Blockbuster am Main für den TV/DJK Hammelburg

VC Eltmann - TV/DJK Hammelburg (Samstag, 19.30 Uhr)

Dem Drama gegen Mainz folgt der Blockbuster gegen den Meister: Der VC Eltmann (3./15) lädt zum Franken-Derby und darf hochmotivierte Hammelburger (7./13) erwarten, die natürlich wieder mit einer großen Fangemeinde zu den fränkischen Nachbarn reisen werden. Bei Spielern und Fans kribbelt es vor dem stets ganz besonderen Duell der unterfränkischen Nachbarn.



"Wir werden die Gejagten sein", prognostizierte Eltmanns Abteilungsleiter Rolf Werner vor der Saison, dessen Team mit einem Satzverlust gegen das Volleyballinternat Frankfurt und der glatten 0:3-Niederlage gegen Mainz einen eher holprigen Start in die neue Saison erwischte. Es folgten vier Erfolge, von denen drei im Tie-Break errungen wurden. Ergebnisse, die man in Hammelburg ebenfalls kennt, denn auch die Saalestädter mussten bereits den einen oder anderen Kraftakt aufbringen, um ihre bisherigen Punkte einzusammeln. "Die Ergebnisse der Eltmänner lassen vielleicht die Eindeutigkeit der vergangenen Jahre vermissen, allerdings liegt das vor allem daran, dass die Qualitätsdichte in der Liga noch einmal deutlich zugenommen hat", weiß Tado Karlovic um die Stärke der Liga und für den Spiele gegen Eltmann "immer auch so etwas wie nach Hause kommen" bedeuten.



Auch wenn das Engagement des Hammelburger Headcoaches beim VC nun fast schon eine Dekade zurückliegt, ist er mit vielen Menschen im Verein noch immer freundschaftlich verbunden. Nicht zuletzt mit Milan Maric, dem Trainer der Oshino Volleys. Der sagt: "Klar wollen wir den Titel verteidigen, aber es gibt drei bis fünf Mannschaften, die mit uns auf Augenhöhe spielen." Hammelburg gehört mit Sicherheit dazu.



Maric musste vor der Saison den Abgang zweier Leistungsträger verkraften: Tiago Welter wechselte als Chefcoach zum Ligakonkurrenten Fellbach, auch Mittelblocker Nicola Pogula verließ das Team. Verstärkt hat sich Eltmann mit zwei jungen Perspektivspielern sowie den beiden Rückkehrern Max Kessel und Marko Knauer. Doch Kader, Saisonziele und bisherige Ergebnisse werden beim Derby keine Rolle spielen. Was zählt, ist das Erfolgserlebnis. Gewinnen die Saalemannen, würde man Eltmann in der Tabelle überholen. Gehen die Punkte an die "Oshinos", würde sich der Meister absetzen.



Als Motivationsspritze dient den Saalestädtern die Erinnerung an das Aufeinandertreffen beider Teams im März: Damals gelang den Hammelburgern einfast schon sensationeller 3:1-Erfolg. 150 heimische Fans waren mitgereist, und auch diesmal werden sich wieder zahlreiche Unterstützer der Hammelburg Volleys auf den Weg in die nur 70 Kilometer entfernte "kleinste Bundesligastadt in Volleyball-Deutschland" begeben.



"Wir Fans tun unser Bestes, um unsere Hammelburg Volleys zu unterstützen. Die Stimmung im vergangenen Jahr war schon mega. Zudem würden sich drei Punkte natürlich gut auf unserem Konto machen", schreibt TV/DJK-Edelfan Christian Gartenmeister auf Facebook. Tado Karlovic übt sich indes als Hobby-Philosoph und verrät sein Erfolgsrezept: "Es ist einfach gegen Eltmann zu gewinnen, indem du besser spielst. Da es schwer ist, besser zu spielen, ist es gar nicht so einfach zu gewinnen." Fragen? Die Antwort gibt es am Samstagabend!



Hammelburg - Augsburg-Hochzoll (Samstag, 19 Uhr)

"Wenn wir die ersten Saisonpunkte einfahren wollen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als wieder eine Top-Leistung zu bringen", übt sich Hammelburgs Trainer Oliver Möller vor dem Heimspiel gegen Augsburg (6./9 Punkte) in trotzigem Realismus. Basis sollen die phasenweise guten Leistungen der vergangenen beiden Spiele sein, als zwar das Ergebnis nicht passte, das Coaching-Duo Möller/Franke allerdings wenig zu kritisieren hatte. "Wir müssen die Leistung einfach mal über das gesamte Spiel durchziehen und dürfen uns keinen Durchhänger erlauben", weiß Möller.



Dass die Situation für die sieglosen Saalestädterinnen (11./0) zwar nicht einfach, aber keineswegs aussichtslos ist, verrät ein Blick auf die Tabelle: "Da gibt es keine Teams, die der Konkurrenz davonlaufen", analysiert Möller, der auch die bisherigen Ergebnisse der Gäste demnach "eher merkwürdig" findet. "Das zeigt einfach, wie ausgeglichen die Liga heuer ist, in der jeder jeden schlagen, aber auch jeder gegen jeden verlieren kann", so Möller. "Und deshalb glaube ich auch, dass wir immer noch keine Panik schieben müssen."



Mit den Spielerinnen aus dem Stadtteil im Osten von Augsburg kommen keine Unbekannten ins Saaletal. Und die bisherige Bilanz fällt ausgeglichen aus. "Augsburg profitiert von seiner Eingespieltheit, deren Kader hat sich gegenüber der vergangenen Saison kaum verändert", liegt für Oliver Möller die größte Stärke der Gäste in der Routine. Dennoch gilt vor allem zwei Spielerinnen der Gäste erhöhte Aufmerksamkeit, die man an der gekonnten Ausübung ihrer Volleyballtätigkeit zu hindern versucht: "Sonja Auer hat Erstligaerfahrung beim SV Lohhof und kehrte an alte Wirkungsstätte zurück, und mit Lisa Schnürer hat Augsburg eine vorzügliche Zuspielern", verrät Möller, der schon ein mögliches Erfolgsrezept bereit hält: "Wir können gut aufschlagen, damit müssen wir viel Unruhe in die Augsburger Annahme bringen, damit die Zuspielerin in ihrer Kreativität beschränkt wird."



Dass die Gastgeberinnen mit einem Minimalkader von nur sieben Spielerinnen antreten, ist für Möller zwar nicht schön, aber auch kein Grund zur Verzweiflung: "Wir wussten vor der Saison, dass es personell eng wird. Dass sich ausgerechnet drei Leistungsträgerinnen verletzten und länger ausfallen, ist Pech, hilft aber nun nichts", gibt sich Möller kämpferisch, der immer wieder eines betont: "Trotz Tabellensituation stehe ich im Training immer noch vor motivierten Mädels, die sich nicht unterkriegen lassen und ein Erfolgserlebnis verdient hätten."