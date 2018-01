Reinhart Vogler bleibt in der Erfolgsspur

Reinhart Vogler vom TV Bad Brückenau, vor kurzem zum bereits fünften Mal zum Landkreis-Sportler des Jahres gekürt, läuft weiter in der Erfolgsspur. Bei den Bayerischen Straßenlaufmeisterschaften in Neuhaus/Aisch holte er überraschend den Titel der Altersklasse M65 vor seinem Teamgefährten Manfred Dormann. Zusammen mit Gerd Geyer gab es für die beiden Vorläufer der Sinnstädter zudem Gold in der Teamwertung. Günter Straub vom TSV Rannungen gewann Silber in der M70. Bronze ging in der M40 an Markus Unsleber vom TV/DJK Hammelburg und in der M75 an Ewald Reitwiesner vom TV Bad Brückenau.



Da muss man wohl schon lange in diversen Ergebnislisten zurückblättern, um einmal einen Erfolg von Reinhart Vogler im Straßenlauf über zehn Kilometer gegen Manfred Dormann zu finden. Reinhart Voglers Terrain ist eindeutig der Berglauf und der Marathonlauf. Der leichtfüßigere Manfred Dormann ist dagegen im Cross- und Straßenlauf schon zigmal Deutscher Seniorenmeister gewesen. Bei warmen Temperaturen nahm das Rennen der M65 aber erst einmal seinen gewohnten Lauf. Manfred Dormann setzte sich gleich an die Spitze und Vogler folgte mit 30 bis 40 Meter Respekt-Abstand. "Nach etwa sechs Kilometer merkte ich, dass er langsamer wird, so dass ich auflaufen konnte", erzählt Reinhart Vogler nachher. Aber mit einem Zwischenspurt stellte Dormann den alten Abstand nahezu wieder her.



Den Endspurt vermieden

Zwei Kilometer später kam Vogler erneut heran und zog seinerseits das Tempo an. "Ich habe gleich einen kleinen Vorsprung herausgelaufen, denn ich wusste, dass der Manfred im Spurt normalerweise nicht zu schlagen ist", berichtet der Schwärzelbacher. Zugute kam ihm sicherlich, dass die letzten 500 Meter leicht bergauf verliefen. So versuchte es Manfred Dormann erst gar nicht, noch einmal anzugreifen. Reinhart Vogler wurde im Ziel in 41:42 Minuten gestoppt, sein Teamgefährte benötigte am Ende 20 Sekunden mehr. Überrascht waren die Beiden wohl, dass Gerd Geyer, in 42:16 Minuten schon kurze Zeit später ebenfalls im Ziel war, der damit in der M60 guter Sechster wurde. In der Addition der Einzelzeiten hatte das Sinnstadt-Trio 1:23 Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierten von der SG Indersdorf.



Triathlet auf Rang drei

Triathlet Markus Unsleber vom TV/DJK Hammelburg, der den Trainingsumfang im Radfahren in die Höhe gefahren hat, setzte sich in der M40 im Finish um Platz drei in 35:11 Minuten gegen Lokalmatador Bernd Hagen vom TSV Neuhaus/Aisch durch. Günter Straub vom TSV Rannungen benötigte für die zehn Kilometer 47:52 Minuten und verbuchte damit Platz zwei in der Altersklasse M70. Ewald Reitwiesner (TV Bad Brückenau) wurde in 49:03 Minuten gestoppt und landete damit sicher auf dem Bronzerang.



Aber es waren in Neuhaus noch mehr Seniorenläufer aus dem Kreis am Start. Horst Weese vom TSV Münnerstadt wurde in 55:17 Minuten Fünfter der M75. Hans Wagner vom TV Bad Brückenau (46:12) kam auf Rang zwölf der M60. Sein Klubkollege Dietmar Fröde (48:18) wurde in der M65 immerhin Achter. Der jugendliche Esmal Rezaei vom TV Bad Brückenau, der erst ab Mitte des Jahres bei Bayerischen Meisterschaften eine Startgenehmigung hat, lief in der offenen Wertung eine Zeit von 37:58 Minuten.