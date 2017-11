Benny Freund verstärkt TSV Großbardorf

Der TSV Großbardorf hat einen neuen Defensivspieler verpflichtet. Der 26-jährige Oberwerrner Benjamin Freund wechselt zum Spitzenreiter der Bayernliga-Nord. Freund verbrachte zuletzt ein Auslandssemester in Brasilien und spielte zuvor für die FT Schweinfurt in der Landesliga (191 Spiele, 50 Tore) und im Juniorenbereich für seinen Heimatverein SV Oberwerrn sowie den FC 05 Schweinfurt. Vor seinem Wechsel zu den Freien Turnern spielte Freund für ein Jahr beim FC 06 Bad Kissingen in der Bezirksliga, erzielte dabei in 27 Spielen 13 Tore. Er soll den Großbardorfern vor allem im Abwehrbereich weiterhelfen.



Regelmäßiger Kontakt

"Aufgrund der angespannten Personallage tut uns dieser Transfer gut. Benny beobachten wir schon seit einigen Jahren, in denen er bei den Freien Turnern zum Führungsspieler und Kapitän wurde und dort eine tragende Rolle eingenommen hat", so Andreas Lampert von der Sportlichen Leitung der Großbardorfer. "Unser Manager Gerhard Schüler hatte immer wieder Kontakt mit Benny, jetzt kam uns zu Gute, dass er nach einem halbjährigen Studienaufenthalt in Brasilien sportlich etwas Neues machen wollte. Wir sind froh, dass er diese persönliche Herausforderung nun bei uns sucht", so Lampert.

Dominik Schönhöfer sieht die Verpflichtung ähnlich positiv: "Ich bin sehr erfreut, dass sich Benny für den Schritt zu uns entschieden hat. Er war körperlich nach seiner Rückkehr aus Brasilien in einer Top-Verfassung, weshalb ich überzeugt bin, dass er uns sehr schnell helfen kann", so der Großbardorfer Trainer. "Einige unserer Spieler kennen ihn ja auch seit langem persönlich und so war auch gleich klar, dass er menschlich bei uns perfekt rein passt, was für uns auch oberste Prämisse ist." Die Freigabe liegt bereits vor, sodass Freund schon beim ersten Testspiel der Grabfelder an diesem Samstag in Höchberg mit von der Partie sein wird.

"Ich hatte sofort ein sehr gutes Gefühl nach den Gesprächen mit den Großbardorfer Verantwortlichen. Ich denke, der Verein passt sehr gut zu mir und ich hoffe, dass ich dem Team helfen kann, die gesteckten Ziele zu erreichen. Ich möchte mich bei meinem Ex-Verein für sieben tolle Jahre bedanken", so Freund zu seinem Wechsel.



Vier verletzte Abwehrspieler

Benny Freund spielte bei der FTS viele Jahre im Sturm, zuletzt aber eher im defensiven Mittelfeld. Er ist durch seine Erfahrung und körperliche Präsenz sicherlich auf vielen Positionen einsetzbar und soll bei den Grabfeld-Galliern vor allem den Defensivbereich verstärken, wo ja noch immer viele Ausfälle zu beklagen sind, die sich auch noch länger hinziehen werden. Markus Kirchner befindet sich derzeit im Aufbautraining nach seiner Syndesmoseband-OP von Anfang Dezember.



Enders ins Ausland

Mit ihm, Marcel Hölderle (hartnäckige Entzündung im Knie), Tobias Breunig (Aufbautraining nach Schulter-OP) und Markus Neder (anstehende Schulter-OP) fehlen aktuell gleich vier Defensivspieler verletzungsbedingt. Dazu fällt Manuel Ganz mit einer Knieverletzung aus, Martin Enders wird ab März beruflich einige Monate im Ausland verbring