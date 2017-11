SPD-Bezirksvorstand neu gewählt

Im neuen Vorstand ist die Region Bad Kissingen mit zwei SPD-Mitgliedern aus Münnerstadt gut repräsentiert. Zur Delegiertenversammlung im Schweinfurter Naturfreundehaus konnte der bisherige und mit großer Mehrheit im Amt bestätigte Vorsitzende Peter Dlugosch Delegierte aus allen unterfränkischen Unterbezirken (die deckungsgleich mit den Bundestags-Wahlkreisen sind) begrüßen, außerdem die Landtagsabgeordnete Kathi Petersen. Diese ging in einem Kurzreferat auf die bayerische Landespolitik und die Forderungen der SPD-Fraktion im Münchner Landtag ein.



In seinem Rechenschaftsbericht sprach Peter Dlugosch über die Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. Die wichtigsten öffentlichen Veranstaltungen sind die Treffen, an denen vor allem ältere Mitglieder aus ganz Unterfranken teilnehmen. Auch die meisten Bundestags- und Landtagsabgeordneten lassen es sich nicht nehmen, den SPD-Senioren bei diesem Treffen ihre Aufwartung zu machen. Schließlich werden sie unter anderem bei Wahlkämpfen als Helfer gebraucht. Die letzten beiden Unterfrankentreffen fanden in Rothenbuch im Spessart und in Rimpar statt.



Peter Dlugosch kündigte an, dass sich die Arbeitsgemeinschaft noch aktiver als bisher in aktuelle politische Diskussionen einschalten will. Deshalb soll in Zukunft bei jeder Sitzung des Bezirksvorstandes ein Antrag zu aktuellen Themen verabschiedet und an die zuständigen Parteigremien und SPD-Fraktionen in den Parlamenten werden. Den Anfang machte ein Antrag, den der bisherige Vorstand in seiner letzten Sitzung verabschiedet hatte. Darin wird gefordert, dass Tarifverträge, die zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern ausgehandelt worden sind, als allgemeinverbindlich für alle Unternehmen erklärt werden sollen, auch wenn sie nicht dem entsprechenden Arbeitgeberverband angehören. Damit soll Lohndumping verhindert werden.



Der neue Vorstand: Vorsitzender Peter Dlugosch (Würzburg). Stellvertretende Vorsitzende Rudolf Hepf (Veitshöchheim), Rainer Rummert (Niederwerrn), Elke Schrapp (Würzburg) und Werner Thein (Maroldsweisach). Schriftführer Dieter Britz (Münnerstadt), stellvertretende Schriftführerin Hanne Kranz (Niederwerrn). Beisitzer Werner Baur (Sulzbach), Helmut Fichte (Würzburg), Wolfgang Geist (Lohr), Rosemarie Hoheisel (Marktheidenfeld), Helmut Kopp (Kist), Roswitha Krauser (Haßfurt), Uwe Lambinus (Marktheidenfeld), Ernst Landwehr (Reichenfeld), Hartwig Loh (Aschaffenburg), Othmar Röhner (Mainstockheim), Gertrud Rüth (Schweinfurt), Eugen Schmitt (Münnerstadt). Kooptierte Mitglieder Traudel Steinmüller (Schweinfurt), August Werner (Haßfurt). Vertreter im SPD- Bezirksvorstand Rudolf Hepf.