Der Derbysieg geht an den FC 06

DJK Dampfach - TSV Münnerstadt 0:1 (0:0). Tor: Nicolas Weber (90.+4).

Der Sieg der Lauertaler war laut DJK-Pressesprecher Horst Dombrowski "nicht unverdient", das Tor des Tages war allerdings sehr umstritten. Beim letzten Angriff des neuen Tabellendritten stocherte der aufgerückte Innenverteidiger Nicolas Weber das Leder Richtung Torlinie, wo es von einem DJK-Verteidiger weggeschlagen wurde. Schiedsrichter Sven Thoma (Ober-Mittelstreu) ließ zunächst weiterspielen, entschied dann aber auf Intervention eines Assistenten doch auf Tor. "Wir haben derzeit einfach kein Glück mit den Linienrichtern, es ist in dieser Saison schon mehrmals zu fragwürdigen Entscheidungen gegen uns gekommen", so der ernüchterte Informant. Insgesamt verzeichneten die Schützlinge von Thomas Dietz die besseren Gelegenheiten, schon in der Anfangsphase hätte zweimal Lucas Fleischmann seine Farben in Führung bringen können (11., 20.). Aber auch die Haßbergler hatten vielversprechende Möglichkeiten, ihr Torjäger Patrick Winter hat, wie schon vor acht Tagen in Riedenberg, derzeit kein Schussglück. Das 0:1 verpassten kurz hintereinander Julian Göller, der an Keeper Jason Kürschner scheiterte, und Simon Snaschel mit einem knapp verzogenen Schuss. Als vor dem Seitenwechsel Winter einen Schuss zu hoch ansetzte und im Gegenzug Göller Kürschner zu einer Glanzparade zwang, ging es torlos in die Kabine. Nach Wiederanpfiff nahm die Dominanz der Gäste weiter zu, aber weder Snaschel nach einem misslungenen Rückpass eines DJK-Verteidigers noch Niklas Markart nach einem Alleingang brachten das Spielgerät im DJK-Kasten unter. Nach einer weiter vergebenen Chance von Winter scheiterte Markart am Goalie, Snaschel setzte einen Kopfball aus Nahdistanz vorbei und Göller traf zu allem Überfluss auch nur den Pfosten. Doch dann brach die 94. Minute an...

Münnerstadt: Büttner - Müller, Weber, Köhler, Markert - L. Schmittzeh, Kröckel (50. Katzenberger), Fleischmann (40. J. Schmittzeh), Markart (82. May) - Göller, Snaschel.



FC Geesdorf - TSV Rannungen 3:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Mohamed Remaithi (16., 24.), 2:1 Thomas Wolf (66.), 3:1 Mohamed Remaithi (77.), 3:2 Daniel Kraus (79.).

Der Tabellenletzte mischte im Steigerwald munter mit. "Ich hatte den Gegner eigentlich viel defensiver erwartet", so FC-Spielertrainer Hassan Alremaithi. Dessen Schützlingen gelang dann doch die Führung: Nach einer ungestörten Kombination landete die Flanke im Rücken der TSV-Deckung, wo der einlaufende Trainer-Bruder einnickte. Der Torschütze erlief sich wenig später einen zentralen Steilpass und ließ Keeper Florian Erhard erneut keine Abwehrchance. Der Tabellenzweite versuchte bis zum Seitenwechsel eine Vorentscheidung herbeizuführen, agierte in dieser Phase allerdings mit zu unpräzisen Pässen. Auf der anderen Seite arbeitete die Elf von Klaus Seufert mit langen Bällen, die aber keinen Abnehmer fanden. Nach der Pause waren die Gastgeber 20 Minuten am Drücker, mussten allerdings erstaunt den Anschlusstreffer registrieren. Den erzielte Thomas Wolf mit einem leicht abgefälschten Schuss aus der zweiten Reihe. Jetzt kam beiderseits Hektik auf, die Begegnung wurde zerfahren, ehe sich die Waage wieder zugunsten des Favoriten neigte. Bei einem über die rechte Seite vorgetragenen Angriff verlor die TSV-Abwehr Remaithi aus den Augen, der ein drittes Mal einnetzte. Doch die Auseinandersetzung blieb spannend, weil Daniel Kraus nach einem weiten Schlag von Dominik Gehrig durchstartete und den erneuten Anschlusstreffer schaffte. Obwohl die Gücker danach alles nach vorne warfen, blieb ihnen in einer turbulenten Schlussphase auf schwer bespielbarem Geläuf der Anschlusstreffer versagt. "Insgesamt würde ich unseren Sieg als verdient bezeichnen, da wir die besseren Torchancen hatten, Rannungen hat mit ordentlichem Kampf gut dagegengehalten", so Alremaithi.

