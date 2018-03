Der Trick mit dem Mannschaftsabend

TSV Großbardorf - SC Eltersdorf (Samstag, 15 Uhr, Bioenergie-Arena)



Nun kann endlich auch die höchste bayerische Amateurklasse, die Bayernliga Nord, mit dem Auftaktspieltag in die Restrunde starten. Und für den TSV Großbardorf steht gleich ein Schlagerspiel auf dem Spielplan: Kein Geringerer als der SC Eltersdorf, der derzeitige Tabellenführer und gleichzeitig einer der Aufstiegsfavoriten, kreuzt in der Bioenergie-Arena auf. Zudem ein Gegner, mit dem die Grabfeld-Gallier stets schlechte Erfahrungen gemacht haben. Seit Sommer 2011 kreuzten beide Teams zwölf Mal die Klingen - und kein einziges Mal gingen die Bardorfer als Sieger vom Platz. Fünf Unentschieden und schon sieben Niederlagen stehen zu Buche, wahrlich eine ziemlich bescheidene Bilanz. Da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Eltersdorf der Angstgegner für die Großbardorfer ist.



Nach dem Spiel in die Spielbank

Das soll sich aber im 13. Anlauf am Samstag ändern. Auf jeden Fall für Andreas Lampert von der sportlichen Leitung des TSV. Und er ist auch optimistisch, dass es mit dem Premierensieg klappt. "Da wir immer, wen wir einen Mannschaftsabend in den letzten Jahren vereinbart haben, auch unsere Spiele davor gewinnen konnten, haben wir uns eben für diesen Samstag einen solchen vorgenommen. Vielleicht hilft ja das. Beim Gewinnspiel des BFV und der Bayerischen Spielbanken haben wir einen sicher tollen Mannschaftsabend in der Spielbank Bad Kissingen gewonnen und unsere Hoffnung ist es nun, dass es vielleicht dadurch erstmals mit einem Sieg davor gegen Eltersdorf klappt."



Mit dieser Begegnung beginnt für André Betz, der in der Winterpause das Amt des Cheftrainers der Bayernligatruppe übernommen hat, auch offiziell seine Amtszeit. "Ich bin nicht nervös, aber es kribbelt schon, aber das ist völlig normal." Betz ist froh, dass es endlich losgeht. "Es sieht gut aus. Das Spiel wird stattfinden können." Der Tabellenführer aus Eltersdorf ist für ihn ein sehr interessanter Gegner. "Ich bin überzeugt, dass es ein interessantes, umkämpftes und spannendes Match werden wird. Eltersdorf ist eine durchgehend topbesetzte Elf, die eine extrem starke Vorrunde gespielt hat und zu Recht ganz oben steht."



Vorbereitung nicht optimal

Gespannt ist er vor allem darauf, wie sich seine Mannen in diesem ersten Punktspiel präsentieren werden. "Natürlich war die Vorbereitung nicht optimal und wir mussten viel improvisieren, aber ich denke, damit hatten alle Mannschaften zu kämpfen. Für mich war es beeindruckend, mit welchem Eifer und Elan die Jungs bei der Sache waren." Betz hofft, dass seine Spieler die sehr guten Eindrücke aus der Vorbereitung bereits im Wettkampf zeigen können. Aber klar ist: " Ein Testspiel ist halt kein Punktspiel. Die Jungs sind aber alle enorm heiß, werden alles raushauen und werden sicher versuchen, dem Spitzenreiter Paroli zu bieten. Denn jeder will positiv das erste Match absolvieren." Der neue TSV-Trainer umschreibt sein Ziel für das Spitzenspiel so: "Wir wollen daheim wieder eine Macht werden und damit gleich beginnen. Wir wollen so viel Punkte wie möglich holen, am besten alle drei in Großbardorf behalten."



Bei diesem Vorhaben muss er auf Benedikt Floth (Knieprobleme), Pascal Stahl (leichte Bauchmuskelzerrung), Florian Dietz (Kahnbeinbruch) und Benjamin Diemer (Augenhöhle) verzichten.