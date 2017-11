Beruhigende Ansprachen

Haben die Spieler so großen Respekt vor ihr? Oder ist sie nicht im Besitz einer gelben Karte? Tatsache ist jedenfalls, dass die junge Schiedsrichterin Janine Schoch, die aus der Stralsbacher Schiedsrichter-Dynastie stammt, zum dritten Mal in dieser Saison ohne Kartenzücken ein Spiel absolvierte. Dies ist unterfrankenweit wohl einmalig. Wer sie allerdings ein Spiel hat leiten sehen, kann ihr nur Souveränität auf dem Platz bestätigen. Ihr großer Vorteil gegenüber manch anderem Kollegen ist ihre Erfahrung als Fußballerin, sie kann brenzlige Situationen gut einschätzen und hat zudem auch eine Ansprache, die selbst auf alte sportgerichtserfahrene Haudegen beruhigend wirkt.



Beruhigend scheint auch die bedauernswerte Trainerin des TSV Thundorf/Rothhausen auf ihre Spieler einzuwirken. Kristina Krappweis, die den Tabellenletzten der B-Klasse 4 coacht, kann in dieser Saison fast ausnahmslos nur hohe Niederlagen vermeiden, hat ihre Männer in Sachen Disziplin allerdings im Griff. Diese treten sportlich fair selbst mit nur acht Spielern auswärts an. Auffällig ist, dass auch hohe Niederlagen, am Wochenende gab es zu Hause gegen den TSV Aubstadt III ein 0:11, nicht mit Frustfouls beantwortet werden. Im vergangenen Spiel musste der Unparteiische nur eine gelbe Karte gegen die Heimelf zücken, in der Fair-Play-Tabelle steht das Schlusslicht ganz oben.





Regionalliga Bayern



14 Tore: Sascha Marinkovic (Burghausen); 12 Tore: Adam Jabiri (Schweinfurt); 11 Tore: Manuel Feil (Nürnberg II), Alexander Nollenberger (Illertissen), Fabian Schnabel (Schalding-Heining); 10 Tore: Nico Karger (1860 München); 9 Tore: Efkan Bekiroglu (Augsburg II), Fabian Eberle (Eichstätt), Steffen Krautschneider (Schweinfurt), Danijel Majdancevic (Rosenheim), Sascha Mölders (1860 München), Marco Richter (Augsburg II), Kwasi Okyere Wriedt (Bayern München II); 8 Tore: Thomas Breu (Buchbach), Andreas Faber (Unterföhring), Ivan Knezevic (Bayreuth), Dennis Niebauer (Garching).





Bayernliga Nord



21 Tore: Björn Schnitzer (Aschaffenburg); 18 Tore: Oliver Seybold (Erlangen-Bruck); 17 Tore: Patrick Kroiß (Ansbach); 14 Tore: Nico Becker (Gebenbach), Cristian Dan (Würzburger FV), Tomas Petracek (Hof); 12 Tore: Friedrich Lieder (Ammerthal); 10 Tore: Christian Breunig (Aschaffenburg), Tobias Herzner (Eltersdorf), Marco Seifert (Gebenbach); 9 Tore: Sebastian Fries (Würzburger FV), Christoph Hasselmeier (Ansbach), Bastian Herzner, Manuel Stark (beide Eltersdorf), Benjamin Werner (Weiden); 8 Tore: Tom Abadjiew (Ammerthal), Michael Dellinger (Aubstadt), Adrian Istrefi (Würzburger FV), Pascal Jeni (Würzburger Kickers II), Jens Wartenfelser (Forchheim).





Landesliga Nordwest



13 Tore: Pascal Kamolz (Abtswind); 11 Tore: Marcial Weisensel (Unterpleichfeld); 10 Tore: Mario Christ (Kleinrinderfeld), Igor Mikic (Lengfeld); 9 Tore: Adrian Dußler, Daniel Endres (beide Abtswind), Rico Röder; 8 Tore: Pascal Benes (beide Vach), Nikos Bude (Unterpleichfeld), Tim Eisenberger (Ansbach-Eyb), Alexander Grimm (Röllbach), Thomas Heinisch (Euerbach/Kützberg), Sebastian Stumpf (Karlburg).





