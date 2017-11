Am Ende reicht es nicht für Steinach

SG Steinach - SG Ramsthal 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Pascal Zimmermann (20.), 0:2 Jannik Schmitt (31.), 0:3 Ramon Unsleber (37.), 1:3 Lucas Soßdorf (51.), 2:3 Louis Borst (53.).

Das C-Jugend-Spiel der Kreisliga Rhön war geprägt vom witterungsbedingt schwierig zu bespielenden Platz und durch heftigen Wind. Dieser bevorteilte in der ersten Halbzeit Ramsthal, in der zweiten Steinach. Trotzdem gehörte Steinach die erste Möglichkeit in der Partie: Jakob Lorz schoss einen Freistoß an den Pfosten. Den abprallenden Ball verfehlte Lukas Borst nur um Haaresbreite (4.). Danach bestimmte Ramsthal das Spielgeschehen. Nach einem schönen Zusammenspiel von Jannik Schmitt, Ramon Unsleber und Luis Weingart musste Pascal Zimmermann den Ball nur noch ins Tor schieben. Doch Steinach steckte nicht auf und hatte durch Lucas Soßdorf noch eine Einschussmöglichkeit, alleinstehend vor dem Ramsthaler Torwart Noah Schnabl, der laut Steinachs Betreuer Rainer Borst hervorragend hielt und sich in der zweiten Halbzeit bei mehreren Fernschüssen auszeichnen konnte. Nach einer Ecke von Lars Kaiser köpfte Jannik Schmitt zum 2:0 ein.



Nach der Pause gelang Treffer Nummer Drei, nachdem Ramon Unsleber einen missglückten Befreiungsschlag des Steinacher Torwarts erhaschte und unter die Latte schlenzte. Steinach gab sich aber auch nach dem 3:0 nicht auf. Ramsthal blieb bei Kontermöglichkeiten brandgefährlich, ohne sich wirkliche Torchancen zu erspielen. Jabob Lorz hebelte mit einem Pass die komplette Ramsthaler Viererkette aus und legte Lucas Soßdorf zum Anschlusstreffer auf. Wieder Jakob Lorz war es, der eine Ecke auf Louis Borst brachte, welche dieser zum 3:2 verwandelte.



Den U15-Kickern der SG Steinach blieb das Unentschieden verwehrt, auch weil Ramsthals Torhüter Noah Schnabl den Unterschied ausmachte und die drei Punkte für seine Mannschaft festhielt. "Ich bin mit der Moral meiner Mannschaft sehr zufrieden. Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht aber gerecht gewesen", bilanzierte Rainer Borst.