt es, diese Abschlussschwäche zu überwinden, beziehungsweise auch den letzten Pass besser zu spielen." Gegner Wiesentheid zeigte sich jüngst in Rannungen relativ zahnlos und unterlag völlig verdient mit 0:2. Auf eigenem Platz ist die Truppe von Trainer Stefan Schoeler allerdings wesentlich unangenehmer zu bespielen und kassierte da erst sieben Gegentreffer. Das Hinspiel gewann die Kubo-Elf dank eines Doppelpackes von Christoph Dorn mit 2:0.



TSV Forst - TSV Münnerstadt (Sonntag, 14 Uhr)

Endlich behielt der TSV Münnerstadt (3./30) gegen den Landkreis-Rivalen FC 06 Bad Kissingen die Oberhand und gewann nach drei sieglosen Derby-Spielen klar mit 4:0. Ein weiterer Mutmacher also für die sicherlich schwere Partie beim TSV Forst (10./20), dessen leistungsstarker Motor im Laufe der Vorrunde öfter stockte. An der Qualität des Kontrahenten lässt Münnerstadts Trainer Thomas Dietz dennoch gar keine Zweifel aufkommen: "Forst war für mich die beste Truppe, gegen die wir in der Vorrunde gekickt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie bei einem Lauf in der Rückrunde nochmal um die Aufstiegsplätze mitspielen können." Selbstvertrauen dürften die nun mit 30 Punkten ausgestatteten "Nägelsieder" haben dank der jüngst gezeigten Leistungen - nimmt man das wettertechnisch grenzwertige Spiel in Knetzgau einmal aus. "Gegen Bad Kissingen haben wir eine richtig gute Vorstellung abgeliefert und das ganze Spiel kontrolliert. Ziel waren drei Punkte, und mit unserem Zählerstand können wir jetzt beruhigt die nächsten beiden Auswärtsspiele angehen", ist Dietz ob der anstehenden Aufgaben positiv gestimmt. Lukas und Yannick Schmittzeh fallen verletzungsbedingt aus und Antreiber Niklas Markert hat sich bis Juni aufgrund eines Auslandsaufenthaltes abgemeldet. Dafür ist Hansi Schmitt nach überstandener Grippe wieder mit an Bord.



FC Strahlungen - TSV Rannungen (Sonntag, 14 Uhr)

Mit dem 2:0 über Wiesentheid, es war der zweite Sieg in Folge, ist der TSV Rannungen (15./13) wieder zurück im Geschäft. Auf den Relegationsrang hat die Truppe von Trainer Klaus Seufert nur noch einen Zähler Rückstand, der erste Nichtabstiegsplatz ist mit vier Zählern Abstand auch wieder in Sichtweite. Gold wert wäre natürlich ein weiterer Erfolg beim FC Strahlungen (9./24), doch Klaus Seufert warnt: "Strahlungen wird ein ganz anderes Spiel werden. Sie haben eine erfahrene Truppe und werden mit einer ganz anderen Aggressivität zu Werke gehen, als dies Wiesentheid gemacht hat." Da spielte den "Gückern" in die Karten, dass der Gegner äußerst verhalten agierte, während der TSV von Beginn an gut in den Zweikämpfen war und einfach mehr investiert hatte. "Deshalb war der Sieg auch verdient. Aber Strahlungen ist eine andere Hausnummer. Es wird schwer dort, gerade bei den Witterungsverhältnissen. Wir müssen erneut eine hohe Leidenschaft an den Tag legen und mit dem gleichen Engagement agieren wie zuletzt, denn der FC wird sich für die Hinspiel-Niederlage (0:1) revanchieren wollen", erwartet Seufert einen überaus motivierten Gegner. Strahlungens Elf um Trainer Thorsten Seufert ging am vergangenen Wochenende leer aus, als man in Oberschwarzach (0:1) in der vorletzten Minute den Treffer des Tages kassierte.