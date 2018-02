Der Mainzer Restalkohol ist abgebaut

TG Mainz-Gonsenheim - Hammelburg Volleys (Samstag, 19 Uhr)

Es war das Team aus Mainz, bei dem die Hammelburg Volleys, damals frisch in die 2. Bundesliga aufgestiegen, ihren ersten Sieg im allerersten Spiel feiern konnten. Der "crazy Aufsteiger" ist man schon lange nicht mehr angesichts der dritten Saison in der Liga. Zum Establishment gehören die Saalestädter damit noch lange nicht, denn für alle Beteiligten ist es immer noch ein Privileg, in Deutschlands zweithöchster Spielklasse schmettern zu dürfen.



Für Hammelburgs Schmetterkünstler Ansporn und Verpflichtung zugleich, in jedem Spiel eine Top-Leistung abzurufen. So auch im Duell gegen die Mainzer, denn die sind derzeit im Flow: Ganze vier Spiele in Folge konnten die Rheinländer für sich entscheiden. Eine Serie, die natürlich auch gegen Hammelburg (8./30) nicht reißen soll, zumal die Gastgeber nach der Tiebreak-Niederlage aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen haben. Damals hatte man sich trotz 2:1-Führung im Tiebreak geschlagen geben müssen. Die bisherige Saison der Mainzer verläuft in Wellenform: Einem guten Saisonstart folgte eine kleinere Delle und ein Verharren im unteren Tabellendrittel. Seit nunmehr drei Wochen steigt das Mainzer Erfolgsbarometer allerdings stetig. Mainz hat ein Spiel mehr auf dem Konto und steht drei Punkte vor den Hammelburgern, die sich mit einem Erfolg in fremder Halle in der Tabelle vor die Mainzer schieben können. "Selbst wenn sich die Mainzer vermutlich dem Faschingstreiben hingegeben haben, ist davon auszugehen, dass der Restalkohol schon lange wieder abgebaut ist", schmunzelt Tado Karlovic und freut sich auf das Spiel gegen die abwehrstarken Frohnaturen.



Mit Torben Tidick-Wagner verfügen die Gastgeber aus dem Mainzer Stadtteil Gonsenheim über einen der besten, wenn nicht sogar den besten Zuspielerder Liga, der laut Karlovic "mit seiner ganzen Cleverness und Routine der absolute Stabilitätsanker im Mainzer Offensivspiel ist". Der Mainzer Kader besteht, mit Ausnahme des 19-jährigen viermaligem Gold-MVP Tobias Brand, vornehmlich aus gestandenen Zweitligaakteuren, die sich in dieser Saison vor allem in eigener Halle pudelwohl fühlen. Mitte Januar vollzogen die Mainzer einen Trainerwechsel: Aline Reinhardt, die einzige Frau an der Seitenlinie, übergab aufgrund ihrer Schwangerschaft das Zepter an Achim Ziegele, der neben den Regionalliga-Damen des Vereins nun auch bei den Herren die Taktik vorgibt.



Über Reinhardt sagt der Hammelburger Trainer: "Aline war stets eine sehr nette Trainerkollegin, die sich mit sehr viel Volleyballsachverstand in einer männerdominierten Trainerwelt mehr als durchgesetzt hat. Wir wünschen ihr auf diesem Wege alles Gute für ihre persönliche Zukunft." Da sich derzeit so mancher Hammelburger Akteur auf anstehende Prüfungen im Studium vorbereitet, konnte über die närrischen Tage nicht ganz so akribisch trainiert werden wie gewünscht. Dennoch sind die Jungs hoch motiviert, ihre Auswärtsbilanz gegen Mainz auszubauen: Denn in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sind die Hammelburg Volleys bisher noch ungeschlagen.



DJK Augsburg-Hochzoll - TV/DJK Hammelburg (Samstag, 19 Uhr)

Es ist ein echtes Mammutprogramm für Hammelburgs First Ladies: An vier Wochenenden in Folge müssen die immer noch sieglosen Tabellenschlusslichter nun auswärts ran. Der Kilometerzähler wird also einiges zu tun bekommen, denn insgesamt werden die Mädels beachtliche 2200 Kilometer auf den bayerischen Autobahnen unterwegs sein. Am Samstag führt der Weg der noch immer gesundheitlich dezimierten, aber wackeren Saalestädterinnen zum Tabellendritten DJK Augsburg-Hochzoll. "Natürlich wird auch dieses Spiel wieder sehr schwer werden. Allerdings haben wir gegen Augsburg den bisher einzigen Punkt der Saison geholt, das sollte uns Selbstbewusstsein geben", ist Coach Patrick Franke demonstrativ optimistisch. Die Gastgeber aus dem Stadtteil im Osten von Augsburg profitieren von ihrer Routine und der großen mannschaftlichen Geschlossenheit. Mit Sonja Auer haben die Schwaben eine Außenangreiferin mit Erstligaerfahrung in ihrem Kader, dazu gesellen sich mit Lisa Schnürer eine vorzügliche Zuspielern und mit Nadine Kulig eine talentierte U16-Nationalspielerin.



Patrick Franke zieht den Hut

In Reihen der Saalestädterinnen spielen Gedanken über einen möglichen Abstieg eine Nebenrolle: "Natürlich ist uns allen die derzeitige Lage bewusst, aber es bringt ja nichts, da in jedem Moment dran zu denken, deswegen lautet unser Motto für die restliche Saison, zusammenhalten und Spaß haben. Ich ziehe den Hut davor, wie die Mädels mit der Situation umgehen", gibt sich der Co-Trainer kämpferisch, der in puncto Krankenstand hingegen wenig Neues berichten kann: "Carina Keilholz und Jana Baumgart sind noch immer verletzt, Christin Heim kommt immer besser in Form und der verletzte Finger von Selli stört kaum noch." Zudem haben sich die Grippeviren so langsam verflüchtigt, sodass man zwar von einem regulären Trainingsbetrieb noch meilenweit entfernt ist, die Mannschaft nach den Worten ihres Trainers allerdings "heiß darauf ist, endlich mal zu zeigen, was in ihr steckt". sow