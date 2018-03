Buhrufe nach Spielende

FC Fuchsstadt - SV Euerbach/Kützberg 0:1 (0:0). Tor: Florin Popa (79., Foulelfmeter).

Die Volksseele kochte auf dem Kohlenberg nach dem Abpfiff, denn mit dem spielentscheidenden Strafstoß, den Schiedsrichter Martin Götz (Steppach) verhängte, konnten sich weder Coach Martin Halbig noch die Spieler oder die Fans einverstanden erklären. Zusätzlich Öl ins Feuer goss der angeblich von Lukas Lieb gefoulte Thomas Heinisch, der nach dem Spiel einräumte, dass es kein Elfer war. "Heinisch ist auf Lieb draufgerannt, beide gehen zu Boden und dann folgt eine völlig unverständliche Entscheidung", sagte der erzürnte FC-Trainer.



Keine klaren Torchancen

Ein ausgeglichenes Spiel bekamen die Fuchsstädter Fans in der ersten Halbzeit zu sehen. Beide Seiten suchten zwar die Offensive, allerdings neutralisierten sie sich oft im Mittelfeld. Einen Diagonalschlag von Andreas Graup unterlief ein Euerbacher Verteidiger, doch Simon Bolz' Schuss aus spitzem Winkel ging über das Tor (5.). Einen langen Ball aus der SV-Deckung bekam Thomas Heinisch an den Fuß, Lukas Lieb rettete im letzten Moment vor Fuchsstadts Torwart Sven Eyrich (9.). Nach knapp einer Viertelstunde schickte Johannes Feser Andreas Graup, doch der zwirbelte den Ball am langen Eck vorbei. Einen langen Ball von Mirza Mekic legte Thomas Heinisch mit der Hacke in die Mitte zurück, doch Michael Kraus verzog aus zehn Metern (27.).



Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte Dominik Halbig bei einem Freistoß an Euerbachs Torhüter Irnes Husic aus dem Winkel (38.). Auf der anderen Seite ging ein Freistoß von Mekic knapp über das Tor. Die letzte Chance der ersten Halbzeit hatte die Gäste, als Florin Popa per Kopf Torwart Eyrich dazu zwang, eine Flugeinlage einzulegen.



In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel zusehends, die Chancen hatten eigentlich nur die Gäste aus Euerbach/Kützberg. Einen Konterball spielte Michael Kraus in die Gasse zu Thomas Heinisch, der über die Latte verzog (57.). Einen Torschuss von Michael Kraus fing Eyrich sicher ab (72.). Kurz darauf kam es zu der ominösen Szene, die dem Referee nach Spielende Pfiffe und Buhrufe einbrachte. Den Elfmeter verwandelte Florin Popa sicher. Es sollte das einzige Tor des Spiels bleiben.



Pfiff bleibt aus

Nach dem 0:1 wechselte Fuchsstadts Trainer Martin Halbig Philipp Halbritter und Philipp Pfeuffer ein, doch die besseren Möglichkeiten hatten weiterhin die Gäste. Einen Querpass des eingewechselten Timo Pitter verwertete Michael Kraus nicht (83.), einen Torschuss des eingewechselten Pitter parierte Eyrich mit einer sehenswerten Aktion (86.). Kurz darauf fing Kraus einen Ball ab, flankte auf Raphael Rogers, der wiederum den Kopfball nicht an Eyrich vorbeibrachte. Als dann der Pfiff von Martin Götz nach Foul von Mirza Mekic an Simon Häcker ausblieb, war die Partie, in der es schon beim Hinspiel einen zweifelhaften Strafstoß gegeben hatte, entschieden.

Fuchsstadt: Eyrich - P. Schmitt, Bayer (81. Halbritter), Emmer, Lieb - Stöth, Halbig, Häcker, Graup - Bolz (81. Pfeuffer), Feser.