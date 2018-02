Die Begeisterung für Eishockey wächst in Bad Kissingen

Und wieder haben zwei U8-Spieler der Kissinger Wölfe ihre Karrieren mit jeweils einem Tor eröffnet. Trainer Valerij Dancov ist zurecht stolz auf seine Jungwölfe: "Das Turnier ist gut gelaufen, die Kinder haben gekämpft." Wie bereits erwähnt, will Dancov keine Ergebnisse verraten. "Nur so viel: In zwei von drei Spielen waren wir besser", sagt er. Die U8-Mannschaft der Kissinger Wölfe spielte gegen Haßfurt, Höchstadt und Pegnitz. "Es war alles sehr gut organisiert, ich kann nichts Negatives sagen", so Dancov.



Was er sich aber wünschen würde: "Dass die erste Mannschaft noch ein bisschen mehr Interesse am Nachwuchs zeigt", sagt der Trainer. Einige waren zwar da und haben die U8 angefeuert, aber eben nicht das gesamte Team. Trotzdem war die Eishalle fast voll: Mit Eltern. "Es waren ungefähr 40 Kinder da, und die Kinder sind in einem Alter, in dem alle Eltern mitkommen", so Dancov.



Der Trainer der Jungwölfe ist mit der Leistung seines Teams zufrieden. "Aber das Turnier hat mir auch gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen." Und das ist am Kampfgeist und am Führen des Pucks. "Wir müssen alle noch einiges lernen, aber die Kinder sind auch erst fünf und sechs Jahre alt. Das ist die erste Saison für alle Kinder." Und die Begeisterung für Eishockey steigt sowohl bei den Spielern als auch bei den Eltern nach jedem Spiel und jedem Training. "Die Beteiligung wird immer besser, jeder ist fleißig." Auch kommen immer wieder neue Wölfe hinzu: "Wir haben jetzt einen Stamm der Mannschaft, aber ein paar sind ganz neu dabei", so Valerij Dancov. Zwei der Spieler vom Sonntag standen erst sechs oder sieben Mal überhaupt auf dem Eis. "Die durften gleich spielen und das war nicht so einfach für sie, aber sie haben gezeigt, dass sie es wollen, da fehlt nur Training", sagt Dancov.



Erfolg kommt durch Training

Einem Spieler der Kissinger, der nicht immer beim Training war, gelang dieses Wochenende ein Tor. "Jetzt bin ich mir sicher, dass er immer zum Training kommt", sagt der Trainer mit einem Schmunzeln. Am Sonntag findet das nächste Turnier in Bad Kissingen statt, dann empfängt die U10 der SG Bad Kissingen/Haßfurt die Teams aus Bayreuth, Pegnitz und Ingolstadt. Durch das erste Turnier in der eigenen Halle haben die Helfer rund um Valerij Dancov nun mehr Erfahrung bei der Organisation: "Wir sind jetzt nicht mehr so angespannt." Anders als die Jungwölfe wahrscheinlich, die ihr Turnier sehr ernst nehmen.