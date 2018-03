Silber und Bronze für lange Treue

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Waldfenster wurden langjährige Mitglieder geehrt. Seit 15 Jahren ist Helga Albert dabei, sie bekam eine Urkunde und die Ehrennadel in Bronze überreicht. Winfried Schmitt ist seit 25 Jahren Mitglied, er bekam eine Urkunde sowie die Ehrennadel in Silber. Die Auszeichnungen wurden vom Vorsitzenden des Kreisverbandes für Landespflege Bad Kissingen, Markus Stockmann, vorgenommen. Er dankte für das Engagement und die Arbeit, die im Obst- und Gartenbauverein Waldfenster geleistet wird. Außerdem machte er auf verschiedene Veranstaltungen aufmerksam, die es heuer noch geben wird. So ist am 24. Juni der Tag der offenen Gartentür und die Landesgartenschau in Würzburg öffnet ab 12. April ihre Pforten. Hier sind die Kreisverbände mit Informationsständen vor Ort. Im November findet in Bad Bocklet der Streuobsttag statt, bei dem auch darüber informiert wird, wie wichtig diese Bestände für die Flora und Fauna sind.

Vorsitzender Roland Schlereth berichtete von einem aktiven Jahr im Verein. Derzeit besteht dieser aus 127 Mitgliedern. In der Vorosterzeit wurde der Platz vor dem Pfarrgemeindezentrum mit einem Hasenpaar und zwei rustikalen Zaunfeldern geschmückt, welche mit Blumen österlich dekoriert waren. Das Maibaumaufstellen hatte der Verein im vergangenen Jahr zusammen mit dem Musikverein organisiert, der Obst- und Gartenbauverein war dabei für das Essen zuständig. Im Juli wurde die in die Jahre gekommene Zaunanlage um den Vereinsgarten erneuert. Der alte Zaun wurde entfernt, die Bruchsteinmauer neu ausgerichtet und gesetzt, sowie das Grundstück mit Betonpflastersteinen neu eingefasst, um den neuen Zaun vor aufsteigender Feuchtigkeit und Verwucherung zu schützen.

Auch das gesellschaftliche Leben kam nicht zu kurz: so haben die Mitglieder unter anderem einen Ausflug nach Ebrach unternommen. In einer Herbstaktion wurden im Oktober Hecken und Sträucher am Friedhof, an der Kirche, der Kapelle und beim Pfarrgemeindezentrum in Waldfenster in Form gebracht. Der OGV-Stammtisch fand einmal im Monat statt. Schlereth bedankte sich beim Vorstand für die geleistete Arbeit und das gute Miteinander im vergangenen Jahr.

Auch heuer ist wieder einiges geplant. So findet am 9. Juni ein Ausflug zur Landesgartenschau nach Würzburg statt, im Spätsommer soll es ein Kartoffelfest geben. Auch beim traditionellen Maibaumaufstellen wird sich der Obst- und Gartenbauverein Waldfenster wieder beteiligen. Geplant ist auch die Anschaffung von Polo-Shirts, die mit dem Vereins-Emblem bedruckt sind.