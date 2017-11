Simon Voll wird die Nummer zwei im Tor

Erstes Highlight der Vorbereitung wird ein Testspiel am Mittwoch, 22. Juni, 18.30 Uhr, auf der neuen Sportanlage beim Rhön-Gymnasium Bad Neustadt sein, wenn Zweitbundesliga-Aufsteiger Würzburger Kickers zu Gast ist.

Personell hat sich im Kader des TSV Weiteres getan. Zum Bayernligakader stößt mit Pascal Zehe (18) aus Stangenroth der jüngere Bruder des TSV-Mittelfeldstrategen Dominik Zehe. Aus dem eigenen Nachwuchs rückt ein Spieler direkt in den Bayernligakader als fünfter Neuzugang auf. Simon Voll (18) aus Unterweißenbrunn ist seit 2009 beim TSV-Nachwuchs und hat es als Torhüter bis in die Bayernauswahl geschafft. Voll rückt hinter Marcel Wehr auf die Position Nummer zwei der Torhüter. Die bisherige Nummer zwei, Christian Dietz, müsse, wie Andreas Lampert von der Sportleitung des TSV mitteilt, beruflich kürzer treten und wird zusammen mit seinen Brüdern Maximilian und Florian in Großbardorf verlängern um das Grundgerüst der jungen Kreisligamannschaft zu bilden.

Kilian Wenzel wechselt in die U 23, um als spielender Co-Trainer der verlängerte Arm des neuen Cheftrainers Markus Bach und des Bayernliga-Cheftrainer Dominik Schönhöfer zu werden. Auch Aaron Friedel und Yannick Schleelein bleiben.



Saisonvorbereitung

Folgende Spiele stehen an:

Mittwoch, 22. Juni , 18:30 Uhr TSV - FC Würzburger Kickers (Kreissportgelände Rhön-Gymnasium Bad Neustadt). Samstag, 25. Juni , 18 Uhr: TSV - FC Schweinfurt 05 in Münnerstadt/Sportzentrum.

Samstag, 2. Juli , 18 Uhr: FC Eintracht Bamberg (Landesliga) - TSV (1. Quali-Runde BFV-Toto-Pokal im Fuchspark-Stadion Bamberg).

Sonntag, 3. Juli , 15 Uhr: TSV Neuhüttel-Wiesthal (Bezirksliga) - TSV (in Wiesthal).

Freitag, 8. Juli , 18 Uhr Mannschaftsvorstellung in Großbardorf (geplant).

Samstag, 9. Juli : gegebenenfalls 2. Quali-Runde BFV-Toto-Pokal.

Samstag, 16. Juli : Saisonauftakt in der Bayernliga Nord. rus