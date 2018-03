SV Ramsthal - TSV Trappstadt 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Tobias Willacker (47.), 2:0 Björn Morper (55.), 3:0 Florian Hahn (75., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Sebastian Schirling (82., Trappstadt).

Die Vorhersage von SV-Coach Udo Romeis, dass mit dem Aufsteiger nicht zu spaßen sein wird, behauptete sich zumindest in der ersten Halbzeit. "Da war es nämlich eine ganz zähe Angelegenheit", sagte Ramsthals Pressesprecher Jochen Hesselbach. Die Gäste bauten zwei Viererketten in der eigenen Hälfte auf. Wenn es dann doch einmal brenzlig hätte werden können, stoppten die Schützlinge von Daniel Werner durch "rustikale Gangart" (Hesselbach) aufkommende Gefahren. Torchancen gab es so erst einmal keine. Die Grabfelder hätten wohl auch im zweiten Durchgang nichts an ihrer Spielweise geändert, mussten dies aber notgedrungen tun, als sie durch einen Flachschuss von Tobias Willacker in Rückstand gerieten. Sie lockerten sofort die Defensive, was sich allerdings nicht auszahlen sollte, denn zum einen blieben ihre Offensivwaffen stumpf, zum anderen hatte das lauffreudige SV-Mittelfeld jetzt mehr Platz. Den nutzte Björn Morper, der zu einem Solo über den halben Platz ansetzte, die sich ihm entgegenstellenden TSVler austanzte, um dann die Kugel lässig mit dem Außenrist ins Toreck zu schieben. Zehn Minuten später verhinderte René Lang das 3:0, als er einen Schuss von Willi Voss nach Kopfballverlängerung von Enrico Ott von der Linie kratzte. Der dritte Treffer hatte dann seinen Ausgangspunkt in einem Foul von Hannes Bauer an Björn Morper, Florian Hahn verwandelte sicher. Die Möglichkeit zum Ehrentreffer hatte wenig später Ludwig Wagner auf dem Fuß, SV-Ersatzkeeper Frank Popp, der wieder einmal die Handschuhe von der Wand geholt hatte, parierte glänzend. "Insgesamt war es ein verdienter Sieg", sagte Hesselbach. sbp



Spfr. Herbstadt - FC Reichenbach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Thomas Reder (6.), 2:0 Dominik Firnschild (63.).

"Es war kein schönes Spiel, wir haben uns sehr schwer getan, wir können's besser", sagte Herbstadts Informant Benedikt Jörg. Dennoch wurde bei den Sportfreunden nach dem Schlusspfiff gelacht, wenn auch nicht ausgiebig gefeiert, noch nicht. "Reichenbach spielt nämlich auch einen sehr guten, geordneten Fußball", fuhr Jörg fort. "Sie haben uns das Leben schwer gemacht, waren vorne nur etwas zu unschlüssig und inkonsequent, während sie uns hinten immer wieder abseits stellten." Dabei spielte der frühe Führungstreffer durch Thomas Reder den Gastgebern in die Karten. Für die nötige Ruhe, ihr Spiel wie geplant aufzuziehen, sorgte er aber nicht. Vielleicht wäre sie rein gekommen, wenn Dominik Firnschild kurz vor der Halbzeit seine Riesen-Chance hätte verwerten können, mit dem Ball am Fuß vor dem leeren Tor nicht ausgerutscht wäre und knapp vorbei geschoben hätte. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit waren die Gäste mehrfach dem Ausgleich nahe. Firnschild gelang doch noch die Ergebniserhöhung zum 2:0. Womit der erhoffte Dreier aber immer noch nicht in trockenen Tüchern war, weil die Reichenbacher einfach nicht nachgaben und auf den Anschlusstreffer drängten. Als Joachim Seit zum Kopfball ansetzte, schien eine spannende Schlussphase eingeleitet zu sein. Der Ball knallte aber ans Aluminium. Torwart Thomas Kneuer war bereits überwunden und hätte nicht mehr eingreifen können. rus



VfL Spfr. Bad Neustadt - FC Untererthal 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Alexander Ortloff (14., 17.), 3:0 Waldemar Hergert (83.), 3:1 Lukas Tartler (85.), 4:1 Tom Heide (88.).

Seine gute derzeitige Verfassung nutzte Alexander Ortloff zu zwei Treffern, mit denen er zum Türöffner für den dritten Sieg in Folge für den VfL Spfr. Bad Neustadt wurde. Das Team von Spielertrainer Thomas Gerhardt wies erneut nach, dass es auf dem besten Weg ist, den Verlust des Dauer-Torlieferanten Maximilian Mosandl zu verarbeiten. Und zwar, indem man dessen Anteil auf mehrere Schultern verteilt. Die Gäste aus Untererthal, deren besondere Stärke ja bekanntlich auf gegnerischen Wiesen zum Tragen kommt, waren in den Hofwiesen nicht der gefürchtete Spielpartner, wenngleich sie einen gefälligen Fußball spielten. "Der Abwehrverbund um die zentralen Figuren Thomas Gerhardt und Christian Dietz war heute aber so stark, dass es für die Gäste nur zum Ehrentreffer reichte", lobte Informant Mario Schill die Defensivarbeit der Gastgeber. "Das war eine ausgezeichnete, disziplinierte Leistung und der Grundstein des verdienten Erfolgs unserer Elf." Im Mittelfeld spann Waldemar Hergert die Fäden mit dem scharfen Blick für den Moment und die Situation, war der Dreh- und Angelpunkt in der Schaltzentrale und krönte seine gute Leistung mit seinem Tor zum 3:0. Und vorne war viel Bewegung, ein quirliger Alexander Ortloff und ständige Torgefahr, wodurch nie Zweifel über den Sieger des Spiels aufkamen. "Lob verdienen die Gäste dafür, dass sie nie aufgaben", sagte Mario Schill. Untererthals Torjäger Lukas Tartler gelang sein Ehrentreffer erst, als die Konzentration nach der klaren 3:0-Führung etwas litt. Doch der eingewechselte Tom Heide stellte mit seinem Treffer zum 4:1 das Endergebnis her. rus





Außerdem spielten

FC Bayern Fladungen - SV Burgwallbach/Leutershausen 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Simon Heim (39.), 1:1 Thorsten Fleckenstein (45.), 2:1 Christopher Goldbach (69.), 2:2 Carsten Polzer (84.).

TSV Hausen/Rhön - SV Rödelmaier 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Sebastian Hautzinger (40.), 1:1 Benedikt Hess (63.), 1:2 Marcel Gernert (90.).

TSV Nordheim/Rhön - TSV Bad Königshofen 1:5 (1:3). Tore: 1:0 Julian Diemer (21.), 1:1 Thorsten Eckart (24.), 1:2 Carsten Eckart (29.), 1:3 Patrick Kuhn (44.), 1:4 Thomas Peschke (68.), 1:5 Frederic Werner (75.). Gelb-Rot: Stefan Manger (75., Nordheim).

FC Eibstadt 05 - TSV Großbardorf II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Daniel Fürst (73., Foulelfmeter), 2:0 Michael Seuberling (77.), 3:0 Pascal Hesselbach (86.).