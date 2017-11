Das Endspiel vor dem Finale

ERV Schweinfurt - EHF Passau.

Nach dem 1:7 vom vergangenen Sonntag in Passau steht der ERV Schweinfurt vor dem heutigen Heimspiel (20 Uhr, Icedome) enorm unter Druck. Ein Sieg muss her, um ein Entscheidungsspiel am Sonntag in Passau zu erzwingen.

Und das wird sicherlich keine leichte Aufgabe. Denn Coach Thomas Berndaner stehen wiederum wohl nur zwölf Mann zur Verfügung, um in der Play-Off-Serie auszugleichen. "Ich gehe davon aus, dass wir mit dem gleichen Kader spielen werden, der das Spiel in Passau beendet hat." Das bedeutet: Sowohl Maximilian Rabs, als auch Jan Eberlein werden weiterhin fehlen und auch Maximilian Schneider, der nach knapp zehn Minuten in Passau aufgeben musste, steht nicht wieder zur Verfügung. Hinzu kommen der langzeitverletzte Andi Kleider und der gesperrte Michele Amrhein, für dessen Matchstrafe noch immer kein Strafmaß verkündet wurde.

"Ich bin trotzdem voll davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden", gibt sich Berndaner kämpferisch. "Denn das Ergebnis in Passau ist viel zu hoch ausgefallen." Wir müssen defensiv gut stehen und diesmal unsere Chancen verwerten. Dann sehe ich gute Möglichkeiten." Und Berndaner hofft, dass der Spielverlauf diesmal auf Seiten der Schweinfurter sein wird. "In Passau hatten Dion Campbell die Riesenchance zum 1:0 und im Gegenzug kriegen wir dann das kuriose 0:1. Wenn wir diesmal in Führung gehen wird es sicherlich ein anderes Spiel."



Umstellungen

Hierfür plant er im Rahmen seiner verbliebenen personellen Möglichkeiten einige Umstellungen. So wird er die Verteidiger-Pärchen zwar zusammenlassen, sie aber mit der jeweils anderen Sturmreihe aufs Eis schicken. Klar ist aber auch, dass er die Partie im Prinzip mit nur zwei Reihen angehen wird, da für die dritte Reihe nur noch Bendel, Stumpf und Co-Trainer Heckenberger zur Verfügung stehen. Es bedarf also eines enormen Kraftaktes, um das Eis als Sieger zu verlassen. "Wir werden die Partie mit unbedingter Leidenschaft angehen und alles für das dritte Spiel geben!"

Für dieses sähe er wiederum gute Chancen. "Gegen Fürstenfeldbruck hat man gesehen, dass die Passauer große Probleme haben, wenn sie unter Druck stehen. Das könnte unser großer Vorteil sein." Mit einem Ausscheiden beschäftigt man sich beim ERV nicht. Jetzt müssen Spieler und Fans heute Abend noch einmal richtig eng zusammenrücken, damit dieses Thema auch weiterhin nicht auf die Tagesordnung kommt.