Bezirksliga Ost



15 Tore: Simon Müller (Oberschwarzach); 14 Tore: Simon Snaschel (Münnerstadt); 13 Tore: Yannick Sprenger (Gochsheim); 12 Tore: Hassan Alremeithi; 11 Tore: Markus Pfeufer, Mohamed Remaithi (alle Geesdorf); 10 Tore: Dominik Seufert (Unterspiesheim); 9 Tore: Nico Kummer (Gochsheim); 8 Tore: Tobias Düring (Forst), Fabian Erhard (Rannungen), Felix Hart (Krum), Tobias Huppmann (Thulba), Daniel Meusel (Gochsheim), Patrick Winter (Dampfach).





Kreisliga Rhön



19 Tore: Steven Klitzing (Ramsthal); 14 Tore: Sebastian Hautzinger (Hausen/Rhön); 11 Tore: Daniel Fuerst (Eibstadt); 10 Tore: Simon Heim (Fladungen); 9 Tore: Alexander Ortloff (Bad Neustadt), Dominik Firnschild (Herbstadt), Johannes Fischer (Nordheim/Rhön), Marcel Gernert (Rödelmaier), Stefan Hautzinger (Hausen/Rhön), Johannes Katzenberger (Reichenbach); 8 Tore: Aldin Dzafic (Diebach), Manuel Reinhart (Hausen/Rhön), Lukas Tartler (Untererthal).





Kreisklasse Rhön 1



16 Tore: Yanik Pragmann (Westheim); 14 Tore: Aaron Friedel (Steinach); 12 Tore: Tim Eckert (Sulzthal), Mattias Dees (Oerlenbach/Ebenhausen); 11 Tore: Fabian Tretter (Gräfendorf/Wartmannsroth); 9 Tore: Daniel Metz (Lauter), Andrzej Sadowski (Garitz); 8 Tore: Michael Bieber (Oerlenbach/Ebenhausen), Alexander Melser (Römershag); 7 Tore: Philipp Hölzer (Gräfendorf/Wartmannsroth), Eugen Ortmann (Bad Brückenau), Florian Heller (Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen), Tobias Bold (Morlesau); 6 Tore: Joachim Hofmann, Frank Schmitt (beide Oerlenbach/Ebenhausen), David Böhm (Westheim).





Kreisklasse Rhön 2



17 Tore: Patrick Warmuth (Wülfershausen); 15 Tore: Frank Seufert (Rottershausen); 11 Tore: Nico Rauner (Salz/Mühlbach); 10 Tore: Julian Bauer (Aubstadt II), Peter Hahn (Pfändhausen); 9 Tore: Fritz Hey (Urspringen-Sondheim/Rhön), Marco Stumpf (Salz/Mühlbach); 8 Tore: Andre Wetterich (Pfändhausen), Daniel Heuchler (Poppenlauer), Benjamin Schirber (Unsleben/Wollbach), Florian Balling, Ronny Roggatz (beide Wülfershausen), Julian Ruf; 7 Tore: Felix Nöth (beide Windshausen/Brendlorenzen), Julius Büttner (Aubstadt III), Christopher Schnaus (Burglauer), Sebastian Hock (Ostheim/Rhön), Patrick Seufert (Waldberg), Rene Voll (Heustreu/Hollstadt), Alexander Hahn (Unsleben/Wollbach).





