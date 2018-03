Absage des Hammelburger Osterlaufs

Erstmals seit vielen Jahren müssen die Lauffreunde aus der Region auf den beliebten Hammelburger Osterlauf verzichten. "Unsere Nebenkosten sind gestiegen und zudem wollte ich mich in diesem Jahr aus privaten Gründen auch etwas weniger in die Organisation einbringen", sagte Roland Leurer, der in den vergangenen Jahren den Lauf organisiert hatte. Ersatz für ihn war aber kurzfristig nicht zu finden, weshalb sich die "Tausendfüßler" für die Aussetzung des Osterlaufes entschieden haben. Ob es im nächsten Jahr wieder eine Neuauflage geben wird, ist nach den Worten von Roland Leurer noch ungewiss.



Drei Laufveranstaltungen

Trotzdem: Wer im Frühling an Laufveranstaltungen teilnehmen will, muss nicht in die Ferne schweifen. Auch in der Region werden wieder einige Startmöglichkeiten angeboten. Neben den Läufen des Rhön-Grabfeld-Cups und des Rhön-Super-Cups, die zunächst in den Nachbarlandkreisen stattfinden, stehen im März und April im Bäderkreis drei Lauf-Events zur Auswahl. Am nächsten Samstag, 24. März, geht es in Ramsthal los mit dem Saaletalmarathon. Beginn der Veranstaltung ist 10 Uhr. Nachmeldungen sind gegen eine zusätzliche Gebühr möglich. Im April findet sowohl der Bad Kissinger Rakoczylauf sowie der Karl- und Helmut Will Gedächtnislauf in Motten statt. Der Rakoczylauf am Samstag, 21. April, startet um 10.30 Uhr am Dr.-Hans-Weiß-Sportpark Bad Kissingen. Eine Woche später, am Samstag, 28. April, beginnt der Gedächtnislauf in Motten um 15 Uhr.



Laufen im März und April



24 März : Saaletal-Marathon in Ramsthal über 42,195 Kilometer, sowie Halbmarathon (21,1 km) und 10 Kilometer. Walking über 8 Kilometer, sowie Minimarathon (4,2 Kilometer) für Schüler und Hobbyläufer. Bambinis laufen um 11.15 Uhr eine Sportplatzrunde. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Informationen und Anmeldung unter saaletal-marathon.de. Nachmeldungen gegen zusätzliche Gebühr möglich.



21. April: Bad Kissinger Rakoczylauf über 8,8 Kilometer und 2,1 Kilometer; Walking über 6,6 Kilometer; Kinderläufe über 0,4 und 0,8 Kilometer. Beginn der Veranstaltung ist um 10.30 Uhr im Sportpark mit der Familienstaffel über 4 x 200 Meter. Der Startschuss für die Kinderläufe fällt ab 10.45 Uhr, für den Jugend/Schülerlauf um 12:30 Uhr und für den Rakoczy-Lauf/Walking um 14 Uhr. Informationen und Anmeldung unter tsvbadkissingen-leichtathletik.de oder badkissingen.de. Nachmeldungen bis eine Stunde vor dem Start gegen zusätzliche Gebühr möglich.



28. April: Karl- und Helmut Will Gedächtnislauf in Motten über 11,0 Kilometer und 4,3 Kilometer. Start am Werksgelände der Will-Bräu-Brauerei ab 15 Uhr. Walking über 8 Kilometer, Kurzstreckenlauf (2,2 Kilometer) und Bambinilauf ab 14.15 Uhr am Sportplatz. Ziel und Nachmeldung am Sportgelände Motten. Informationen und Anmeldung unter rhoensupercup.de oder über Stefan Will, Brückenauer Straße 22, 97786 Motten, Telefonnummer: 0172/6687843. Nachmeldungen bis eine Stunde vor dem Start möglich.