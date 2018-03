Beim Rhön-Grabfeld-Cup Schnee und Wind getrotzt

Statt des meteorologischen Frühlings hatte sich der Winter wieder über die Landschaft ausgebreitet, doch Neuschnee und ein kalter Wind hielten die vielen Läufer nicht davon ab, beim Auftakt der beliebten Laufserie Rhön-Grabfeld-Cup in Höchheim dabei zu sein. 292 Läuferinnen und Läufer hatte der 16. Milzgrundlauf angelockt, so dass es im Innenraum des Sportheims zeitweise sehr eng zuging, zumal sich nicht wenige Begleitpersonen und Zuschauer dazugesellten.



Horst Friedl vom TSV Höchheim und seine Helfer vom LLZ Rhön-Grabfeld (Leichtathletik-Leistungs-Zentrum) im Ziel- und Startbereich bibberten mehr vor Kälte als die Laufteilnehmer. Trotzdem waren alle fröhlich gelaunt, es gab viele lachende Gesichter im Laufpublikum, denn alle hatten sich offensichtlich sehr darüber gefreut, wieder dabei zu sein.



Die beiden Hauptläufe waren mit 130 Teilnehmern am stärksten besetzt. Sie wurden zwar gemeinsam gestartet, waren aber für Frauen und Männer unterschiedlich lang, nämlich 7700 und 11100 Meter, weshalb die schnellsten Frauen als erste im Ziel über die Zeitmessschwelle einliefen. Die drei Zeitschnellsten, unabhängig von den Altersklassen, waren Susanne Haßmüller (W35) vom SC Ostheim mit 30:50 Minuten, Sonja Reiher (W35) vom SV Herschfeld mit 31:24 und Katharina Topitsch (W20) vom SC Ostheim mit 31:34. Bei den Männern lief Wolfgang Müller (M30) vom SC Ostheim mit 39:46 am schnellsten, gefolgt von Marcus Enders (M30) vom SV Frankenheim in einer Zeit von 40:05 und Markus Veth (M20) vom TSV Rannungen mit 41:04.



Wer nicht im Jogging-Tempo laufen wollte, konnte sich den Nordic Walkern und Wanderern anschließen und zwar auf zwei Strecken von 4000 und 7700 Metern Länge. Für sie spielte die Gehzeit keine Rolle, denn dabei steht die Freude an der Bewegung und der Natur im Vordergrund. Die Ostheimer Gesundheitswanderer um Eberhard Helm und Harald Nix waren zusätzlich nach Höchheim gekommen, um die dortige Dorfrunde zu laufen.



Der 16. Milzgrundlauf war dank der guten Organisation durch den TSV Höchheim und das Team des Leichtathletik-Leistungs-Zentrums wieder ein voller Erfolg, obwohl so viele verschiedene Disziplinen in allen Altersklassen im Programm waren. Er bestätigte eindrucksvoll, dass der Rhön-Grabfeld-Cup eine Laufserie für alle ist. Und die meisten freuen sich schon auf die kommenden 15 Läufe. Der nächste Lauf ist der Grenzlandlauf in Mühlfeld am Samstag, 21. April. Die Online-Anmeldung ist bereits möglich unter llz-rhoengrabfeld.de.



16. Milzgrundlauf des TSV Höchheim



Hauptlauf Frauen (7700 m)

W20: 1. Katharina Topitsch (SC Ostheim) 31:34; 2. Theresa Faulstich 36:10; 3. Regina Reder (beide SV Frankenheim) 36:22; W30: 1. Ramona Schneider (TSV Münnerstadt) 37:26; 2. Nadja Burkard (ohne Verein) 49:41;

W35: 1. Susanne Haßmüller (SC Ostheim) 30:50; 2. Sonja Reiher (SV Herschfeld) 31:24; 3. Antje Weber (SC Ostheim) 33:11; W40: 1. Petra Guck (TSV Bischofsheim) 38:09; 2. Stefanie Sauer (TSV Münnerstadt) 38:13; 3. Christina Mötzing (SV Herschfeld) 38:18; W45: 1. Tanja Dietrich (TSV Hollstadt) 34:25; 2. Manuela Greier (beide TSV Hollstadt) 36:09; 3. Katrin Maisch (TSV Unterelsbach) 37:25; W50: 1. Kerstin Abert (TSV Brendlorenzen) 42:04; 2. Petra Mesarosch 42:48; 3. Christine Martin (beide TSV Münnerstadt) 48:06; W55: 1. Angela Bleichner (SV Herschfeld) 40:54; 2. Ingeborg Joa (TV/DJK Hammelburg) 41:04; W65: 1. Brigitte Benkert (HSV Birnfeld) 41:10.



Hauptlauf Männer (11100 m)

M20: 1. Markus Veth (TSV Rannungen) 41:04; 2. Jan Eyring (SV Frankenheim) 42:00; 3. Abdulahi Dugow Hassan (SV Herschfeld) 42:52; M30: 1. Wolfgang Müller (SC Ostheim) 39:46; 2. Marcus Enders (SV Frankenheim) 40:05; 3. Matthias Trott (Sondheim/Rhön) 49:43; M35: 1. Martin Grau (SV Herschfeld) 42:14; 2. Nico Mühling 44:30; 3. Matthias Mangold (beide TSV Mellrichstadt) 46:51; M40: 1. Alexander Kamerzel 45:35; 2. Benedikt Büttner (beide SV Herschfeld) 46:04; 3. Martin Schuhmann (DJK Salz) 48:46; M45: 1. Klaus Arnold (SC Ostheim) 43:10; 2. Ronald Schroll (RSV Wollbach) 44:45; 3. Jochen Zehfuß (TSV Bischofsheim) 45:07; M50: 1. Christian Mahr (ohne Verein) 45:40; 2. Axel Witzigmann (TSV Brendlorenzen) 51:10; 3. Emil Münster (TSV Bad Königshofen) 51:52; M55: 1. Albrecht Wilm (SV Herschfeld) 49:18; 2. Udo Großmann (TSV Oberstreu) 52:00; 3. Kilian Bott (SV Frankenheim) 52:14; M60: 1. Dieter Büttner (TSV Bischofsheim) 47:42; 2. Walter Steigmeier (TSV Rannungen) 50:13; 3. Bruno Geis (DJK Frickenhausen) 59:16; M65: 1. Martin Amtmann (BRK Bad Kissingen) 46:59; 2. Helmut Bott (SV Herschfeld) 54:03; 3. Klaus Wiegand (SV Wildflecken) 1:04:35 Stunden; M70: 1. Günter Straub (TSV Rannungen) 56:39; 2. Heinrich Gans (TSV Hollstadt) 1:10:06; M75: 1. Horst Weese (TSV Münnerstadt) 1:04:10; M80 (7700 m): 1. Franz Stockheimer (TSV Brendlorenzen) 50:42.