Söder kommt erneut ins Staatsbad

Der CSU- und der Junge-Union-Kreisverband Bad Kissingen veranstalten am Donnerstag, 18. Januar, ihren Neujahrsempfang. Beginn ist um 19 Uhr im Kurgarten-Café. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Söder dabei als Ehrengast und Festredner auftritt.



Auftakt ins Landtagswahl-Jahr

"Ich habe Markus Söder bereits 2013 für unseren Neujahrsempfang 2018 angefragt", berichtet der CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Sandro Kirchner über die Vorbereitungen und den Auftakt des Landtagswahl-Jahres. An seiner Zusage habe Söder auch fest gehalten, obwohl mittlerweile feststeht, dass er im ersten Quartal 2018 die Nachfolge von Ministerpräsident Horst Seehofer antritt: "Ich freue mich, dass er trotz der jüngsten Entwicklung zu uns kommt", sagt Kirchner.

Söder war Anfang 2017 bereits Festredner beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Kissingen, im Oktober weihte er dann das neue Behördenzentrum im Luitpoldbad ein und sprach auf dem bayerischen Gastgeber-Tag.