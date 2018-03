Der FC Fuchsstadt zittert sich zum Sieg

FC Fuchsstadt - ESV Ansbach-Eyb 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Johannes Feser (20.), 2:0 Lukas Lieb (27.), 2:1 David Scherb (30.).

Nicht viel mehr als hundert Fans hatten am Ostersamstag den Weg auf den Kohlenberg gefunden, die aber sahen eine extrem intensive Partie - und einen superwichtigen Sieg der Fuchsstädter im Kampf um den Ligaverbleib. "Das war eine zähe Angelegenheit. Wir waren diesmal nicht so frisch wie zuletzt, nicht so aggressiv und giftig. Das war wohl auch Kopfsache, denn mit einer Niederlage wäre Ansbach-Eyb uns richtig auf die Pelle gerückt", sagte FC-Coach Martin Halbig, der ein erstes Mal tief durchschnaufen musste, als erst Tim Eisenberger an den Pfosten köpfte, dann David Scherb den Nachschuss kläglich vergab. Auf der anderen Seite hätte Dominik Halbig seinen FC in Führung bringen müssen, scheiterte aber nach dem klasse Zuspiel von Simon Häcker an ESV-Torwart Bernd Eberhardt, der danach auch gegen Harald Bayer eine erstklassige Reaktion zeigte - und nach 27 Minuten doch zweimal geschlagen war: Beim Kopfball in den Winkel von Jogo Feser nach der Ecke von Pascal Schmitt. Und beim Volleyschuss von Lukas Lieb nach einem weiten Schlag von Tobias Stöth. "Danach haben wir zu wenig gemacht, trotzdem fällt der Anschlusstreffer aus dem Nichts, kommentierte Halbig das 2:1, als FC-Keeper Sven Eyrich den Scherb-Weitschuss offensichtlich unterschätzt hatte.



Noch vor dem Seitenwechsel war es wieder Dominik Halbig, der nach einem Feser-Konter im ESV-Keeper seinen Meister fand. In Halbzeit zwei konzentrierten sich die Fuchsstädter vornehmlich auf die Torabsicherung, sogar Sturmführer Feser wurde zum Defensivmann umfunktioniert als Bewacher für den ebenso großen wie wuchtigen Tim Eisenberger. "So eine Maßnahme gibt es eher selten von mir, aber Simon Häcker war mit einer gelben Karte vorbelastet, da wollte ich das Risiko in den Zweikämpfen minimieren", so Halbig. Ein genialer Häcker-Pass hätte die Entscheidung bringen können, aber Lukas Lieb traf nur den Innenpfosten, während Simon Bolz bei einem weiteren Entlastungsangriff knapp das Tor verfehlte, als der ESV-Keeper bereits aus Verzweiflung mitstürmte.

Fuchsstadt: Eyrich - Schmitt, Lieb, Stöth, Bayer - Emmer, Häcker (90. Seidl), Bolz, Graup (67. Pfeuffer), Halbig (78. Halbritter) - Feser.