Großer Schritt in Richtung Klassenerhalt

TSV Bad Königshofen - TuS Fürstenfeldbruck 6:1.

"The trend is your friend", zitierte Jürgen Halbig, Hallensprecher in Bad Königshofen und von Beruf Banker, eine alte Börsenweisheit - beim Stand von 3:1. Der Trend ist zurzeit wahrlich der Freund der Königshöfer, die mit einer total überzeugenden Leistung beim 6:1 in der 2. Tischtennis-Bundesliga gegen TuS Fürstenfeldbruck einen großen, aber noch nicht endgültigen Schritt zum Klassenerhalt machten. Mit einem Ergebnis, das zwar ihre eigene Stärke dokumentiert, der hohen Qualität der Gäste aber nicht gerecht wird. Apropos Trend: Sechs Siege und ein Unentschieden wurden in den letzten sieben Spielen erzielt.



Vyborny meldet sich zurück

Und von wegen erhöhter Druck auf dem Kessel: Die Einheimischen gingen hoch konzentriert und mit einem Bärenfell von Nervenkostüm in die Partie, hatten sich einen 2:0-Vorsprung gegen die Achillesferse der Brucker, die Doppel, vorgenommen. Und sie machten es, wie gegen Herne, für die Zuschauer sehr nervenschonend. Mizuki Oikawa/Marek Klasek, in dieser Besetzung immer noch ungeschlagen, taten sich von Satz zu Satz leichter gegen Bojan Crepulja/Filip Cipin und holten schnell das 1:0. Dass Richard Vyborny/Christoph Schüller das Spitzen-Doppel Schreiner/ Obeslo würden in Schach halten können, durfte nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Doch der Leitwolf Vyborny meldete sich nach seinem "Aussetzer" von Frickenhausen mit einer überzeugenden Leistung wieder zurück. Und bei Christoph Schüller überwogen glanzvolle Angriffsschläge die ärgerlichen Return-Fehler mit der Rückhand - eine seiner besten Vorstellungen im Doppel.



Im vierten Satz alles klar

Er hatte die Tür zum Erfolg seiner Mannschaft mit aufgestoßen. Der TSV ging als Trio gegen das Gäste-Quartett in die bevorstehenden Einzel. Kilian Ort überbrachte persönlich seine "Krankmeldung" und seinen Verzicht, an Position 2 aufzuschlagen, an Oberschiedsrichter Matthias Wilhelm und gab damit den Anschlusspunkt zum 2:1 an die Gäste weiter. Wie immer der Match-Plan nun ausgesehen haben mag: Die Grabfelder ließen nie den Hauch von Zweifel aufkommen, dass sie dieses Spiel gewinnen würden. Florian Schreiner war dem TSV-Einser Mizuki Oikawa ein guter Gegner. Oikawa gewann die ersten beiden Sätze, verlor aber den dritten, um den vierten wieder für sich zu entscheiden.

Jetzt musste das hintere Paarkreuz, die beiden Tschechen, für den TSV ran, die das Publikum ob ihrer hohen Identifizierung längst "adoptiert" hat. Zuerst war Richard Vyborny fertig und degradierte den kroatischen Nationalspieler Filip Cipin, besonders im zweiten und dritten Satz; während Marek Klasek fünf harte Sätze mit sich selber mehr haderte als mit seinem bärenstarken Gegner Crepulja. Im vierten Satz schien er bis 0:10 völlig von der Rolle, für den fünften war Schlimmes zu befürchten. Doch "Maro" schenkte ihn nicht etwa ab, sondern nutzte fünf herrliche Ballwechsel bis zum 4:11, um sich für den Entscheidungssatz wieder hoch zu ziehen. Und den zog er mit 11:9 zu sich rüber zur 5:1-Führung. Doch während er sonst das Handtuch wedelt und die Zuschauer in seine Freude mit herein holt, ging er diesmal mit einem Kopfschütteln aus der Box. "Ich war heute früh noch so gut drauf. Im Doppel ging's auch noch einigermaßen. Aber jetzt bin ich so was von leer und ausgebrannt, dass ich keinen Satz mehr spielen könnte."

5:1, Unentschieden sicher, Sieg in Reichweite mit den drei Optionen Oikawa, Vyborny und Klasek. Einer würde den sechsten Punkt schon holen. Es blieb Mizuki Oikawa vorbehalten, der, seit sein Heimat-Coach Koji Itagaki da ist, vor Spiellust und Selbstbewusstsein sprüht. Sein Einzel gegen den 26-jährigen tschechischen Nationalspieler und EM-Bronzemedaillen-Gewinner 2013, Obeslo, war das Sahnehäubchen. Im dritten Satz vergab Oikawa bei 10:7 drei Gesamt-Matchbälle - als ob er den Zuschauern noch eine Zugabe kredenzen wollte. Es wurde eine kurze Zugabe: Obeslo, einer der besten Spieler der Liga, war mürb, wurde mit 1:11 vorgeführt - vom derzeit vielleicht allerbesten.