ERV Schweinfurt bleibt der Einzug ins Finale verwehrt

ERV Schweinfurt - EHF Passau 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Es war eine merkwürdige Stimmung, die auch weit nach Spielschluss noch im Schweinfurter Icedome herrschte. Einerseits waren Verantwortliche, Spieler und auch Fans des ERV Schweinfurt stolz auf die Leistung gegen Passau und feierten sich gegenseitig. Andererseits war auch allen Beteiligten eine tiefe Enttäuschung über das vorzeitige Saison-Aus anzumerken. "Das Lob für die gute Leistung und die tolle Stimmung, die die Fans vor, während und nach dem Spiel gemacht haben sind toll, aber die Traurigkeit, dass wir unser Saison-Ziel verpasst haben, überwiegt", so Benjamin Dirksen nach dem 1:2 gegen Passau.

Für diese Partie hatten die verbliebenen Schweinfurter, die wiederum ohne fünf Stammkräfte antreten mussten, noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Coach Thomas Berndaner hatte die Offensiv- und Defensiv-Reihen rochieren lassen. Die wilden Angriffsbemühungen der Schweinfurter führten allerdings nicht zum gewünschten Erfolg, sondern ermöglichten Gäste-Konter. So war die Passauer Führung nach knapp sieben Minuten nicht unverdient. Dass sie bis zur ersten Pause anhielt, lag aber wieder an der schwachen Chancenverwertung des ERV, bei dem Top-Torschütze Dion Campbell gleich zweimal den scheinbar sicheren Ausgleichstreffer verpasste (12., 14.).

Im zweiten Durchgang machte es der Kanadier dann wieder besser, erzielte unter den Augen seines Landsmannes und ehemaligen Schweinfurter Headcoaches Rob Torgler in Überzahl den verdienten Ausgleich. Danach entwickelte sich ein Schlagabtausch, bei dem Dirksen sein Team mehrfach im Spiel hielt, während vorne die Durchschlagskraft fehlte. Immerhin suchten die Schweinfurter den Abschluss, waren gegen den keineswegs sicher wirkenden Passauer Goalie Christian Hamberger aber nie zum Rebound zur Stelle. "Es war die ganze Saison das Problem, dass wir zu wenig Tore geschossen haben. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre auch heute mehr drin gewesen", so Dirksen frustriert.

Denn so kam es, dass die Gäste in einem von beiden Seiten nervös gespielten Drittel am Ende die Oberhand behielten, indem sie eine Powerplay-Situation vier Minuten vor dem Ende erfolgreich anschlossen. Zum einen weil dem ERV, der, wie Berndaner betonte "seit sechs, sieben Wochen fast permanent mit nur zwei Reihen agieren konnte", die Kräfte ausgingen. Zum anderen, weil man vor dem Treffer reklamierte, statt die Situation zu Ende zu spielen, weil man die Scheibe außerhalb des eigenen Drittels gesehen haben wollte. Video-Aufnahmen zeigten, dass dies nicht der Fall war. Auch ein letztes Aufbäumen in Überzahl brachte nichts als Schweißperlen auf die Stirn von Passaus Trainer Ivan Horak: "Hut ab vor der Schweinfurter Mannschaft. Es war gigantisch, was die mit 12, 13 Mann geleistet hat."

Nun muss die Frage geklärt werden, welche Spieler weiter das ERV-Trikot tragen werden. Denn eines steht nicht nur für Dirksen, der als einziger noch Vertrag für die kommende Spielzeit hat, fest: Jetzt ist der Aufstieg nächsten Saison 100 Prozent Pflicht."