Bestbesetzung reicht Bad Brückenau für Platz Eins nicht

Bei den Bayerischen Crosslauf-Meisterschaften gab es wieder reichlich Edelmetall für die Seniorenläufer des TV Bad Brückenau. In Ruhsdorf liefen Karl Heinz Handel, Reinhart Vogler und Manfred Dormann in die Medaillenränge. Dennoch wurden die erfolgsverwöhnten Läufer aus der Sinnstadt in der Mannschaftswertung der M60/65 überraschend entzaubert. "Wir haben nicht gedacht, dass wir in dieser Besetzung, in der wir mehrmals bei Deutschen Meisterschaften gewonnen haben, hier so klar verlieren werden", kommentierte der Bad Brückenauer Lauf-Chef Hans Wagner den zweiten Rang hinter dem neu formierten Überraschungsteam des FC Ebertshausen.



Zu früh gefreut

Dabei präsentierten sich die TVler in Niederbayern sogar in starker Form. Karl Heinz Handel lief die 6250 Meter der Altersklasse M60 auf dem hartgefrorenen Geläuf in 23,21 Minuten. Dabei ließ er den letztjährigen Deutschen Meister Ludwig Lang vom SVG Ruhstorf klar hinter sich und wähnte sich bereits als Sieger. Allerdings musste er später feststellen, dass altersklassenübergreifend auf alle Senioren doch zwei andere Läufer in der M60 schneller waren. Die hatte niemand auf der Rechnung und sie kamen eben vom späteren Mannschaftssieger, dem FC Ebershausen.



Manfred Dormann und Reinhart Vogler hatten in der vergangenen Saison mit diversen Wehwehchen zu kämpfen. Reinhart Vogler, der im Dezember sogar noch eine kleine Knie-Operation über sich ergehen lassen musste, wurde in 24:38 Minuten Vizemeister der Altersklasse M65. "Bis zur letzten Runde habe ich sogar noch geführt. Aber mit Platz zwei bin ich dennoch sehr zufrieden", berichtete der Schwärzelbacher. Manfred Dormann verbuchte in 25:16 Minuten den Bronzeplatz in der M65. Nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung zeigte sich Hans Wagner, der in 25:52 Minuten auf Platz neun der Altersklasse M60 gelistet wurde.



Auch Hans Wagner weiß, dass Gold bei den Deutschen Meisterschaften am 10. März im thüringischen Ohrdruf kaum möglich sein wird. "Aber wir fühlen uns stark genug, um auf jeden Fall eine Medaille in der Teamwertung zu holen", ist sich Wagner sicher. Aber zunächst steht für die Cross-Läufer mit den Bezirksmeisterschaften an diesem Samstag in Gambach erst einmal noch eine andere Meisterschaft auf dem Programm.