Rannungen: Fl. Erhard - Röder (61. Weigand), Berninger, Gehrig, Faulstich - Wolf (82. T. Stahl), Kaufmann, P. Leurer, Kraus - Herbig, Fa. Erhard.



FC 06 Bad Kissingen - SV Riedenberg 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Kevin Lormehs (19.), 1:1 Florian Thurn (25.), 2:1 Darko Aleksoski (63.).

Auch ohne ihren Keeper Florian Dorn, der wegen einer Fingerverletzung passen musste, ergriffen die Riedenberger auf dem Hauptplatz im Sportpark vom Anpfiff weg die Initiative und setzten die Einheimischen über ihre flinken Außenstürmer Marcel Gebhart und Kevin Lormehs schwer unter Druck. Eine erste klare Möglichkeit ergab sich für Christoph Dorn, dessen zentral angesetzter Schuss von Rottenberger-Ersatz Jörg Schaffelhofer pariert wurde. Kurz darauf hatte Philipp Dorn die Führung auf dem Fuß nach Steilpass von Thomas Vorndran. Der Offensivgeist der Kubo-Elf wurde belohnt, als Schaffelhofer einen Schlenzer von Christoph Dorn zwar aus dem langen Eck zog, beim Abstauber von Lormehs aber machtlos war. "Da musste ich reagieren", meinte Wirth nach Spielende, stellte taktisch um und dürfte sich auch gewundert haben, dass seine Mannen mit dem ersten gefährlichen Angriff gleich zum Ausgleich kamen. Der vor dem Strafraum angespielte Florian Thurn setzte aus der Drehung zu einem Schuss an, der unhaltbar für Julian Hüfner im Toreck landete. Zwei Minuten später hätte Darko Aleksoski den Spielverlauf auf den Kopf stellen können, der nach Flanke von Ruslan Zhyvka unbedrängt über das Tor köpfte. Im Gegenzug stand wieder Schaffelhofer im Brennpunkt, nach einer Gebhart-Hereingabe verlängerte Benedikt Carton den Ball in den Lauf von Christoph Dorn, dessen Schuss lenkte der FC-Goalie mit Mühe um den Pfosten. Als Philipp Dorn nach Flanke von Maximilian Spahn aus Nahdistanz und freistehend das Spielgerät Richtung Sportheim köpfte, blieb den zahlreichen SV-Fans nur das Kopfschütteln.



Die Partie kippt

Den zweiten Durchgang eröffnete Christian Laus mit einem Weitschuss, der um Zentimeter über das Quergestänge zischte. Als Philipp Dorn nach Vorarbeit von Patrick Barthelmes mit seinem überhasteten Abschluss endgültig zum "Unglücksraben" wurde, kippte die Partie. Die 06-er witterten Morgenluft, und kamen nach einer Stunde zum Siegtreffer. Nach einem Pass von Thurn in den Lauf von Aleksoski berührte Hüfner das Leder zwar noch, konnte aber nicht verhindern, dass der Ball über die Torlinie kullerte. Die Gäste forcierten noch einmal alle Kräfte, wussten aber den 41-jährigen FC-Goalie nicht zu überwinden. Dieser fischte zunächst einen platzierten Kopfball des eingewechselten Stefan Wich aus dem Winkel (65.), um zehn Minuten später nach einem Schnitzer seiner Vorderleute auch die zweite 1:1-Situation gegen Wich für sich zu entscheiden. In der Schlusssekunde rutschte auf der anderen Seite der SV-Keeper bei einem Abschlag weg, verdrehte sich das Knie und musste mit dicker Bandage und Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung vom Platz. Humpelnd verließ diesen auch Gebhart. "Kein Punkt und zwei Verletzte, ich bin bedient", so Marius Kubo, der zum einen die ungenügende Chancenverwertung beklagte und zum anderen, "dass wir nach der Pause den Spielfaden verloren haben und auch nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen sind". Sein Kollege Wirth sah den Schlüssel im Erfolg in einer taktischen Umstellung. "Als wir auf eine Doppelsechs umgestellt haben, standen wir wesentlich kompakter in der Deckung, haben aber dort weiter Reserven in der Kopfballarbeit."

