Begeisterung pur in der Bayernhalle

Für das vierte Bezirksranglistenturnier traf sich die unterfränkische Badmintonjugend in der Bayernhalle in Bad Kissingen. Die Turnierleitung lag dieses Jahr wieder in den bewährten Händen von Leander Schottdorf und Timo Krambo, die die elf zu spielenden Disziplinen leiteten. In den Konkurrenzen Herren/Jungendoppel (HJD), Damen/Mädchendoppel (DMD) und Mixed (gemischtes Doppel) traten 75 Spieler in insgesamt über 100 Matches gegeneinander an. Erstmals gab es dieses Jahr auch noch eine Spaß-Doppelrunde, in der Jungen und Herren antreten konnten, die keine Mixed-Partnerin gefunden hatten.



Mehrfache Erfahrung

Der SC Bad Kissingen war mit insgesamt acht Spielern vertreten, die in den Disziplinen HJD und Mixed U13 und U15 antraten. Die beiden Spieler Julian Ort und Leo Renninger, die bereits schon mehrfach an Ranglistenturnieren teilgenommen haben, konnten sich im HJD U15 einen hervorragenden vierten Platz herausspielen. Knapp dahinter sicherte sich Samuel Zimmermann den fünften Platz. Einen weiteren vierten Platz ergatterte sich Leo Renninger im Mixed zusammen mit seiner Spielpartnerin aus Wiesentheid.



Nervenaufreibend und spannend

In der Altersklasse U13 der Jungen war der SC Bad Kissingen mit mehreren Jugendspielern stark vertreten. In sehr spannenden und teils auch nervenaufreibenden Matches erkämpfte sich Leo Fischlein zusammen mit seinem Partner aus Bad Königshofen den zweiten Platz. Weiter auf dem Treppchen landete Niklas Krambo mit seinem Teamkollegen aus Marktheidenfeld auf Platz Drei, die sich nur zwei Mal ganz knapp geschlagen geben mussten. Den vierten Platz in dieser Altersklasse erspielten sich Ben Murphy und Frederik Ammersbach, der zum ersten Mal an einem Ranglistenturnier teilgenommen hatte und gleich eine Urkunde mit nach Hause nahm. Auch Riccarda Schlag startete zum ersten Mal bei einer Bezirksrangliste - sie belegte zusammen mit Niklas Krambo im Mixed den fünften Platz.



Weitere Platzierungen gab es in der Spaßdoppelrunde: Ben Murphy erkämpfte sich mit seinem Partner aus Veitshöchheim in mehreren knappen Spielen einen hervorragenden dritten Platz. Der siebte Platz ging an Samuel Zimmermann mit Partner aus Marktheidenfeld. "Mit der Leistung unserer Schützlinge sind wir sehr zufrieden und freuen uns, dass wir dieses Jahr deutlich mehr Nachwuchsspieler in den Wettkampf schicken konnten als im vergangenen Jahr", bilanzierte Jürgen Tenschert, 2. Vorstand und Trainer für Breitensport vom SC Bad Kissingen. "Unser Ziel als Verein muss es jetzt sein, den vorhandenen Nachwuchs im Training weiterhin zu fordern und zu fördern und in Zukunft noch viele weitere junge Spieler dafür zu begeistern, diese abwechslungsreiche und faszinierende Sportart auszuüben."