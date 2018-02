Söder ist Schirmherr

Der Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Markus Söder hat die Schirmherrschaft für die diesjährige Offroad-, Outdoor- und Erlebnismesse Abenteuer & Allrad übernommen, die heuer auch zugleich ihr 20. Jubiläum feiert.



"Aushängeschild"

In seinem Grußwort betont Markus Söder, dass er die Schirmherrschaft auch deshalb gerne übernommen habe, da die Abenteuer & Allard mit weit über 50 000 Besuchern und Ausstellern aus aller Welt nicht nur ein Aushängeschild für Bad Kissingen, sondern für ganz Nordbayern sei. Zudem biete sie den Besuchern darüber hinaus die Möglichkeit, "die Gastlichkeit des traditionsreichen Staatsbades Bad Kissingen und die einzigartige Landschaft der Rhön kennenzulernen und zu genießen".

Die Abenteuer & Allrad in Bad Kissingen ist die größte Off-Road-Messe der Welt und feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Erstmals wird zur Jubiläumsmesse 2018 die Anzahl von 300 Ausstellern überschritten werden, schreibt der Veranstalter der Messe, die pro-log GmbH in Bad Kissingen.

Vom 31. Mai bis 3. Juni werden mehr als 50 000 Messe-Besucher und über 2500 Reise- und Expeditionsmobile auf der zugehörigen Camp Area in der Kurstadt erwartet. Der wichtigste Off-Road-Event des Jahres präsentiert das gesamte 4x4-Leben, das komplette Angebotsspektrum der internationalen Off-Road- und Allrad-Szene, von den wichtigsten Serienfahrzeugen, SUV, ATV und Pick Up bis hin zu Expeditions- und Wüstenfahrzeugen, Wohnmobilen und Trucks, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters weiter. Hinzu kommen Ersatzteile und Zubehör, Zelte und Zeltaufbauten aller Art, Caravaning- und Outdoor-Equipment in großem Umfang sowie spektakuläre Tourenangebote von Abenteuerreise-Veranstaltern aus aller Welt.Unter den Ausstellern sind führende Hersteller geländegängiger Allrad-Fahrzeuge zu finden.