Bad Kissingen: Schaffelhofer - Füller, Heilmann, Greubel, Schmitt - Aleksoski, Laus, Heimerl, Zhyvka (56. M. Hüfner) - Thurn, L. Rottenberger (70. Müller).

Riedenberg: Hüfner - Spahn, Vorndran, Schuhmann (75. Schöppach), F. Carton - Barthelmes, Ch. Dorn (56. Schäfer), B. Carton - Lormehs, Ph. Dorn (56. Wich), Gebhart.



FC Thulba - TSV Forst 1:0 (1:0). Tor: Manuel Hänelt (38.).

Im Thulbaer Sportheim gab es nach dem Abpfiff spontan eine größere Feier, der Aufsteiger und seine Fans hatten nach dem knappen Erfolg gegen die vor Saisonbeginn hochgehandelten Forster aufgrund der gesicherten Herbstmeisterschaft auch allen Grund dazu. Dabei lief die Begegnung schleppend an. Beiden Seiten unterliefen viele Fehler im Spielaufbau. Bei den Gästen wirkte sich das Fehlen ihres Spielertrainers und Regisseurs Florian Hetzel (Urlaub) negativ aus. Es dauerte bis zu ersten nennenswerten Torgelegenheiten eine halbe Stunde, als der steil geschickte Julian Wüscher mit einem Querpass Tobias Huppmann bediente, "der dann am besten Forster Spieler, Torhüter Julian Schunk, scheiterte", so FC-Pressesprecher Christoph Adrio. Der Keeper parierte kurz darauf mit einer Klasse-Parade einen Huppmann-Kopfball, der gegen die Laufrichtung des Torhüters angesetzt war. Aus dem daraus resultierenden Wüscher-Eckball fiel das Tor des Tages, erzielt von FC-Innenverteidiger Manuel Hänelt per Kopf. Die Haßbergler, die es vornehmlich mit langen Schlägen durch ihren Abwehrchef Eray Cadiroglu aus der eigenen Hälfte heraus versuchten, hätten mit dem ersten gefährlichen Angriff pünktlich mit dem Halbzeitpfiff fast den Ausgleich erzielt. Beim Volleyschuss von Michael Wolker reagierte Keeper Daniel Neder glänzend. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel hätten die Frankonen den Sack vorzeitig zu machen können. Zunächst scheiterte Florian Heim an Schunk, die zurückprallende Kugel verstolperte Wüscher, dann schoss FC-Spielertrainer Victor Kleinhenz einen TSV-Verteidiger an. Große Aufregung gab es im Gäste-Lager in der 88. Minute, als der eingewechselte Mohamed Hamdoun den vermeintlichen Ausgleich erzielte, der aber wegen einer strittigen Abseitsentscheidung zurückgepfiffen wurde. "Der Sieg war wieder wichtig und ist deswegen bemerkenswert, weil wir personell erneut geschwächt waren. Aber unser großer Vorteil scheint zu sein, dass wir einen breiten Kader mit bezirksligareifen Spielern haben", so die Zwischenbilanz von Adrio.

Thulba: Neder - M. Gah (70. Happ), Hänelt, Werner, Düsterwald - Wüscher, Fl. Heim, Kleinhenz, Kaufmann (89. Muth) - Huppmann, Schubert (88. Klubertanz).





Außerdem spielten

FSV Krum - TSV Knetzgau 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Michael Mühlfelder (12., Eigentor), 2:0 Thomas Durst (46.), 2:1 Sebastian Warmuth (52.), 3:1 Felix Hart (73.).

FC Strahlungen - TSV Gochsheim 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Dominik Mauer (22.), 2:0 Sebastian Braun (24.), 3:0 Tim Krais (53.), 3:1 Yannick Sprenger

SV Sömmersdorf - SV-DJK Oberschwarzach 2:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Tobias Schäfer (23., 29.), 1:2 Dominic Keller (72.), 2:2 Daniel May (86.).

TSV-DJK Wiesentheid - SV-DJK Unterspiesheim 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Daniel Schmidt (10.), 2:0 Sebastian Stober (42., Eigentor), 2:1 Andreas Brendler (65.), 3:1 Lukas Huscher (68.).