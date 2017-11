Ordentlich Futter für das Phrasenschwein

Endlich regiert König Fußball auch wieder das Lokalsport-Wochenende. Zeit, den Ball ins Spiel zu bringen, die Kugel rollen zu lassen. Die Karten werden neu gemischt. Alles beginnt bei Null. Also fast. Denn die Tabelle lügt nicht. Der DJK Waldberg (16./11 Punkte) wird das bewusst sein. Der Tabellenletzte wird keinen Schönheitspreis mehr gewinnen, muss über den Kampf ins Spiel finden. Auch und vor allem gegen den SV Garitz (12./15). Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, da wäre ein Sieg doch ein Auftakt nach Maß. Wäre, ja. Aber Fußball ist kein Spiel der Konjunktive. Waldberg muss liefern, sonst richtet das Abstiegsgespenst sich ganz rasch häuslich ein. Ein paar Pleiten, und die Messe wäre fast schon gelesen. Der Drops gelutscht. Der Käse gegessen.

Doch Totgesagte leben ja oft länger. Der FC Bad Brückenau (7./28) zum Beispiel hatte einen Horror-Start hingelegt. Aber Fußball ist ein Tagesgeschäft. Der FC hat sich gemausert und könnte mit einem Sieg beim FC Thulba (5./30) an den Frankonen vorbeiziehen. Das wäre doch eine faustdicke Überraschung. Dass der FC Strahlungen (1./37) vom Platz an der Sonne grüßt, weniger. Der spielt einen ganz feinen Ball in dieser Saison. Die Abwehr steht bombensicher, erst 15 Gegentore. Und die Defensive gewinnt halt die Meisterschaft. So hängen die Trauben für den TSV Nordheim (15./12) sehr hoch. Aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und die Kreisliga halt irgendwie auch. Auf jeden Fall wird der Rasen brennen. Das Spiel ist erst verloren, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Und die Strahlunger kochen wahrscheinlich auch nur mit Wasser.



FC 06 mit guten Chancen

Das wird sich auch der TSV Wollbach (13./14) vor dem Heimspiel gegen den VfL Spfr. Bad Neustadt (4./31) sagen. Da spielt schon auch der David gegen den Goliath. Aber der kann halt nur so gut spielen, wie der Gegner es zulässt. Entsprechend werden die Wollbacher wohl ordentlich Gras fressen und dem Favoriten den Spaß am Spiel nehmen wollen. Die Chancen des FC Bad Kissingen (3./32) beim TSV Rannungen (9./25) stehen gut, zumindest vom Papier her. Aber gewonnen haben die 06er das Spiel noch lange nicht, leichte Gegner gibt es nicht. Wichtig wird sein, den Kampf anzunehmen. Ein schnelles Tor würde den Kissingern in die Karten spielen.

Der FC Reichenbach (11./15) braucht ganz dringend Punkte, um dem Abstieg von der Schippe zu springen. Wie das dann ausgesehen hat, da fragt hinterher keiner mehr danach. Schon gar nicht bei einem echten Kellerduell wie dem gegen den TSV Hausen (10./17). Da werden beide Mannschaften auf die altbewährten Tugenden Kampf, Einsatz und Leidenschaft setzen. Dick im Aufstiegsrennen ist der TSV Bad Königshofen (2./35). Um Strahlungen noch abzufangen, müssen die Grabfelder aber noch einmal eine Schippe drauflegen und am besten gleich dem SV Burgwallbach/Leutershausen (8./26) Knoten in die Beine spielen. Und wer weiß, vielleicht hat Bad Königshofen im Titelrennen ja den längeren Atem. Übrigens, wir haben mal nachgerechnet. Diese Vorschau hätte beim Sport-1-Doppelpass 132 Euro gekostet. Da machen zwei weitere Floskeln das Kraut auch nicht mehr fett: Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Endlich wieder.