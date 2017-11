Achtbare Punkteteilung für den FC Fuchsstadt

TSV Unterpleichfeld - FC Fuchsstadt 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Marcial Weisensel (15.), 1.1 Dominik Halbig (16.).

"Das Ergebnis ist schon okay so", meinte Fuchsstadts Trainer Martin Halbig nach Spielende, als seine Schützlinge den erhofften Punktgewinn in einem wahrlich nicht einfachen Auswärtsspiel erkämpft hatten. Dabei waren die Sorgenfalten des FC-Coaches vor dem Anpfiff groß, musste er doch kurzfristig Philipp Pfeuffer, der an einer Magenverstimmung litt, erst einmal auf die Bank setzen. Mit Pascal Schmitt, der angeschlagen war, riskierte es Halbig in der Startelf, aber der Verteidiger signalisierte bereits nach zehn Minuten, dass es doch nicht ging - er musste früh durch Christoph Schießer ersetzt werden. Dieser war noch gar nicht richtig auf seiner Position angekommen, da klingelte es schon im FC-Kasten. Die Gastgeber führten einen Freistoß schnell aus, was Marcial Weisensel nach einer zu kurzen Kopfballabwehr zu einem für Sven Eyring unhaltbaren Torschuss nutzte. "Unserem Spiel tat es natürlich gut, dass wir gleich nach dem Anstoß zum Ausgleich gekommen sind", berichtete Fuchsstadts Coach weiter. Eingeleitet von Johannes Feser, der seinen Gegenspieler Nino Wagner überlief, landete die Kugel am kurzen Pfosten, wo der einlaufende Dominik Halbig TSV-Keeper Stefan Kraus das Nachsehen gab.



Es entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Deckungsreihen stabil standen und den Angreifern wenig Raum ließen. Dabei initiierte die Heimelf ihre Offensivaktionen meist mit langen Schlägen aus der eigenen Hälfte heraus, doch die kopfballstarke Innenverteidigung mit Michael Emmer und Lukas Lieb beförderte die Kugel postwendend aus der Gefahrenzone. Ein Kurzpass-Spiel erwies sich für beide Kontrahenten als wenig zielführend, denn die beinharten, aber nicht unfairen Zweikämpfe im Mittelfeld störten den Spielaufbau erheblich. "Wir hatten meinem Gefühl nach das Spiel unter Kontrolle", informierte Halbig weiter, seine Mannen setzten gerade nach dem Seitenwechsel einige nicht ungefährliche Nadelstiche.



Dabei ergaben sich auch Möglichkeiten zum spielentscheidenden Treffer, "doch da haben wir nicht clever genug abgeschlossen". Nachdem Andy Graup und Dominik Halbig Torgelegenheiten vergaben, hätte nach einer Stunde Feser zum Matchwinner werden können, als er nach einer zügigen Kombination aus der eigenen Hälfte steil geschickt wurde. Fuchsstadts zentraler Stürmer tauchte freistehend vor dem TSV-Goalie auf und entschied sich zu einem Schuss, im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen, wenn er den Keeper noch umkurvt hätte. Allerdings hätten die Kohlenberger die Heimreise auch mit leeren Händen antreten können, in der 80. Minute zog Eyrich einen platzierten Schuss von Nikos Bude aus dem Winkel. Die Redelberger-Elf setzte zwar nach, brachte frische Kräfte, doch das FC-Abwehrbollwerk, jetzt durch Pfeuffer verstärkt, hielt dem Anrennen der Marke "Brechstangenfußball" stand. "Das war insgesamt eine ordentliche Leistung. Unser Ziel, auch im dritten Rückrundenspiel ungeschlagen vom Platz zu gehen, haben wir erreicht", so Halbig abschließend. "Am kommenden Samstag rechne ich mir bei hoffentlich besserer Personalsituation gegen den Tabellennachbarn aus Karlburg schon drei Punkte aus."

Fuchsstadt: Eyrich - Baldauf, Lieb, Emmer, Schmitt (14. Schießer) - Seidl (77.), Bolz, Halbig, Bayer - Feser, Graup.