A-Klasse Rhön 1



13 Tore: Florian Friebel (Oberleichtersbach); 12 Tore: Florian Wehner, Nico Wehner (beide Stangenroth); 11 Tore: Ronald Kömpel (Kothen); 9 Tore: Johannes Edelmann (Stangenroth); 8 Tore: Christian Knüttel (Schönderling); 7 Tore: Florian Graf (Obereschenbach), Andreas Graup (Fuchsstadt II), Patrick Falkenstein; 6 Tore: Florian Schießer, Malte Förster (alle Aura), Tobias Romeis (Oberleichtersbach), Markus Schmitt (Machtilshausen), Sascha Ott (Ramsthal II), Nino Rupprecht (Kothen), Daniel Dorn, Patrick Hahn (beide Schönderling).





A-Klasse Rhön 2



20 Tore: Stefan Denner (Weichtungen); 11 Tore: Michael John (Maßbach); 10 Tore: Matteo Wolf (Sulzdorf); 9 Tore: Jens Mammitzsch (Haard); 8 Tore: Chris Kraus (Hausen/KG), Fabian Wiener (Rothhausen/Thundorf), Maximilian Bürger (Eichenhausen/Saal); 7 Tore: Rene Bartsch (Haard), Ludwig Rothaug (Sulzfeld/Merkershausen), Ahmet Coprak (Münnerstadt II), Christian Ament, Andre Karch (beide Eltingshausen), Arkadiusz Porombka (Arnshausen I/FC Bad Kissingen II).





B-Klasse Rhön 1



19 Tore: Moritz Leitsch (Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II); 13 Tore: Thomas Eckert (Waldfenster); 11 Tore: Marvin Hägerich; 9 Tore: Dominik Marx (beide Detter-Weißenbach); 8 Tore: Matthias Kohl (Geroda/Stralsbach/Oehrberg); 7 Tore: Anu-In-Bamrumnok (Poppenroth I/Lauter II), Michael Koberstein (Gräfendorf/Wartmannsroth II), Mike Löschner, Rafael Brand (beide Schlimpfhof), Marcel Schmitt (Waldfenster), Simon Zeier (Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II).





B-Klasse Rhön 2



17 Tore: Jan Blasek (Bad Bocklet/Aschach), Pascal Schöfer (Burglauer II); 10 Tore: Michael Boese (Winkels); 9 Tore: Constantin Kleinhenz; 8 Tore: Tobias Vogel (beide Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen II); 7 Tore: Philipp Kirchner (Wollbach/KG II), Rene Söder (Premich/Langenleiten), Maximilian Trost, Alexander Gensch, Peter Hemmert (alle Unter-/Oberebersbach I/Steinach II); 6 Tore: Sandro Wegmann (Bad Bocklet/Aschach), Paul Groß (Pfändhausen II), Thomas Wittmann (Winkels).





B-Klasse Rhön 3



16 Tore: Niko Hauck (Oberfladungen I/Hausen II); 13 Tore: Christian van Eckert (Stockheim I/Bastheim-Reyersbach II); 11 Tore: Philipp Enders (Ginolfs/Sondernau/Weisbach I/Unterweißenbrunn/Frankenheim II); 8 Tore: Ilian Hysaj (Heustreu/Hollstadt II/Rödelmaier II), Jörg Stock; 7 Tore: Marcel Hautzinger (beide Oberfladungen I/Hausen II), Peter Henninger (Ginolfs/Sondernau/Weisbach I/Unterweißenbrunn/Frankenheim); 6 Tore: Christian Beck (Stockheim I/Bastheim-Reyersbach II).





B-Klasse Rhön 4



14 Tore: Heiko Seufert (Maßbach II), Manuel Köhler (Aubstadt III); 12 Tore: Michael Seuberling (Sulzfeld/Merkershausen II), Philip Ruck (Althausen-Aub); 10 Tore: Peter Büttner (Wargolshausen I/Wülfershausen II); 9 Tore: Christopher Jundel (Althausen-Aub); 8 Tore: Marc Griebak (Kleinbardorf); 7 Tore: Johannes Lösch (Wargolshausen I/Wülfershausen II), Andre Stühler (Sulzfeld/Merkershausen II).