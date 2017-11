Andreas Graup macht den Unterschied

DJK Schwebenried/ Schwemmelsbach - FC Fuchsstadt 0:1 (0:1). Tor: Andreas Graup (77.).

"Frohe Weihnacht" kommt für den FC Fuchsstadt in diesem Jahr ein wenig früher. Nach dem Erfolg im Derby und letzten Pflichtspiel 2017 bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach vor 350 Zuschauern feierten die FCler jedenfalls ausgiebig. "Wir haben die 20 Punkte überschritten, das war wichtig", jubelte Trainer Martin Halbig. "Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Fuchsstädter Sieg auch verdient", gratulierte DJK-Coach Mario Schindler fair. Freilich, dieses Match war nicht zwingend der Leckerbissen, von dem Fußballfans die ganze Winterpause über zehren werden. "Intensiv" fanden beide Trainer die erste Halbzeit. Viele Zweikämpfe gab es, wobei die Nickligkeiten des Hinspiels diesmal ausblieben. "Der Schiedsrichter hatte das sehr gut im Griff", lobte Halbig den umsichtigen Unparteiischen Manuel Steigerwald (Gräfendorf), immerhin Regionalliga-Referee. Was es aber nicht gab, das waren Torchancen. Schwebenried mühte sich zwar, blieb aber immer wieder an der dicht gestaffelten und sehr sicheren FCF-Hintermannschaft hängen. Allerdings verzettelten sich die Hausherren auch oft in brotlosen Einzelaktionen. Eine Halbchance gab es, als David Fleischmann Philipp Paul steil geschickt hatte, Keeper Sven Eyrich aber so rechtzeitig aus dem Kasten gekommen war, dass Paul nicht kontrolliert abschließen konnte und der Ball am Tor vorbei holperte (42.).



Verteidiger-Qualitäten

Dies war aber auch schon die einzige Szene in diesem Derby, in der Eyrich wirklich ernsthaft eingreifen musste. "Das war mir schon klar, dass das Spiel so läuft, dass Fuchsstadt nicht aufmachen würde", sagte Schindler. Sein Trainerkollege Halbig konnte dagegen die Qualitäten seiner Verteidiger loben: "Die Abwehr war wirklich ausgezeichnet gestanden." Weshalb er auch erst ganz am Schluss gewechselt habe. Dann um Zeit von der Uhr zu nehmen. "Vorher gab es überhaupt keinen Grund, da was auseinander zu reißen." War der FC Fuchsstadt, der in der Startelf etwas überraschend Tobias Stöth aufgeboten hatte, in den ersten 45 Minuten allerdings in der Offensive eher unauffällig, änderte sich das nach dem Seitenwechsel: 48. Minute, Freistoßball an der rechten Ecke des 16-Meter-Raums, von Simon Bolz, den DJK-Keeper Leon Hartmann noch ins Feld zurück fausten kann. 52. Minute: Wieder Freistoß diesmal 18 Meter und mittig, Hartmann lenkt Dominik Halbigs Kracher gerade noch an die Latte. 56. Minute: Harald Bayer legt im Strafraum quer, Philipp Pfeuffer trifft den Außenpfosten. Das überfällige Führungstor dann nach einem weiten Ball vors Gehäuse, wobei nicht ganz klar war, ob Andreas Graup oder vielleicht gar Schwebenrieds David Fleischmann den Ball entscheidend ins Tor lenkte. Als Torschütze wurde jedenfalls offiziell Graup genannt. "Ein bisschen glücklich" meinte Trainer Halbig. Aber egal, Fuchsstadt brachte den Vorsprung über die Zeit und kann nun beruhigt in die Winterpause gehen. "Ein Hallenturnier spielen wir, sonst sollen sich die Verletzten auskurieren", sagte der Coach. Mit der bisherigen Runde war Halbig "angesichts der vielen Verletzten zufrieden. Natürlich kann es immer etwas mehr sein, aber mit 22 Punkten können wir beruhigt in die Winterpause gehen." Volker Hensel

Fuchsstadt: Eyrich - Schmitt, Lieb, Stöth, Bolz - Pfeuffer - Graup (90. Seidl), Emmer, Halbig (88. Schießer), Bayer (90.+2 Baldauf) - Feser.